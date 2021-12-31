Купеческое рождество в Вятском

Вы узнаете, что с начала XVI века, село Вятское известно своим целебным минеральным источником, вода...

Вы узнаете, что с начала XVI века, село Вятское известно своим целебным минеральным источником, вода в котором по своим целебным свойствам равняется водам немецкого курорта Баден-Баден.

Кроме этого Вятское славилось своими солеными огурчиками и предприимчивыми мужичками! А ещё вас ждет посещение политехнического музея "Удивительный мир механизмов и машин" и музея "Русской предприимчивости"
Купеческое рождество в Вятском
Купеческое рождество в Вятском
Купеческое рождество в Вятском
Купеческое рождество в Вятском
Купеческое рождество в Вятском

Что вы увидите 🤩

  • Экскурсия по селу
  • Музей «Удивительный мир механизмов и машин»
  • Музей «Русской предприимчивости»

Программа тура:

    1 день - Ярославль - Вятское - Ярославль
    • экскурсия по селу
    • музея «Удивительный мир механизмов и машин»
    • музея «Русской предприимчивости»

    Что вас ждет:

      09:00 Отправление село Вятское
      10:00 Обзорная экскурсия по селу Вятское. С начала XVI века, село известно своим целебным минеральным источником, вода в котором по своим целебным свойствам равняется водам немецкого курорта Баден-Баден. Кроме этого Вятское славилось своими солеными огурчиками и предприимчивыми мужичками
      11:00 Посещение политехнического музея "Удивительный мир механизмов и машин". В музее вы познакомитесь с самыми простыми механизмами, которые активно использовались в крестьянском быту, в том числе и у крестьян села Вятского: шерсточесальный станок, соломорезки, ткацкие станки и прочие полезные вещи. Потрясающие изобретения человечества - телефон, арифмометры и калькуляторы, печатные машинки, часовые уникальные механизмы, "Laterna magica" или волшебный фонарь, диаскопы, первые советские приемники, телевизоры и магнитофоны. В отдельной комнате представлены первые советские бытовые приборы
      11:40 Посещение музея «Русской предприимчивости». Самобытная красота вятских жителей ярко раскрывается в Музее русской предприимчивости. Крестьяне, уходившие на заработки в Москву и Петербург, возвращались на малую родину мастерами: так в провинции выросло село, столь похожее на город. Залы музея расскажут вам подробности и детали быта ярославского села, ведущие ремесла и промыслы, устройство и философия жизни. В музее находятся такие редкие экземпляры, как механический орган братьев Бруггеров и органола
      За дополнительную плату: 12:30 Интерактивный музей «Номера купцов-братьев Урловых» стоимость 150 руб. / взр. , 120 руб. / льготный. Музей рассказывает о том, какими были гостиничные номера в Вятском в конце XIX - начале XX веков - в это время в селе было две купеческие гостиницы и три постоялых двора. Вы увидите номер небогатой постоялицы и номер состоятельного купца, который мог позволить себе снять просторные апартаменты, состоящие из кабинета, гостиной и спальни. В комнатах есть подлинные уникальные старинные вещи, такие как огромные чемоданы странной конструкции, больше похожие на мини-шкафы, шляпные коробки, саквояжи - все, чем пользовались путешественники в прошлые века. Все вещи можно потрогать, примерить, можно даже присесть на стулья или диваны и сфотографироваться в интерьере
      13:00 Свободное время на обед и прогулка по селу (1,5-2 часа)
      Отправление в Ярославль

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-30 человек
      Взрослые
      2 150 ₽
      Льготная категория
      2 050 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • транспортное обслуживание комфортабельным автобусом
      • экскурсионная программа
      • входные билеты в музеи
      • услуги экскурсовода
      • страховка
      Что не входит
      • Обед
      • Личные расходы
      Где начинаем и завершаем
      Начало: 09:00 Ярославль, от пл. Волкова
      Завершение: Ярославль, пл. Волкова
      Когда и сколько длится?
      Когда: 05.01. 2022
      Экскурсия длится около 5 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      05.01. 2022

      Ярославскиепутешествия
      Ярославскиепутешествия
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