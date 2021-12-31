Программа тура:

1 день - Ярославль - Вятское - Ярославль

экскурсия по селу

музея «Удивительный мир механизмов и машин»

музея «Русской предприимчивости»

Что вас ждет:

09:00 Отправление село Вятское

10:00 Обзорная экскурсия по селу Вятское. С начала XVI века, село известно своим целебным минеральным источником, вода в котором по своим целебным свойствам равняется водам немецкого курорта Баден-Баден. Кроме этого Вятское славилось своими солеными огурчиками и предприимчивыми мужичками

11:00 Посещение политехнического музея "Удивительный мир механизмов и машин". В музее вы познакомитесь с самыми простыми механизмами, которые активно использовались в крестьянском быту, в том числе и у крестьян села Вятского: шерсточесальный станок, соломорезки, ткацкие станки и прочие полезные вещи. Потрясающие изобретения человечества - телефон, арифмометры и калькуляторы, печатные машинки, часовые уникальные механизмы, "Laterna magica" или волшебный фонарь, диаскопы, первые советские приемники, телевизоры и магнитофоны. В отдельной комнате представлены первые советские бытовые приборы

11:40 Посещение музея «Русской предприимчивости». Самобытная красота вятских жителей ярко раскрывается в Музее русской предприимчивости. Крестьяне, уходившие на заработки в Москву и Петербург, возвращались на малую родину мастерами: так в провинции выросло село, столь похожее на город. Залы музея расскажут вам подробности и детали быта ярославского села, ведущие ремесла и промыслы, устройство и философия жизни. В музее находятся такие редкие экземпляры, как механический орган братьев Бруггеров и органола

За дополнительную плату: 12:30 Интерактивный музей «Номера купцов-братьев Урловых» стоимость 150 руб. / взр. , 120 руб. / льготный. Музей рассказывает о том, какими были гостиничные номера в Вятском в конце XIX - начале XX веков - в это время в селе было две купеческие гостиницы и три постоялых двора. Вы увидите номер небогатой постоялицы и номер состоятельного купца, который мог позволить себе снять просторные апартаменты, состоящие из кабинета, гостиной и спальни. В комнатах есть подлинные уникальные старинные вещи, такие как огромные чемоданы странной конструкции, больше похожие на мини-шкафы, шляпные коробки, саквояжи - все, чем пользовались путешественники в прошлые века. Все вещи можно потрогать, примерить, можно даже присесть на стулья или диваны и сфотографироваться в интерьере

13:00 Свободное время на обед и прогулка по селу (1,5-2 часа)

Отправление в Ярославль