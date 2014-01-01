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Квест-экскурсия «Загадки Ярославля»

4.9
10 отзывов
Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Если вы устали от стандартных экскурсий «посмотрите налево, посмотрите направо», то это экскурсия ⛳ для вас! Я подготовила для вас загадки, разгадав которые вы узнаете Ярославль по-новому.

В формате квеста мы пройдем по основным достопримечательностям города, а в конце вас ждет награда! Экскурсия будет интересна как детям, так и взрослым, а тематику я подберу индивидуально по вашему запросу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия «Загадки Ярославля»
Квест-экскурсия «Загадки Ярославля»

Что вы увидите

  • Театр драмы имени Федора Волкова
  • Волжская набережная
  • Ярославский музей-заповедник
  • Средневековые храмы
  • Стрелка
  • многое другое
Все основные достопримечательности 🏛️ в формате игры для взрослых и детей
Если вы хотите познакомиться с древним городом, увидеть все основные достопримечательности Ярославля, но при этом «пошевелить мозгами» и сплотить команду, то квест по городу — для вас!
Правила игры
Квест будет интересен как для взрослых, так и для детей. Причем количество человек в группе может быть абсолютно любым — от двух и до бесконечности. Это лишь немного поменяет правила игры. Квесты по Ярославлю могут быть на разную тематику, и исторические, и по местам съёмок фильмов, и многое-многое другое!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсия по городу в формате квеста
  • Памятные призы
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Квест-экскурсия «Загадки Ярославля»
Квест-экскурсия «Загадки Ярославля»
Квест-экскурсия «Загадки Ярославля»
Квест-экскурсия «Загадки Ярославля»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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10 отзывов оставили туристы

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