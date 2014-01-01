Все основные достопримечательности 🏛️ в формате игры для взрослых и детей

Если вы хотите познакомиться с древним городом, увидеть все основные достопримечательности Ярославля, но при этом «пошевелить мозгами» и сплотить команду, то квест по городу — для вас!

Правила игры

Квест будет интересен как для взрослых, так и для детей. Причем количество человек в группе может быть абсолютно любым — от двух и до бесконечности. Это лишь немного поменяет правила игры. Квесты по Ярославлю могут быть на разную тематику, и исторические, и по местам съёмок фильмов, и многое-многое другое!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.