Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Как ярославцы Масленицу отмечали Как провожали зиму и готовились к Великому посту наши предки? Почему языческий обряд перекочевал в православный календарь? И чем «узкая» Масленица отличается от «широкой»? На прогулке 👣 мы раскроем традиции и символику колоритного славянского праздника. Поговорим о масленичных угощениях, выясним, где в Ярославле проходили кулачные бои и где ставили столбы, на которых молодцы состязались в силе и ловкости. И непременно заглянем на арт-фестиваль под открытым небом с выставкой масленичных кукол.
Архитектурные символы города Маршрут нашей прогулки охватит практически весь исторический центр Ярославля. На пути нам встретятся белоснежный Спасо-Преображенский монастырь, первый театр страны и невероятная россыпь ярославских храмов: церкви Богоявления, Михаила Архангела, Спаса на Городу и церковь ⛪ Ильи Пророка на главной площади. И конечно, полюбуемся Кафедральным собором Успения Богородицы на Стрелке — в месте слияния рек Волги и Которосли. Истории 📖 и детали храмов помогут нам завершить яркий, светлый и самобытный образ древнего Ярославля.
Организационные детали
После экскурсии 🧭 вы сможете отведать блинов или посетить музей 🖼 Масленицы (по желанию и за дополнительную плату)
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у входа в театр им. Федора Волкова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я историк, люблю литературу и публицистику. Экскурсии вожу более 15 лет совместно с командой коллег-единомышленников. Мне важно, чтобы на наших прогулках вы не только увидели, но и почувствовали город. А также отыскали и рассмотрели детали, скрытые от поверхностного взгляда.