Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Как ярославцы Масленицу отмечали

Как провожали зиму и готовились к Великому посту наши предки? Почему языческий обряд перекочевал в православный календарь? И чем «узкая» Масленица отличается от «широкой»? На прогулке 👣 мы раскроем традиции и символику колоритного славянского праздника. Поговорим о масленичных угощениях, выясним, где в Ярославле проходили кулачные бои и где ставили столбы, на которых молодцы состязались в силе и ловкости. И непременно заглянем на арт-фестиваль под открытым небом с выставкой масленичных кукол.

Архитектурные символы города

Маршрут нашей прогулки охватит практически весь исторический центр Ярославля. На пути нам встретятся белоснежный Спасо-Преображенский монастырь, первый театр страны и невероятная россыпь ярославских храмов: церкви Богоявления, Михаила Архангела, Спаса на Городу и церковь ⛪ Ильи Пророка на главной площади. И конечно, полюбуемся Кафедральным собором Успения Богородицы на Стрелке — в месте слияния рек Волги и Которосли. Истории 📖 и детали храмов помогут нам завершить яркий, светлый и самобытный образ древнего Ярославля.

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