Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Масленица по-ярославски!

Узнать о традициях праздника и прогуляться по древнему городу на веселой групповой экскурсии

Андрей
Андрей – представитель из Ярославля
Как и любой исконно русский город 🏙️, Ярославль преображается в масленичную неделю — шумную, задорную, колоритную! На прогулке 👣 вы ощутите дух солнечного праздника, узнаете, как ярославцы отмечают Масленицу, и посетите арт-фестиваль с выставкой масленичных кукол.

А по пути откроете тысячелетнюю историю 📖 города на фоне его древних улочек, набережных и церквей.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 700 ₽ за человека

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Масленица по-ярославски!
Масленица по-ярославски!

Что вас ожидает

Как ярославцы Масленицу отмечали
Как провожали зиму и готовились к Великому посту наши предки? Почему языческий обряд перекочевал в православный календарь? И чем «узкая» Масленица отличается от «широкой»? На прогулке 👣 мы раскроем традиции и символику колоритного славянского праздника. Поговорим о масленичных угощениях, выясним, где в Ярославле проходили кулачные бои и где ставили столбы, на которых молодцы состязались в силе и ловкости. И непременно заглянем на арт-фестиваль под открытым небом с выставкой масленичных кукол.

Архитектурные символы города
Маршрут нашей прогулки охватит практически весь исторический центр Ярославля. На пути нам встретятся белоснежный Спасо-Преображенский монастырь, первый театр страны и невероятная россыпь ярославских храмов: церкви Богоявления, Михаила Архангела, Спаса на Городу и церковь ⛪ Ильи Пророка на главной площади. И конечно, полюбуемся Кафедральным собором Успения Богородицы на Стрелке — в месте слияния рек Волги и Которосли. Истории 📖 и детали храмов помогут нам завершить яркий, светлый и самобытный образ древнего Ярославля.

Организационные детали

  • После экскурсии 🧭 вы сможете отведать блинов или посетить музей 🖼 Масленицы (по желанию и за дополнительную плату)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у входа в театр им. Федора Волкова
Масленица по-ярославски!
Масленица по-ярославски!
Масленица по-ярославски!
Масленица по-ярославски!
Масленица по-ярославски!
Масленица по-ярославски!
Масленица по-ярославски!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я историк, люблю литературу и публицистику. Экскурсии вожу более 15 лет совместно с командой коллег-единомышленников. Мне важно, чтобы на наших прогулках вы не только увидели, но и почувствовали город. А также отыскали и рассмотрели детали, скрытые от поверхностного взгляда.
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Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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