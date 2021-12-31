Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва
В группе
до 30 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва.
» во время которой вы насладитесь праздничным настроением, которое витает по столице. Переливающаяся огнями, сверкающая гирляндами Первопрестольная встретит гостей роскошными украшениями, множеством новогодних площадок с развлечениями на любой вкус.
» во время которой вы насладитесь праздничным настроением, которое витает по столице. Переливающаяся огнями, сверкающая гирляндами Первопрестольная встретит гостей роскошными украшениями, множеством новогодних площадок с развлечениями на любой вкус.
Что вы увидите 🤩
- ВДНХ
- Макет Москвы
- Красная площадь
- Александровский сад
- Новый инновационный парк «Зарядье»
- Парад елок в ГУМе
- Детский Мир
- Храм Христа Спасителя
- Ночная экскурсия «Огни новогодней столицы»
- Усадьба Деда Мороза
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Тур на новогодние праздники в Москву – идеальный подарок. Подари частичку сказки себе и своим близким.
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость тура входит:
- Автобусный проезд Ярославль - Москва – Ярославль
- транспортное обслуживание в Москве 2 дня
- проживание в гостинице
- питание: 1 завтрак, 2 обеда
- экскурсионное обслуживание 2 дня
- страховка от несчастного случая
- услуги руководителя группы 2 дня
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ТЦ «ШОКОЛАД»
- Когда и сколько длится
- Когда: 04.01.2022 – 05.01.2022Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Просьба после бронирования связаться с нами 8 (800) 550-70-15, 8 (4852) 58-70-15
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
04.01.2022 – 05.01.2022
Ярославскиепутешествия
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