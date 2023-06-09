Объехать 3 республики за 5 дней и проникнуться культурой чувашей, мордвы и марийцев? Легко! Вы побываете в удивительной Йошкар-Оле — городе, что напоминает одновременно и Италию, и Голландию и старинную Москву. Полюбуетесь богатыми храмами Чебоксар, познакомитесь с бытом и обычаями народа, а желающие смогут продегустировать чувашское пиво. В Саранске проникнемся необычным творчеством Степана Эрьзи, увидим место захоронения флотоводца Фёдора Ушакова и отдохнём от городской суеты в православной обители на берегу озера.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Королев, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.