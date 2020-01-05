6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра

Егор
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Егор – ваш гид
Из более чем 500 достопримечательностей Ярославля только 354 находятся в историческом центре.

Вам предстоит познакомиться с самыми интересными.

Вы побываете в средневековых слободах Ярославля — Толчковской, Коровницкой, Стрелецкой, Тверицкой других.

Узнаете об архитектурных особенностях многочисленных церквей, прикоснётесь к главным эпохам в истории города и увидите те живописные места, куда редко добираются туристы.
3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Что вас ожидает

Удивительные ярославские церкви
В бывшей Никиткой слободе, вы увидите церковь св. Никиты с интересной колокольней, в древней Толчковской слободе рассмотрите церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — единственный в мире храм с 15 куполами. А в Коровницкой слободе найдёте первый церковный ансамбль Ярославля. У реки Которосль, где в языческие времена находилось капище бога Велеса, вас ждёт красивейшая, но малоизвестная церковь Николы Мокрого и иконы Тихвинской Богоматери. Кроме того, в программе Владимирская церковь на Божедомке и церковь Андрея Критского — обе с особенностями архитектуры, о которых я расскажу. А церковь Петра и Павла в парке 18 века между прудов напомнит Флоренцию.

Нетипичные исторические достопримечательности
Мы начнём с древней Тверицкой слободы: вы полюбуетесь панорамой исторической части города и Волжкими мостами. На алле юнг и у подводной лодки «Ярославский комсомолец» я расскажу о Великой Отечественной войне в судьбе города. Вы увидите Ярославскую Большую Мануфактуру, узнаете о ее трёхсотлетней истории и «затрапезном виде». Подниметесь на Туговую гору и услышите о трагичных страницах в жизни Ярославля. По желанию вы сможете познакомиться с единственным в России международным центром Эмалис — я расскажу об этом ремесле. И конечно, вас ждёт место слияния Которосли и Волги с необычного ракурса!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Это авто-пешеходная экскурсия (пешком все места не охватить)
  • Место встречи по договорённости
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте информацию о транспорте у гида)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт не входит в стоимость. Это может быть ваш автомобиль или наш транспорт с водителем (доплата 1800 руб./3 часа за 1-3 человек).
  • Дополнительные расходы: входные билеты в церковь Иоанна Предтечи (80 руб., 40 руб. — льготные)
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. Два года я работал гидом в Турции, около года в Киеве и около четырёх лет в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 12 лет.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Очень интересная экскурсия. Увидели то, что не входит в обычный туристический маршрут. Узнали много нового и интересного об истории города.
Спасибо нашему гиду - Егору, понравилось очень!
20 октября 2019
Рекомендую гида - Егора, как отличного и компетентного экскурсовода. Прекрасный рассказчик. Хорошо поставленная речь. Огромный объем знаний, которым владеет Егор. Как путешественник с большим - двадцатилетним стажем с таким интересным гидом встречаюсь первый раз. В следующий приезд в Ярославль обязательно воспользуюсь его услугами, особенно с учетом того, что Ярославль с его тысячелетней историей можно открыть для себя бесконечно, причем каждый раз как совершенно новую книгу.
19 августа 2019
Егор - отличный экскурсовод, все очень понравилось. Муж теперь всем советует его)) Спасибо!
18 августа 2019
Экскурсия правильно называется — «неизведанный Ярославль». Спасибо Егору, он показал нам замечательные места в городе, куда сами мы бы ни за что не добрались. С нами была ярославчанка, для которой Ярославль Егора тоже был «неизведанным». Экскурсия интересна тем, кто интересуется историей и культурой России
1 августа 2018
Энергично, прошлись/проехались по закоулкам Ярославля. Открылись красивые виды и интересные места, информация лилась рекой по всем периодам истории Ярославля. Мы немного изменили маршрут, так как некоторые из нас были впервые и попросили Егора рассказать о центре Ярославля тоже. Возможно не стоило нам так уплотнять программу :). Наш водитель особенно был благодарен Егору за его своевременные указания на дорогах города, не прерывая практически основного повествования. Профессионализм на лицо!! Мы довольны! Спасибо,Егор!!
31 июля 2018
Мы были в Ярославле 4-е дня. И всё время проводили в разных экскурсиях. Егор показал нам Ярославль не центр, а окраины. Если так можно сказать. Рассказал и показал так много интересного. Рассказчик от бога. Информацией владеет превосходно. Нам очень понравилось и мы поняли что в город надо приехать ещё раз.

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