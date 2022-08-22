11:25 Прибытие в Вельск. Встреча на вокзале.
Трансфер в гостиницу «Юрьево подворье». Вещи в камеру хранения.
Обзорная пешеходная экскурсия «Вельск – город расписной».
Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».
Экскурсия «Узорочье Поважья» в Центр традиционной народной культуры «Берендей» с мастер-классом (создание новогоднего расписного шара в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья), посещение сувенирной лавки.
Возвращение в отель. Заселение.
Ужин «Провожаем Старый год».
Свободное время для прогулки по городу, посещения праздничных объектов, покупки сувениров.
Подготовка к встрече Нового года.
Праздничный Новогодний банкет в ресторане гостиницы (заказывается и оплачивается дополнительно).
Завтрак в гостинице.
Свободное время для прогулки по городу.
12:00 Обед в ресторане гостиницы
13:00 Экскурсия «Заручевские кружева»: прогулка по деревне, знакомство с её архитектурой, посещение храма Иоанна Предтечи, вы услышите удивительные истории от сказочной ведуньи и загадаете новогоднее желание на подвесном мосту «Любви и удачи».
Возвращение в Вельск.
Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, частный музей часов, чаепитие с дегустацией иван-чая «Вельский гостинец».
Купеческий ужин в ресторане «Бульвар».
Возвращение в отель. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс «Здесь русский дух»: посещение музея Вельского коневодства, посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание в санях.
Возвращение в Вельск.
«Обед ямщика» в кофейне «Троицкая» (бывшая земская станция).
Новогодняя экскурсия в дер. Пежма «Нет милей на свете края».
В программе: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма XIX века, подъем на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря», мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле,
Ужин «Пежемская вкуснятина» из блюд традиционной северной кухни.
19:00 Трансфер на вокзал
Тур предусматривает проживание в гостиницев городе Вельске.
СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека (уточняйте при бронировании):
Гостиница «Юрьево подворье 3*», номера «стандарт» (завтрак «континентальный») – 19500 руб.
Доплата за одноместное размещение – 4000 руб.
Дополнительное место (раскладушка) – 18500 руб.
К услугам гостей дизайн-отеля "Юрьево подворье" бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.
Интерьеры отеля "Юрьево подворье" красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.
Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.
Да, доплата за ранее прибытие для прибывающих 31 декабря поездами:
Доплата при двухместном размещении – 2800 руб /чел.
Доплата при одноместном размещении – 3300 руб/чел.
В стоимость доплаты включено:встреча на вокзале, трансфер и раннее размещение в отеле с завтраком.
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе.
Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви.
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость банкета на 1 человека от 2500 руб.