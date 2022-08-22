2 день

Экскурсия "Заручевские кружева". "Вечер старой доброй сказки"

Завтрак в гостинице.

Свободное время для прогулки по городу.

12:00 Обед в ресторане гостиницы

13:00 Экскурсия «Заручевские кружева»: прогулка по деревне, знакомство с её архитектурой, посещение храма Иоанна Предтечи, вы услышите удивительные истории от сказочной ведуньи и загадаете новогоднее желание на подвесном мосту «Любви и удачи».

Возвращение в Вельск.

Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, частный музей часов, чаепитие с дегустацией иван-чая «Вельский гостинец».

Купеческий ужин в ресторане «Бульвар».

Возвращение в отель. Свободное время.