Новогодние праздники на родине Деда Мороза

Не далеко от Великого Устюга в живописном сосновом бору на крутом берегу северной красавице - реки...

Не далеко от Великого Устюга в живописном сосновом бору на крутом берегу северной красавице — реки Сухоны расположена вотчина Деда Мороза.

Дед Мороз встречает гостей в настоящем бревенчатом тереме с тесовым крыльцом, кружевной отделкой на окнах, перилах и узорчатых дверях.

Атмосфера добра и радушия царит в этом сказочном лесу.

А вечерние краски вотчины Деда Мороза просто завораживают! Мягкими разноцветными огоньками освещаются все постройки, ледовые композиции, дорожки и красавицы-ели.
Новогодние праздники на родине Деда Мороза
Новогодние праздники на родине Деда Мороза
Новогодние праздники на родине Деда Мороза
Новогодние праздники на родине Деда Мороза

Что вы увидите 🤩

  • Кукобой
  • Почта Бабы Яги
  • Лесная резиденция Ярославского медведя
  • Тотьма
  • Великий Устюг
  • Вотчина Деда Мороза
  • Ледник Деда Мороза
  • музей Снеговика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

  • Кукобой: «К бабе Яге на пироги… » Участие в интерактивной программе
Вы увидите Почту Бабы Яги и посетите Лесную резиденцию Ярославского медведя
  • Тотьма: Вечерняя обзорная экскурсия по зимнему городу
Великий Устюг: обзорная экскурсия по городу, Посещение Вотчины Деда Мороза, посещение Ледника Деда Мороза, участие в «Стряпня-шоу» на Кухне Деда Мороза, посещение музея Снеговика

Размещение гостей:

  • Гостиница «KING» — Уютная мини-гостиница (мотель) в 1,5 км от Тотьмы (на выезде из города у моста через Сухону). В гостинице 9 благоустроенных номеров, санузлы во всех номерах с душевыми кабинками. Бесплатный WI-FI во всех номерах.
  • Гостиница «Картуши» — расположена в центре города и органично вписывается в инфраструктуру Тотьмы. В здании есть супермаркет. Гостиница имеет презентабельный, но неброский дизайн. Персонал поддерживает в гостинице атмосферу русского гостеприимства и стремится сделать пребывание в гостинице комфортным. Wi-Fi, кухня и кулер с питьевой водой.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • проезд комфортабельным автобусом
  • проживание в гостинице выбранной категории
  • питание по программе: 1 завтрак + 2 обеда + 2 ужина
  • экскурсия в Кукобой к Бабе Яге
  • Посещение Вотчины Деда Мороза
  • Экскурсия в Ледник Деда Мороза
  • участие в «Стряпня-шоу» на Кухне Деда Мороза
  • Посещение музея Снеговика
  • именная грамота от Деда Мороза для детей
  • услуги гида-экскурсовода
  • страховка.
Что не входит?
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 06:40 Сбор группы г. Ярославль, площадь Волкова (у
Завершение: г. Ярославль, площадь Волкова (у памятника Ф. Волкову)
Когда и сколько длится?
Когда: 04.01 - 06.01.2022
Экскурсия длится около 2 дней 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

04.01 - 06.01.2022

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