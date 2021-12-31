Не далеко от Великого Устюга в живописном сосновом бору на крутом берегу северной красавице — реки Сухоны расположена вотчина Деда Мороза.



Дед Мороз встречает гостей в настоящем бревенчатом тереме с тесовым крыльцом, кружевной отделкой на окнах, перилах и узорчатых дверях.



Атмосфера добра и радушия царит в этом сказочном лесу.



А вечерние краски вотчины Деда Мороза просто завораживают! Мягкими разноцветными огоньками освещаются все постройки, ледовые композиции, дорожки и красавицы-ели.