Храмы - Богоявления, Михаила Аргангела, Спаса на городу, Николы Рубленного, Ильинско-Тихоновский, Успенский собор и Ильи Пророка
Волжская набережная
Стрелка
Во время этой экскурсии 🧭 мы прогуляемся (пешеходный вариант) или проедемся (автомобильно-пешеходный вариант) по историческому центру нашего нарядного города. Я расскажу вам не только об истории 📖 Ярославля, но и о праздновании Нового года на нашей русской земле. Традиции славянского Нового года, истоки, его связь с празднованиями в других странах. Мы побываем на главной площади нашего города и увидим главную новогоднюю красавицу. Прогуляемся по зимним набережным и Ярославскому "Арбату".
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 Площадь Волкова. Волковский театр.
Место завершения
🏁 Площадь Волкова. Знаменская башня.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.