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Новогодний Ярославль

Егор П.
Егор П. – Гид из Ярославля
Новогодний Ярославль
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль

Что вы увидите

  • Площади - Волкова, Богоявления, Советская
  • Спасо-Преображенсий монстырь
  • Памятники Ярославу Мудрому, медведю, Афоне
  • Храмы - Богоявления, Михаила Аргангела, Спаса на городу, Николы Рубленного, Ильинско-Тихоновский, Успенский собор и Ильи Пророка
  • Волжская набережная
  • Стрелка
Во время этой экскурсии 🧭 мы прогуляемся (пешеходный вариант) или проедемся (автомобильно-пешеходный вариант) по историческому центру нашего нарядного города. Я расскажу вам не только об истории 📖 Ярославля, но и о праздновании Нового года на нашей русской земле. Традиции славянского Нового года, истоки, его связь с празднованиями в других странах. Мы побываем на главной площади нашего города и увидим главную новогоднюю красавицу. Прогуляемся по зимним набережным и Ярославскому "Арбату".
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Площадь Волкова. Волковский театр.
Место завершения
🏁 Площадь Волкова. Знаменская башня.
Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль
Новогодний Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Егор П.
Егор П.
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