Во время этой экскурсии 🧭 мы прогуляемся (пешеходный вариант) или проедемся (автомобильно-пешеходный вариант) по историческому центру нашего нарядного города. Я расскажу вам не только об истории 📖 Ярославля, но и о праздновании Нового года на нашей русской земле. Традиции славянского Нового года, истоки, его связь с празднованиями в других странах. Мы побываем на главной площади нашего города и увидим главную новогоднюю красавицу. Прогуляемся по зимним набережным и Ярославскому "Арбату".