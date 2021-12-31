31.12.21-01.01.22

Программа тура:

Путевая экскурсия «Традиции празднования Нового года в России».

Обзорная экскурсия «Огни новогодней Москвы».

Встреча Нового 2022 года.

13:00 — Отправление автобуса из Ярославля (Пл. Волкова, у памятника)

Путевая экскурсия «Традиции празднования Нового года в России».

18:00—21:00 — обзорная экскурсия «Огни новогодней Москвы». Красочная и яркая, гламурная и интеллектуальная, сказочная и деловая, древняя и молодая, удивительная Москва — сердце России. Нет ничего прекраснее большого города, одетого в роскошные праздничные декорации! Вы увидите Столицу в её парадном виде, освещенную новогодним фейерверком.

Проехав по историческому центру города, узнаете историю Москвы как одной из самых красивых столиц мира, познакомитесь с ее величайшими архитектурными и историческими памятниками.

21:00—22:00 — прибытие группы на одну из развлекательных площадок города!

(Точное место празднования и программа будет известна в конце декабря 2021 г. )

22:00—02:00 — Встреча Нового 2022 года!

В это время народные гуляния начинают постепенно набирать обороты, на сцене выступают артисты и коллективы, отовсюду доносится смех и веселье.

Встретить Новый год в Москве, как и вообще в большом количестве незнакомых людей в другом городе — это непередаваемые ощущения. Добродушная и радостная толпа вместе стремиться навстречу новому счастью. Очень важно сохранять такой заряд бодрости и позитива.

Такая неформатная и необычная встреча Нового года 2022 точно запомниться надолго. Такой формат праздника станет отличным вариантом для тех, кто хотел выехать куда-то на этот праздник, но при этом не тратить много денег.

02:00 — 02:30 — отправление автобуса из Москвы.

08:00 — прибытие в Ярославль.