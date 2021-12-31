31.12.21-01.01.22

Новогодняя сказка Москвы

Встретить Новый год в Москве хотя бы раз в жизни должен каждый житель России

Встретить Новый год в Москве хотя бы раз в жизни должен каждый житель России.

Загадать желание под бой курантов или великолепный фейерверк — что может быть интереснее, захватывающе и романтичнее.

Такая неформатная и необычная встреча Нового года 2022 точно запомнится надолго.

Такой формат праздника станет отличным вариантом для тех, кто хотел выехать куда-то на этот праздник, но при этом не тратить много денег.
Новогодняя сказка Москвы
Новогодняя сказка Москвы
Новогодняя сказка Москвы
Новогодняя сказка Москвы
Новогодняя сказка Москвы

Программа тура:

  • Путевая экскурсия «Традиции празднования Нового года в России».
  • Обзорная экскурсия «Огни новогодней Москвы».
  • Встреча Нового 2022 года.
13:00 — Отправление автобуса из Ярославля (Пл. Волкова, у памятника)
Путевая экскурсия «Традиции празднования Нового года в России».
18:00—21:00 — обзорная экскурсия «Огни новогодней Москвы». Красочная и яркая, гламурная и интеллектуальная, сказочная и деловая, древняя и молодая, удивительная Москва — сердце России. Нет ничего прекраснее большого города, одетого в роскошные праздничные декорации! Вы увидите Столицу в её парадном виде, освещенную новогодним фейерверком.
Проехав по историческому центру города, узнаете историю Москвы как одной из самых красивых столиц мира, познакомитесь с ее величайшими архитектурными и историческими памятниками.
21:00—22:00 — прибытие группы на одну из развлекательных площадок города!
(Точное место празднования и программа будет известна в конце декабря 2021 г. )
22:00—02:00 — Встреча Нового 2022 года!
В это время народные гуляния начинают постепенно набирать обороты, на сцене выступают артисты и коллективы, отовсюду доносится смех и веселье.
Встретить Новый год в Москве, как и вообще в большом количестве незнакомых людей в другом городе — это непередаваемые ощущения. Добродушная и радостная толпа вместе стремиться навстречу новому счастью. Очень важно сохранять такой заряд бодрости и позитива.
Такая неформатная и необычная встреча Нового года 2022 точно запомниться надолго. Такой формат праздника станет отличным вариантом для тех, кто хотел выехать куда-то на этот праздник, но при этом не тратить много денег.
02:00 — 02:30 — отправление автобуса из Москвы.
08:00 — прибытие в Ярославль.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Взрослые
2 950 ₽
Льготная категория
2 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Шампанское
  • Подарок от Деда Мороза!
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем
Начало: Отправление из Ярославля от ТЦ «ШОКОЛАД»
Завершение: ТЦ «ШОКОЛАД», Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: 31.12.21-01.01.22
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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31.12.21-01.01.22

Ярославскиепутешествия
Ярославскиепутешествия
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