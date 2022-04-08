Обзорная экскурсия по Ярославлю

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

Храм Иоанна Предтечи: с октября по май только внешний осмотр; с мая по октябрь возможно посещение (за дополнительную плату 100-150 рублей с чел., по желанию).

Посещение музеев и кафе в маске, по QR-кодам, пцр и медотводам (многие заведения выбрали вариант загрузки в 30%, поэтому советуем путешественникам заранее бронировать заведения для обедов, ужинов и культурного отдыха, особенно в выходные и праздники).

Правила распространяются и на то, чтобы зайти за сувенирами/кофе/чаем, согреться, посетить санузел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Волкова
  • Драматический театр им. Волкова
  • Советская площадь
  • Храм Ильи Пророка
  • Стрелка
  • Площадь Богоявления
  • "Ярославская невеста"
  • "Мужик с тортом"
  • Белоснежная крепость
  • Неоготическая кондитерская фабрика
  • Храм Иоанна Предтечи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Нас ждет интереснейшая экскурсия по городу с гидом, во время которой Ярославль предстанет во всей своей многогранности — от древности до наших дней.

Мы посетим площадь Волкова, поговорим об основателе первого русского театра, на Советской площади посмотрим на удивительные изразцы храма Ильи Пророка, побываем на Стрелке, где раньше стоял Ярославский Кремль, восхитимся живописными видами Волги и пройдемся по уютному бульвару.

На площади Богоявления посмотрим на "ярославскую невесту" и "мужика с тортом", увидим белоснежную крепость и неоготическую кондитерскую фабрику.

Прогулка по колоритным улицам покажет нам Ярославль купеческий и дореволюционный. Мы услышим о 7 причинах, побудивших успешных зажиточных купцов строить храмы и о ярославском восстании 1918 года.

Познакомимся с главной особенностью ярославского характера, узнаем о самых "вкусных" местах города и найдем лучшие локации для фото.

А также, отправимся на другой берег реки Которосль, чтобы увидеть храм Иоанна Предтечи, изображенный на купюре в 1000 рублей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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