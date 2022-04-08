Нас ждет интереснейшая экскурсия по городу с гидом, во время которой Ярославль предстанет во всей своей многогранности — от древности до наших дней.

Мы посетим площадь Волкова, поговорим об основателе первого русского театра, на Советской площади посмотрим на удивительные изразцы храма Ильи Пророка, побываем на Стрелке, где раньше стоял Ярославский Кремль, восхитимся живописными видами Волги и пройдемся по уютному бульвару.

На площади Богоявления посмотрим на "ярославскую невесту" и "мужика с тортом", увидим белоснежную крепость и неоготическую кондитерскую фабрику.

Прогулка по колоритным улицам покажет нам Ярославль купеческий и дореволюционный. Мы услышим о 7 причинах, побудивших успешных зажиточных купцов строить храмы и о ярославском восстании 1918 года.

Познакомимся с главной особенностью ярославского характера, узнаем о самых "вкусных" местах города и найдем лучшие локации для фото.

А также, отправимся на другой берег реки Которосль, чтобы увидеть храм Иоанна Предтечи, изображенный на купюре в 1000 рублей.