Знакомство с древним городом

Мы осмотрим главные достопримечательности 🏛️ города Ярославля — остатки защитных валов, слияние Волги и Которосли (Стрелку). Пройдем по Волжской набережной. Нанесем визит Успенскому кафедральному собору и церкви Ильи Пророка. Увидим старейший драматический театр России.

В гостях у Некрасова

Ознакомившись с историей 📖 и достопримечательностями Ярославля вы отправитесь в музей-заповедник «Карабиху», усадьбу Н. А. Некрасова. Комплекс из жилых и хозяйственных построек XVIII—XX веков, сохранившийся практически в неизменном виде.

Осмотрим Центральный дом, Западный и Восточный флигели, оранжерею, людскую, конюшню, кузницу. Пройдем по аллеям пейзажного и регулярного парков 🌳 (и узнаем, почему они так называются). Посетим фруктовый сад. Насладимся прохладой целой системы прудов с каскадом. Побываем в музее, в котором находятся свыше 18 тысяч редких книг и журналов, уникальные предметы старинного быта, личные вещи жителей усадьбы.

Важная информация:

Усадьба «Карабиха» расположена в 15 км от г. Ярославля