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Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Карабиха»

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10 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Ярославля
Ярославль появился на карте более 1000 лет назад.

Здесь сохранилось множество памятников истории 📖 и культуры.

Не просто так он занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО! Конечно же, Ярославль невозможно узнать за один день.

Но мы поможем вам познакомиться с историческим центром и ответим на вопрос, чем город 🏙️ так привлек Некрасова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Карабиха»
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Карабиха»

Что вы увидите

  • Остатки защитных валов
  • Стрелка
  • Успенский кафедральный собор
  • Церковь Ильи Пророка
  • Усадьба «Карабиха»
  • Волжская набережная
  • Российский театр драмы им. Ф. Волкова
Знакомство с древним городом
Мы осмотрим главные достопримечательности 🏛️ города Ярославля — остатки защитных валов, слияние Волги и Которосли (Стрелку). Пройдем по Волжской набережной. Нанесем визит Успенскому кафедральному собору и церкви Ильи Пророка. Увидим старейший драматический театр России.
В гостях у Некрасова
Ознакомившись с историей 📖 и достопримечательностями Ярославля вы отправитесь в музей-заповедник «Карабиху», усадьбу Н. А. Некрасова. Комплекс из жилых и хозяйственных построек XVIII—XX веков, сохранившийся практически в неизменном виде.
Осмотрим Центральный дом, Западный и Восточный флигели, оранжерею, людскую, конюшню, кузницу. Пройдем по аллеям пейзажного и регулярного парков 🌳 (и узнаем, почему они так называются). Посетим фруктовый сад. Насладимся прохладой целой системы прудов с каскадом. Побываем в музее, в котором находятся свыше 18 тысяч редких книг и журналов, уникальные предметы старинного быта, личные вещи жителей усадьбы.

Важная информация:

    Усадьба «Карабиха» расположена в 15 км от г. Ярославля
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание по городу
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание в усадьбе «Карабиха» на выбор («Большой дом», «Восточный флигель», территория)
    • Входные билеты на территорию — 50 руб. взрослый школьники - бесплатно.
    • Входной билет «Большой дом» —120 руб. взрослый школьники - бесплатно
    • Входной билет «Восточный флигель» — 110 руб. взрослый школьники - бесплатно
    • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
    Начало и место завершения
    🚩 По договорённости
    Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Карабиха»
    Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Карабиха»
    Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Карабиха»
    Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Карабиха»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Гиды В.
    Гиды В.
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    10 отзывов оставили туристы

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