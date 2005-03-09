Авторская нестандартная экскурсия ⛳ «Путешествие по Некрасовским местам Ярославской области»: волжские просторы, старинные сёла Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское. Прокатимся на теплоходе по Волге, увидим усадьбу родителей Николая Алексеевича Некрасова, школу, построенную поэтом для крестьянских детей. Побываем в знаменитом селе Вятском, где нас ожидают старинные купеческие лавки и кузницы, средневековые храмы, целебные источники и, конечно, знаменитые вятские солёные огурчики! Помимо прочего, представится отличная возможность полюбоваться видами Ярославля с Волги!