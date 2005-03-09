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По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 600 ₽ за экскурсию

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По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское
По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское

Что вы увидите

  • Волга
  • сёла Диево-Городище
  • Аббакумцево
  • Вятское
  • Костромской луговой тракт
Авторская нестандартная экскурсия ⛳ «Путешествие по Некрасовским местам Ярославской области»: волжские просторы, старинные сёла Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское. Прокатимся на теплоходе по Волге, увидим усадьбу родителей Николая Алексеевича Некрасова, школу, построенную поэтом для крестьянских детей. Побываем в знаменитом селе Вятском, где нас ожидают старинные купеческие лавки и кузницы, средневековые храмы, целебные источники и, конечно, знаменитые вятские солёные огурчики! Помимо прочего, представится отличная возможность полюбоваться видами Ярославля с Волги!
Что входит
  • Путевая экскурсия
  • экскурсия по трём селам
  • посещение в Вятском двух музеев с экскурсоводом
  • транспорт: теплоход и машина
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами/в гостинице
По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское
По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское
По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское
По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское
По Некрасовским местам: Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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