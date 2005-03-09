Авторская нестандартная экскурсия ⛳ «Путешествие по Некрасовским местам Ярославской области»: волжские просторы, старинные сёла Диево-Городище, Аббакумцево и Вятское. Прокатимся на теплоходе по Волге, увидим усадьбу родителей Николая Алексеевича Некрасова, школу, построенную поэтом для крестьянских детей. Побываем в знаменитом селе Вятском, где нас ожидают старинные купеческие лавки и кузницы, средневековые храмы, целебные источники и, конечно, знаменитые вятские солёные огурчики! Помимо прочего, представится отличная возможность полюбоваться видами Ярославля с Волги!
Что входит
Путевая экскурсия
экскурсия по трём селам
посещение в Вятском двух музеев с экскурсоводом
транспорт: теплоход и машина
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами/в гостинице
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.