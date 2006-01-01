Свято-Введенский Толгский женский монастырь расположен в десяти километрах от центра Ярославля на левом берегу Волги, при впадении в нее реки Толги, от которой и получил свое название. Он окружен каменной стеной с девятью башнями, построенной в конце XVII века. Внутри, по периметру стен располагаются корпуса монастырских келий. Помимо святынь и храмов монастырь славится, примыкающим к южной стене знаменитым кедровым садом.
Важно знать:
Встречаемся в поселке Толга. Трансфер из Ярославля в стоимость не входит.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные расходы
Место начала и завершения
г. Ярославль, пос. Толга, 1, Толгский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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