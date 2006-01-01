По выходным

Мы от правимся в поселок Толга, где находится по-настоящему райское место — Свято-Введенский Толгский женский монастырь со своей древней святыней XII века — Ярославской Толгской иконой Божьей матери.



Я проведу вас по его обширной территории и расскажу его интереснейшую историю.