Пешеходная экскурсия ⛳ включает в себя осмотр достопримечательностей 🏛️ в рамках средневековых земляных валов (Земляного города), а ныне липовых бульваров.

Вы увидите:

Ансамбль Волжской набережной, ярославского кольца площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской; Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей (наружный осмотр).

Самые интересные и трагические места Ярославля

Прогулка по Стрелке (Рубленый город; ярославский кремль) и по Ильинской (Советской) площади – архитектурному центру города. Экскурсанты услышат легенду об основании города, истории 📖 о ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, интересных домах (в Ярославле смешаны три основных стиля – классицизм, барокко и модерн), о самых интересных и трагических местах Ярославля.

Все основные символы города

Посетят и другие достопримечательные места – месторасположение кожевенных амбаров Полушкина, где Федором Волковым был поставлен первый в истории русского театра спектакль, увидят дом Андрея Болконского. И, конечно, туристы увидят все символы города – Волковский театр, церковь ⛪ Ильи Пророка, часовню Александра Невского, памятник Ярославу Мудрому, Демидовский Столп, звонницу Спасо-Преображенского монастыря и Ярославскую невесту – храм Богоявления.