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Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города

5
7 отзывов
Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ярославля
Пешеходная экскурсия ⛳ по центру тысячелетнего Ярославля, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы пройдёте внутри средневековых земляных валов.

Прогуляетесь 👣 по Стрелке, где находится Рубленый город 🏙️.

По пути вы узнаете легенды об основании Ярославля, истории 📖 о князьях, наместниках и губернаторах, а также знаменитых горожанах.

Вы увидите главные символы города: Волковский театр, церковь ⛪ Ильи Пророка, дом Андрея Болконского и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 830 ₽ за человека

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Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города
Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города

Что вы увидите

  • Ансамбль Волжской набережной
  • Кольцо площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской, Советской
  • Казанский монастырь
  • Кирилло-Афанасьевский монастырь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Прогулка по Стрелке (Рубленый город ярославский кремль)
  • Российский театр драмы имени Ф. Волкова
  • Церковь Ильи Пророка
  • Часовня Александра Невского
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Демидовский Столп
  • Звонница Спасо-Преображенского монастыря
  • Ярославская невеста – храм Богоявления
Пешеходная экскурсия ⛳ включает в себя осмотр достопримечательностей 🏛️ в рамках средневековых земляных валов (Земляного города), а ныне липовых бульваров.

Вы увидите:

  • Ансамбль Волжской набережной, ярославского кольца площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской; Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей (наружный осмотр).
Самые интересные и трагические места Ярославля
Прогулка по Стрелке (Рубленый город; ярославский кремль) и по Ильинской (Советской) площади – архитектурному центру города. Экскурсанты услышат легенду об основании города, истории 📖 о ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, интересных домах (в Ярославле смешаны три основных стиля – классицизм, барокко и модерн), о самых интересных и трагических местах Ярославля.
Все основные символы города
Посетят и другие достопримечательные места – месторасположение кожевенных амбаров Полушкина, где Федором Волковым был поставлен первый в истории русского театра спектакль, увидят дом Андрея Болконского. И, конечно, туристы увидят все символы города – Волковский театр, церковь ⛪ Ильи Пророка, часовню Александра Невского, памятник Ярославу Мудрому, Демидовский Столп, звонницу Спасо-Преображенского монастыря и Ярославскую невесту – храм Богоявления.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ярославль, пл. Волкова, 1
Место завершения
🏁 Ярославль, Советская площадь
Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города
Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города
Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города
Прогулка по Ярославлю: главные символы и легенды древнего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
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7 отзывов оставили туристы

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