Я продумала наш маршрут таким образом, чтобы за пару часов охватить не только основные достопримечательности Ярославля, но и другие — менее известные, но не менее знаковые места. В нашей программе:
Я не буду утомлять вас бесчисленными датами и именами из ярославских хроник, а поделюсь самыми интересными историями города, его особенностями и современными реалиями. Мы отыщем в центре исконно русского Ярославля кусочек Европы, обсудим особый статус медведей у самого обаятельного городского памятника, поговорим о народном ополчении в любимом уголке коренных ярославцев. Я расскажу, чем живут местные жители, и раскрою явки и пароли самых вкусных кафе.
А в конце прогулки каждый участник получит небольшой сувенир — ретро-открытку в конверте.
Всем, кто интересуется не только историей Ярославля, но и особенностями его современной жизни.