Что вас ожидает

Символы старинного города

Я продумала наш маршрут таким образом, чтобы за пару часов охватить не только основные достопримечательности Ярославля, но и другие — менее известные, но не менее знаковые места. В нашей программе:

Волковский театр : я расскажу, как создавался первый в России профессиональный театр

: я расскажу, как создавался первый в России профессиональный театр Знаменская башня — прогуляемся у средневековой постройки и проникнемся легендами об основании Ярославля

— прогуляемся у средневековой постройки и проникнемся легендами об основании Ярославля Гостиный двор — старейший торговый дом города, занимающий целый квартал. Здесь вы услышите о купеческой жизни старинного Ярославля.

— старейший торговый дом города, занимающий целый квартал. Здесь вы услышите о купеческой жизни старинного Ярославля. Памятник Афоне , до которого мы доберемся секретным путем через колоритные дворики

, до которого мы доберемся секретным путем через колоритные дворики Успенский собор , который откроет перед вами тайны о советских реставраторах, библейских символах и ярославских изразцах

, который откроет перед вами тайны о советских реставраторах, библейских символах и ярославских изразцах И другие любопытные места Ярославля, куда редко добираются туристы

Ярославль и ярославцы

Я не буду утомлять вас бесчисленными датами и именами из ярославских хроник, а поделюсь самыми интересными историями города, его особенностями и современными реалиями. Мы отыщем в центре исконно русского Ярославля кусочек Европы, обсудим особый статус медведей у самого обаятельного городского памятника, поговорим о народном ополчении в любимом уголке коренных ярославцев. Я расскажу, чем живут местные жители, и раскрою явки и пароли самых вкусных кафе.

А в конце прогулки каждый участник получит небольшой сувенир — ретро-открытку в конверте.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто интересуется не только историей Ярославля, но и особенностями его современной жизни.