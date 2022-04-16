Прогулка по-ярославски

Встретиться с символами города и поразиться соседству старого и нового на обзорной экскурсии

Групповая
Эта прогулка — живое и захватывающее знакомство со столицей Золотого кольца, её историей, главными памятниками и нравами коренных жителей.

Я помогу вам за пару часов составить целостное представление о прошлом и настоящем Ярославля, поделюсь старинными легендами, помогу проникнуться атмосферой города и открою его современные места притяжения.
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
Прогулка по-ярославски
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Символы старинного города

Я продумала наш маршрут таким образом, чтобы за пару часов охватить не только основные достопримечательности Ярославля, но и другие — менее известные, но не менее знаковые места. В нашей программе:

  • Волковский театр: я расскажу, как создавался первый в России профессиональный театр
  • Знаменская башня — прогуляемся у средневековой постройки и проникнемся легендами об основании Ярославля
  • Гостиный двор — старейший торговый дом города, занимающий целый квартал. Здесь вы услышите о купеческой жизни старинного Ярославля.
  • Памятник Афоне, до которого мы доберемся секретным путем через колоритные дворики
  • Успенский собор, который откроет перед вами тайны о советских реставраторах, библейских символах и ярославских изразцах
  • И другие любопытные места Ярославля, куда редко добираются туристы

Ярославль и ярославцы

Я не буду утомлять вас бесчисленными датами и именами из ярославских хроник, а поделюсь самыми интересными историями города, его особенностями и современными реалиями. Мы отыщем в центре исконно русского Ярославля кусочек Европы, обсудим особый статус медведей у самого обаятельного городского памятника, поговорим о народном ополчении в любимом уголке коренных ярославцев. Я расскажу, чем живут местные жители, и раскрою явки и пароли самых вкусных кафе.

А в конце прогулки каждый участник получит небольшой сувенир — ретро-открытку в конверте.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто интересуется не только историей Ярославля, но и особенностями его современной жизни.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Фёдору Волкову
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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