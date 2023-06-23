Русские просторы
За 3 дня вы побываете в нарядном Ростове Великом, в прекрасном Суздале, величавом Ярославле, ярком Переславле-Залесском, в царственном Владимире и знаменитом Сергиевом Посаде.
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Программа тура по дням
Встреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский с гастрономической программой
8:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Русские просторы»).
Отъезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
Переезд в Переславль-Залесский.
В 1220 году здесь родился князь Александр Невский.
В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, ансамбль Красной площади и Спасо-Преображенский собор 12 века.
Посещение музея "Царство ряпушки" с гастрономической программой.
В ходе программы гости не только узнают историю рыбки ряпушки, но и попробуют на вкус ряпушку, приготовленную по Переславским традициям, а какая рыба без пива?
Гости продегустируют продукцию пивзавода «Залесская пинка».
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ростов Великий и Ярославль
Завтрак.
Переезд в Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа: Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии.
Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.
Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции.
Обед.
Отправление в Ярославль –столицу Золотого кольца России.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Волжская набережная, стрелка реки Волга и Которосль, памятник Ярославу Мудрому, театр драмы им. Волкова, церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Возвращение в гостиницу.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Юрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву
Завтрак.
Отправление в Юрьев-Польский –городок во Владимирской области, впитавший в себя дух древнерусской старины.
Он был основан лишь на пять лет позднее Москвы Юрием Долгоруким.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия с остановкой у Михайло-Архангельского монастыря.
Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор.
Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина, архитектура Покровского монастыря.
Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.
Переезд во Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор.
Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Отправление группы вМоскву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Переславль» 3* в г. Переславль-Залесский.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное, 3-местное
|1-местное
|23.06, 21.07, 18.08, 06.10
|16 990
|18 990
|04.11*
|17 990
|20 990
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 1 400 руб. /чел.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский
Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера. К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город. В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.
В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе. В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном. Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируются за доп. плату заранее – 1400 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется детям до 14 лет на основном месте – 500 руб. /чел.
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.