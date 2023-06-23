Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России

Русские просторы

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Вас ждет трехдневный тур, в котором вы познакомитесь с архитектурой, традициями и колоритом жемчужин Золотого Кольца России.

За 3 дня вы побываете в нарядном Ростове Великом, в прекрасном Суздале, величавом Ярославле, ярком Переславле-Залесском, в царственном Владимире и знаменитом Сергиевом Посаде.
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Ближайшие даты:
23
июн
21
июл
18
авг
6
окт
4
ноя

Что вас ожидает:

Дегустация переславской ряпушки
Дегустация переславской ряпушки
Вы посетите музей «Царство ряпушки»в Переславле-Залесском, где не только узнаете историю этой рыбки, но и попробуете её на вкус
Величие Троице-Сергиевой лавры
Величие Троице-Сергиевой лавры
Побываете в Сергиевом Посаде, где находится крупнейший монастырь, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Столица Золотого кольца
Столица Золотого кольца
Вы увидите все визитные карточки Ярославля: памятник Ярославу Мудрому, Волжскую набережную и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский с гастрономической программой

8:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Русские просторы»).

Отъезд в Сергиев Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

Переезд в Переславль-Залесский.

В 1220 году здесь родился князь Александр Невский.

В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, ансамбль Красной площади и Спасо-Преображенский собор 12 века.

Посещение музея "Царство ряпушки" с гастрономической программой.

В ходе программы гости не только узнают историю рыбки ряпушки, но и попробуют на вкус ряпушку, приготовленную по Переславским традициям, а какая рыба без пива?

Гости продегустируют продукцию пивзавода «Залесская пинка».

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Встреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский с гастрономической программойВстреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский с гастрономической программойВстреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский с гастрономической программойВстреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский с гастрономической программойВстреча в Москве. Сергиев Посад и Переславль-Залесский с гастрономической программой
2 день

Ростов Великий и Ярославль

Завтрак.

Переезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа: Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии.

Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.

Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции.

Обед.

Отправление в Ярославль –столицу Золотого кольца России.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Волжская набережная, стрелка реки Волга и Которосль, памятник Ярославу Мудрому, театр драмы им. Волкова, церковь Ильи Пророка.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Возвращение в гостиницу.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Ростов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и Ярославль
3 день

Юрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву

Завтрак.

Отправление в Юрьев-Польский –городок во Владимирской области, впитавший в себя дух древнерусской старины.

Он был основан лишь на пять лет позднее Москвы Юрием Долгоруким.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия с остановкой у Михайло-Архангельского монастыря.

Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!

Потрясающий Рождественский собор.

Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина, архитектура Покровского монастыря.

Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.

Переезд во Владимир.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор.

Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улице.

Отправление группы вМоскву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Юрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в МосквуЮрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в МосквуЮрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в МосквуЮрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в МосквуЮрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в МосквуЮрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Переславль» 3* в г. Переславль-Залесский.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Даты заезда/Размещение2-местное, 3-местное1-местное
23.06, 21.07, 18.08, 06.1016 99018 990
04.11*17 99020 990

Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 1 400 руб. /чел.

Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.

Варианты проживания

Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский

2 ночи

Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера. К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город. В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.

В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе. В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном. Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.

Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-ЗалесскийОтель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартных номерах
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируются за доп. плату заранее – 1400 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется детям до 14 лет на основном месте – 500 руб. /чел.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
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