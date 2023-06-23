3 день

Юрьев-Польский, Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву

Завтрак.

Отправление в Юрьев-Польский –городок во Владимирской области, впитавший в себя дух древнерусской старины.

Он был основан лишь на пять лет позднее Москвы Юрием Долгоруким.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия с остановкой у Михайло-Архангельского монастыря.

Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!

Потрясающий Рождественский собор.

Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина, архитектура Покровского монастыря.

Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.

Переезд во Владимир.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор.

Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улице.

Отправление группы вМоскву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.