Программа тура:

Прогулка по Красной площади

Храм Христа Спасителя

Панорама города с Воробьевых гор

Парад ЕЛОК в ГУМе

ВДНХ

06:00 отправление из Ярославля от ТЦ «Шоколад»

Приглашаем на автобусную экскурсию и пешеходную прогулку в праздничную, освещенную миллионами огней Москву!

Вас ждут рассказы о традициях празднования Нового года 100 лет назад, о самом старом катке Москвы, об особенностях ярмарок и праздничного стола.

История прошлого, реалии современной жизни, уникальное праздничное оформление города!

Неповторимо украшенные елки! Световые инсталляции центра Москвы, создающие впечатление непрерывности волшебного леса или дворца, где никогда не наступает ночь.

ГУМ, каток, ВДНХ, Красная площадь — самые красивые места новогодней Москвы Тысячи новогодних огней в самом сердце столицы, самая большая новогодняя елка высотой 25 метров, историческая архитектура в узорах снежных хлопьев и морозных льдинок…

Прекрасны днем, но особенно красивы новогодним вечером улицы Москвы, Кремль, Садовое кольцо, Поклонная гора и панорама города с Воробьевых гор.

Яркие впечатления замечательное настроение, атмосфера зимней сказки станут памятными событиями наступившего года!

16:00 (ориентировочно) Отправление группы в Ярославль.