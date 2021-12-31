Селфи с новогодней Москвой

Вас ждут рассказы о традициях празднования Нового года 100 лет назад, о самом старом катке Москвы,...

Вас ждут рассказы о традициях празднования Нового года 100 лет назад, о самом старом катке Москвы, об особенностях ярмарок и праздничного стола.

Неповторимо украшенные елки! Световые инсталляции центра Москвы, создающие впечатление непрерывности волшебного леса или дворца, где никогда не наступает ночь.

ГУМ, каток, ВДНХ, Красная площадь — самые красивые места новогодней Москвы Тысячи новогодних огней в самом сердце столицы, самая большая новогодняя елка высотой 25 метров, историческая архитектура в узорах снежных хлопьев и морозных льдинок.
Селфи с новогодней Москвой
Селфи с новогодней Москвой
Селфи с новогодней Москвой
Селфи с новогодней Москвой
Селфи с новогодней Москвой

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Панорама города с Воробьевых гор
  • Парад ЕЛОК в ГУМе
  • ВДНХ

Программа тура:

  • Прогулка по Красной площади
  • Храм Христа Спасителя
  • Панорама города с Воробьевых гор
  • Парад ЕЛОК в ГУМе
  • ВДНХ
06:00 отправление из Ярославля от ТЦ «Шоколад»
Приглашаем на автобусную экскурсию и пешеходную прогулку в праздничную, освещенную миллионами огней Москву!
Вас ждут рассказы о традициях празднования Нового года 100 лет назад, о самом старом катке Москвы, об особенностях ярмарок и праздничного стола.
История прошлого, реалии современной жизни, уникальное праздничное оформление города!
Неповторимо украшенные елки! Световые инсталляции центра Москвы, создающие впечатление непрерывности волшебного леса или дворца, где никогда не наступает ночь.
ГУМ, каток, ВДНХ, Красная площадь — самые красивые места новогодней Москвы Тысячи новогодних огней в самом сердце столицы, самая большая новогодняя елка высотой 25 метров, историческая архитектура в узорах снежных хлопьев и морозных льдинок…
Прекрасны днем, но особенно красивы новогодним вечером улицы Москвы, Кремль, Садовое кольцо, Поклонная гора и панорама города с Воробьевых гор.
Яркие впечатления замечательное настроение, атмосфера зимней сказки станут памятными событиями наступившего года!
16:00 (ориентировочно) Отправление группы в Ярославль.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослые 18.12.2021
1 900 ₽
Льготная категория 18.12.2021
1 800 ₽
Взрослые 4.01.2022, 8.01.2022
2 150 ₽
Льготная категория 4.01.2022, 8.01.2022
2 050 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание комфортабельным автобусом
  • страховка от несчастного случая
  • услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем
Начало: 06:00 – Отправление из Ярославля от ТЦ «ШОКОЛАД»
Завершение: г. Ярославль, ТЦ "Шоколад"
Когда и сколько длится?
Когда: 18.12.2021, 04.01.2022, 08.01.2022
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

18.12.2021, 04.01.2022, 08.01.2022

Ярославскиепутешествия
Ярославскиепутешествия
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