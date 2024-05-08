Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле

Индивидуальный тур в Ярославле

Отдохнуть и повеселиться вместе с любимыми и в группах по интересам, расслабиться у костра и в бане

Взрослые тоже хотят в лагерь! Специально для семей мы придумали формат совместного отдыха на базе среди леса, где вы сможете стать сплочённее, принять участие в командных активностях и провести время с такими же мамами, бабушками, папами и дедушками отдельно от детей.

Наша Пеппи возьмёт на себя игры с ребятами и детские мастер-классы, чтобы взрослые смогли собраться женским кругом, расслабиться в бане с бассейном, погулять в тишине, выспаться и обсудить животрепещущие темы.

Поймаем гармонию на утренней йоге, погуляем по Ярославлю, устроим семейную вечеринку и соберёмся на барбекю у костра.
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Семейный лагерь на базе отдыха с экскурсией в Ярославле
Ближайшие даты:
8
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно приехать с детьми любого возраста, но программа рассчитана на детей от 4 до 14 лет. Для совсем маленьких не будет нянь. Участие взрослых без детей невозможно, это семейный формат.

Трансфер до отеля и обратно в Москву/на ж. -д. вокзал Ярославля организуется за доплату. Возможно приехать на своём автомобиле. Адрес для навигатора просим уточнить у организатора.

Обращаем внимание, что могут быть изменения в программе с сохранением полноты и качества предоставления услуг: замена игр, активностей и квестов на аналогичные.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослых

Начнётся программа с заселения на базу отдыха в 12:00. Для желающих организуем дополнительный трансфер от вокзала Ярославля в 11:30, куда регулярно ходят электрички из Москвы (3,5 часа пути). В отель возможно доехать и на собственном автомобиле (около 4 часов из Москвы), на территории есть охраняемая парковка. Рекомендуем не опаздывать, так как уже в 13:00 повара ресторана при отеле приготовят для нас обед. Далее будет время отдохнуть после дороги.

Соберёмся вместе в 14:30, чтобы познакомиться и приступить к насыщенной программе. Ведь Пеппи уже заждалась своих друзей! Но для начала нужно пройти квест и найти её. Взрослые, не спешите расходиться, скоро понадобится ваша помощь — будем делать почтовые ящики для игры «Тайный друг», которая будет разыгрываться все семейные каникулы. Участвуют и дети, и родители!

В 18:30 каждый день будем собираться на ужин. Но спать ещё рано — подкрепившись, проведём активности, которые помогут познакомиться друг с другом поближе и быстрее стать одной командой.

Ежедневный отбой для детей в 22:00. После 23:00 для всех желающих взрослых будет организовано чаепитие.

Знакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослыхЗнакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослыхЗнакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослыхЗнакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослыхЗнакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослых
2 день

День пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костра

Каждое утро (08:15) будем начинать с весёлой зарядки для детей и йоги для взрослых — проводится раздельно. Научимся внимательно и с заботой относится к своему телу.

В 08:30 Пеппи заберёт детей на приготовление вкусного и полезного завтрака. Взрослых ждём к 09:30.

Сегодня объявляется день пиратов — пройдём активный квест, найдём сокровища и вдоволь наиграемся! Бонусом детской программы станет кулинарный мастер-класс, чтобы точно под конец семейных каникул у нас загорелись новые звёзды-повара!

Соберёмся отдельно мамами и бабушками на женский круг. Расскажем о себе, освободимся от негативных эмоций и напряжения, обретём единомышленниц, почувствуем поддержку и понимание, расслабимся и вернёмся в ресурсное состояние. Во второй половине дня уделим время творчеству — нарисуем маслом лаванду. В это время папы и дедушки смогут расслабиться в бане с бассейном.

За дружеским общением приготовим все вместе барбекю и салат на ужин. Общее дело сближает, а жаркий костёр сплотит ещё больше и добавит уютной семейной атмосферы. Проведём небольшую игру прямо у огня под звёздным небом.

День пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костра
3 день

Экскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеля

Сегодня для всех желающих будет организована экскурсия по Ярославлю с квестом и обедом в кафе «АндерСон». Возвращение в отель к 15:00. Во второй половине дня Пеппи поиграет с детьми в спортивные игры, а мамы соберутся женским кругом.

Мужчинам тоже есть чем заняться на наших семейных каникулах! На территории отеля есть баня, а каждый домик оснащён всем необходимым для вашего спокойного отдыха и комфортного времяпрепровождения. Многие активности рассчитаны на участие всей семьи. У вас будет достаточно времени, чтобы побыть с близкими, обсудить мужские темы с другими папами и отдохнуть в своё удовольствие.

Экскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеля
4 день

День индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринка

Сегодня, после уже такого привычного полезного утра, Пеппи с детьми приготовят пиццу на завтрак, а потом повеселятся как настоящие индейцы! В это время прекрасные дамы вновь соберутся вместе женским кругом, чтобы раскрыть и активизировать принципы безусловной любви и принятия себя и других людей.

Пообедав и отдохнув, дети отправятся искать Масяню и создавать новый шедевр на кулинарном мастер-классе, а мамы и бабушки — в «Аромаказино». Приготовим дружной компанией барбекю и салат на ужин и соберёмся у объединяющего костра. Устроим семейную вечеринку — будем много танцевать и угадывать мелодии!

День индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринка
5 день

Завершение семейных каникул

Последний день каникул не повод пропускать уже полюбившуюся зарядку и йогу с утра. После завтрака соберёмся вместе и поделимся впечатлениями, поблагодарим друг друга, обнимемся и сфотографируемся на память. До обеда будет время собрать вещи и попрощаться с новыми друзьями. Выезд из отеля в 13:30.

Желающие отправятся на ещё одну обзорную экскурсию по Ярославлю либо вы сразу можете выехать домой.

Обращаем внимание, что могут быть изменения в программе с сохранением полноты и качества предоставления услуг: замена игр, активностей и квестов на аналогичные.

Завершение семейных каникулЗавершение семейных каникулЗавершение семейных каникулЗавершение семейных каникул

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Ярославля, 11:30 или в 12:00 на базе отдыха «Усадьба Филатово»
Завершение: Ж. - д. вокзал Ярославля, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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