После присоединения Ярославского княжества к Москве, земли некоторых слобод были включены в состав посада. Некоторые из них мы посетим в рамках нашей экскурсии 🧭 слобода

Толчковская слобода Ярославля возникла на рубеже XV-XVI вв. на правом берегу Которосли. Жители Толчковской слободы со времен Ивана Грозного прославились на всю Русь выделкой дорогих кож. В XVI-XVII вв. они поставляли свои кожи на экспорт. Мы узнаем какая краска была для этого нужна, как её добывали и как это связано с названием слободы. Увидим каменный Храм Иоанна Предтечи, который прихожане построили в 1671-1687 гг. на свои деньги.

Коровницкая слобода

Коровницкая слобода возникла в XIII в. в устье реки Которосли на её правом берегу. Название получила по основному занятию жителей – разведению крупного рогатого скота. Мы узнаем почему слобода прославилась своими гончарами и изразчиками, а также полюбуемся на их работу.

Калашная слобода

Это нынешние улицы Фурманова, Матросская, Победы, а также Октябрьская площадь. Приходская церковь ⛪, которую мы увидим, так и называлась «Параскевы Пятницы Калашной». Она практически разрушена, но, по-видимому, скоро восстанет из пепла.

Важная информация!

Экскурсия проводиться на вашем транспорте или арендуется машина/минибас и оплачивается отдельно. Цена указана за группу и делится между участниками.