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Слободы Ярославля

Ольга М.
Ольга М. – Гид из Ярославля
Ярославлю вот уже более 1000 лет.

Он сохранил свою историю 📖 и атмосферу былого на своих улочках.

Еще несколько веков назад город 🏙️ был не таким большим — кремль находился на Стрелке.

Постепенно Ярославль стали окружать слободы, сейчас же это исторические районы в центре города.

За 3 часа я вам расскажу, как жили местные жители в прошлом и покажу главные достопримечательности 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Слободы Ярославля
Слободы Ярославля

Что вы увидите

  • Толчковская слобода (основные достопримечательности)
  • Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове
  • Коровницкая слобода (основные достопримечательности)
  • Калашная слобода (основные достопримечательности)
  • Октябрьская площадь
После присоединения Ярославского княжества к Москве, земли некоторых слобод были включены в состав посада. Некоторые из них мы посетим в рамках нашей экскурсии 🧭 слобода
Толчковская слобода Ярославля возникла на рубеже XV-XVI вв. на правом берегу Которосли. Жители Толчковской слободы со времен Ивана Грозного прославились на всю Русь выделкой дорогих кож. В XVI-XVII вв. они поставляли свои кожи на экспорт. Мы узнаем какая краска была для этого нужна, как её добывали и как это связано с названием слободы. Увидим каменный Храм Иоанна Предтечи, который прихожане построили в 1671-1687 гг. на свои деньги.
Коровницкая слобода
Коровницкая слобода возникла в XIII в. в устье реки Которосли на её правом берегу. Название получила по основному занятию жителей – разведению крупного рогатого скота. Мы узнаем почему слобода прославилась своими гончарами и изразчиками, а также полюбуемся на их работу.
Калашная слобода
Это нынешние улицы Фурманова, Матросская, Победы, а также Октябрьская площадь. Приходская церковь ⛪, которую мы увидим, так и называлась «Параскевы Пятницы Калашной». Она практически разрушена, но, по-видимому, скоро восстанет из пепла.
Важная информация!
Экскурсия проводиться на вашем транспорте или арендуется машина/минибас и оплачивается отдельно. Цена указана за группу и делится между участниками.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (аренда авто/минибас или можно на вашем транспорте)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Слободы Ярославля
Слободы Ярославля
Слободы Ярославля
Слободы Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга М.
Ольга М.
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