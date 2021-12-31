Программа тура:

Ярославль - Рыбинск - Ярославль

Обзорная экскурсия по исторической части Рыбинска

«Музей Живой Старинной Вывески под открытым небом»

Обед в кафе города

Посещение музея «Советская эпоха»

11:30 Выезд из Ярославля от гостиницы Парк Инн

13:30 Посещение музея «Советская эпоха». В залах музея вам напомнят обо всех атрибутах советского периода, предметах небогатого быта советских людей, вы посетите кабинет партийного работника, актовый зал, коммунальную квартиру

5:00 Обзорная экскурсия по исторической части Рыбинска (бывшей Рыбинской Слободе) - старому городу с ансамблем богатых купеческих усадеб XIX в. , торговыми рядами, зданиями двух хлебных бирж, Спасо-Преображенским собором, по праву называемым «красой Верхнего Поволжья». Рыбинск - город с богатым прошлым - до сих пор загадка для историков и археологов. Столица бурлаков, город-купец, всероссийская ярмарка - так называли Рыбинск в XIX веке. Вы увидите Волжскую набережную, здание Волжско-Камского банка, Пожарную каланчу, Католический костёл, усадьбу купца Наумова, хлеботорговца Седова, памятник бурлаку

«Музей Живой Старинной Вывески под открытым небом». Прогуливаясь по центру города, вы обратите внимание на необычную деталь экстерьера зданий - это вывески в дореволюционном стиле. Все вывески были созданы полностью по технологии столетней давности, отказавшись от современных материалов. Вывески 19 века стали отражением культуры той эпохи, поэтому находится в гармонии с фасадами домов, построенных в то же время

16:30 Обед в кафе города

Свободное время или 17:30 за дополнительную плату: Посещение музея Нобелей (300 руб. / взрослый, 200 руб. / школьники, пенсионеры) - это совершено особая достопримечательность Рыбинска. Трудно представить, что в провинциальном городе создан комплекс памяти одного из самых известных деятелей мировой науки и предпринимательства - Людвигу Нобелю. Но это так. Действительно, в городе Рыбинске с 2003 года существует музей, посвящённый жизни и деятельности знаменитой на весь мир шведской семьи. Братья Нобели того заслуживают: в начале XX века они внесли существенный вклад в развитие Рыбинска и Российской империи

18:30 Выезд из Рыбинска

20:00 Прибытие в Ярославль