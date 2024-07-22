«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)

Ярославль: душа города в экскурсионной программе на автобусе и теплоходе
Столица Золотого кольца — Ярославль покоряет лишь одному ему свойственным очарованием, таящимся где-то между высоким волжским небом и ажурными крестами златокупольных храмов.

Древний и всегда молодой, хлебосольный и гостеприимный, он завораживает мощью Спасо-Преображенского собора и красотой старинных церквей, простором Волжской набережной и богатством купеческих особняков.

Давайте не торопясь пройдём по улицам Ярославля, почувствуем душу города, вдохнём полной грудью свежий речной ветер.
4.67
12 отзывов
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
«Столица Золотого кольца» - тур в Ярославль (с теплоходной прогулкой)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:15

Описание водной прогулки

Обзорная экскурсия по Ярославлю Экскурсия познакомит вас с достопримечательностями города. Мы покажем вам «место, где всё начиналось» – слияние рек Волги и Которосли, на высоком холме у которого великий князь Ярослав Мудрый определил: «Городу быть!». Знаете ли вы, каким образом самым популярным сувениром из Ярославля стал медведь и почему косолапый красуется на гербе города? Наш экскурсовод поведает замысловатую легенду об основании города. Спасо-Преображенский монастырь Это одновременно и ярославский кремль, древнейшее ядро городской застройки. Его главный храм – Спасо-Преображенский собор, один из любимых храмов Ивана Грозного, где сохранилась стенная роспись его эпохи и великолепный иконостас. В ходе экскурсии вы сможете увидеть парадный въезд в монастырь – Святые ворота, оценить масштаб Трапезных палат и Настоятельского корпуса, погулять по территории кремля. Церковь Ильи Пророка Один из самых радостных, праздничных храмов Руси. Особой светлой, намоленной атмосфере здесь способствует и солидная история, начавшаяся в золотой век Ярославля – XVII, и подвижничество городских купцов, нанявших для строительства и обустройства церкви лучших зодчих, каменщиков, кузнецов и иконописцев, и обилие великолепных старинных икон и фресок. Вы сможете полюбоваться и другими храмами XVII века в стиле ярославского узорочья: церквями Николы Мокрого и Спаса-на-Городу, Николы Рубленого и Рождества Христова, а также восстановленным во всей своей красоте Успенским собором, ставшим теперь кафедральным. Теплоходная прогулка по Волге У вас есть счастливая возможность полюбоваться Ярославлем с воды. С волжских просторов город предстаёт горделиво выступающим на крутизне прибрежных холмов, царственно приосанившимся, радующим глаз путешественников ярким многоцветьем куполов, красотой Волжской набережной, изысканностью купеческих особняков. В ходе экскурсии вы увидите и узнаете:
  • почему Ярославль был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • основные направления русского зодчества четырёх столетий, сложившие мозаику ярославской архитектуры;
  • о смелой градостроительной реформе Ярославля, предпринятой Екатериной II;
  • о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых горожанах, среди которых было немало чудаков и оригиналов;
  • в каком фильме «снялась» беседка-ротонда на Волжской набережной;
  • как Ярославль стал родиной русского театра. Важная информация• Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из документов, удостоверяющих личность.
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Возьмите с собой наличные средства, перекус и воду. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 970 ₽
Детский3 920 ₽
Пенсионный3 920 ₽
Обед600 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Главные улицы и площади города
  • Торговые ряды XIX века
  • Волжская набережная
  • Церковь Ильи Пророка, осмотр фресковой живописи
Что включено
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
  • Обед в кафе (600 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО
  • В связи с усилением контроля органами государственной власти за перевозкой пассажиров и перемещением граждан между субъектами Российской Федерации, при пересечении Московской области, необходимо предоставить заранее следующие данные (ФИО, номер паспорта, дата рождения)
  • Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из следующих документов, удостоверяющих личность:
  • Паспорт Гражданина РФ - Загранпаспорт Гражданина РФ
  • Паспорт иностранного гражданина
  • Свидетельство о рождении гражданина РФ до 14 лет
  • Вид на жительство на территории РФ
  • Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями
  • В праздничные даты отмена тура без удержаний возможна за 7 суток до тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
2
3
1
2
1
Е
22 июл 2024
Тур очень понравился, замечательные экскурсоводы, очень интересно рассказывают.
Единственное пожелание организаторам, как в музее раздавать всем наушники, когда ходишь по городу плохо слышно экскурсовода.
В остальном все замечательно 👍
С
2 июл 2024
А
10 июн 2024
Т
9 июн 2024
Город прекрасный, заслуживает того, чтобы туда ездить, и ездить неоднократно. Формат однодневной экскурсии дает лишь самое беглое, поверхностное впечатление. Но это изначально ясно. Что касается конкретной экскурсии. Дорога в один
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конец, учитывая пробки, занимает около пяти часов. Почти всю дорогу туда экскурсовод "грузит" рассказами обо всем и ни о чем, интересными, но к цели поездки отношения не имеющими (вспоминается бессмертный афоризм Козьмы Пруткова про фонтан). В итоге к моменту прибытия на место мозг уже перегружен, новая информация ложится с трудом. При этом организационные сведения, видимо, держатся в секрете. Как спланирована экскурсия, когда следующая санитарная остановка, к какому метро вернемся - ничего заранее не говорится. Вся экскурсия по городу - бег табуном в темпе галопа. Некоторые жаловались, что тяжело, местный экскурсовод, задававший темп, только подшучивал (что у людей могут быть серьезные проблемы со здоровьем, до пожилого умного человека за много лет так и не дошло?). Лично мне физически тяжело не было, но удовольствия такая прогулка, когда, остановившись на секунду сделать кадр, видишь, что группа уже на другом конце улицы, не доставляет. Посещение сувенирного магазина с регламентом "на приобретение сувениров вам 10 минут" вообще отбивает желание что-либо покупать. В целом я не жалею, что поехала, тем более, что с погодой сказочно повезло. Но всем советую хорошенько подумать и взвесить свои силы и потребности, прежде чем брать данную экскурсию.

Я
25 сен 2023
Н
30 авг 2023
Хорошая организация. На сколько это было возможно в рамках одного дня, удалось посмотреть основные достопримечательности и погулять по городу.
М
27 авг 2023
S
27 авг 2023
П
27 авг 2023
Так как это однодневная экскурсия, то мало чего удалось увидеть. Да ещё и центр города был закрыт для транспорта, из-за праздника. Получилось всё урывками, то центр, то на обед, то на пристань. Но вобщем-то город оставил не плохое впечатление, чистый, компактный, приветливый.
Т
2 июл 2023
Все понравилось
С
27 сен 2022
М
7 авг 2022

Входит в следующие категории Ярославля

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