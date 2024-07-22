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конец, учитывая пробки, занимает около пяти часов. Почти всю дорогу туда экскурсовод "грузит" рассказами обо всем и ни о чем, интересными, но к цели поездки отношения не имеющими (вспоминается бессмертный афоризм Козьмы Пруткова про фонтан). В итоге к моменту прибытия на место мозг уже перегружен, новая информация ложится с трудом. При этом организационные сведения, видимо, держатся в секрете. Как спланирована экскурсия, когда следующая санитарная остановка, к какому метро вернемся - ничего заранее не говорится. Вся экскурсия по городу - бег табуном в темпе галопа. Некоторые жаловались, что тяжело, местный экскурсовод, задававший темп, только подшучивал (что у людей могут быть серьезные проблемы со здоровьем, до пожилого умного человека за много лет так и не дошло?). Лично мне физически тяжело не было, но удовольствия такая прогулка, когда, остановившись на секунду сделать кадр, видишь, что группа уже на другом конце улицы, не доставляет. Посещение сувенирного магазина с регламентом "на приобретение сувениров вам 10 минут" вообще отбивает желание что-либо покупать. В целом я не жалею, что поехала, тем более, что с погодой сказочно повезло. Но всем советую хорошенько подумать и взвесить свои силы и потребности, прежде чем брать данную экскурсию.