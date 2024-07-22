Столица Золотого кольца — Ярославль покоряет лишь одному ему свойственным очарованием, таящимся где-то между высоким волжским небом и ажурными крестами златокупольных храмов.
Древний и всегда молодой, хлебосольный и гостеприимный, он завораживает мощью Спасо-Преображенского собора и красотой старинных церквей, простором Волжской набережной и богатством купеческих особняков.
Давайте не торопясь пройдём по улицам Ярославля, почувствуем душу города, вдохнём полной грудью свежий речной ветер.
Древний и всегда молодой, хлебосольный и гостеприимный, он завораживает мощью Спасо-Преображенского собора и красотой старинных церквей, простором Волжской набережной и богатством купеческих особняков.
Давайте не торопясь пройдём по улицам Ярославля, почувствуем душу города, вдохнём полной грудью свежий речной ветер.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:15
Описание водной прогулки
Обзорная экскурсия по Ярославлю Экскурсия познакомит вас с достопримечательностями города. Мы покажем вам «место, где всё начиналось» – слияние рек Волги и Которосли, на высоком холме у которого великий князь Ярослав Мудрый определил: «Городу быть!». Знаете ли вы, каким образом самым популярным сувениром из Ярославля стал медведь и почему косолапый красуется на гербе города? Наш экскурсовод поведает замысловатую легенду об основании города. Спасо-Преображенский монастырь Это одновременно и ярославский кремль, древнейшее ядро городской застройки. Его главный храм – Спасо-Преображенский собор, один из любимых храмов Ивана Грозного, где сохранилась стенная роспись его эпохи и великолепный иконостас. В ходе экскурсии вы сможете увидеть парадный въезд в монастырь – Святые ворота, оценить масштаб Трапезных палат и Настоятельского корпуса, погулять по территории кремля. Церковь Ильи Пророка Один из самых радостных, праздничных храмов Руси. Особой светлой, намоленной атмосфере здесь способствует и солидная история, начавшаяся в золотой век Ярославля – XVII, и подвижничество городских купцов, нанявших для строительства и обустройства церкви лучших зодчих, каменщиков, кузнецов и иконописцев, и обилие великолепных старинных икон и фресок. Вы сможете полюбоваться и другими храмами XVII века в стиле ярославского узорочья: церквями Николы Мокрого и Спаса-на-Городу, Николы Рубленого и Рождества Христова, а также восстановленным во всей своей красоте Успенским собором, ставшим теперь кафедральным. Теплоходная прогулка по Волге У вас есть счастливая возможность полюбоваться Ярославлем с воды. С волжских просторов город предстаёт горделиво выступающим на крутизне прибрежных холмов, царственно приосанившимся, радующим глаз путешественников ярким многоцветьем куполов, красотой Волжской набережной, изысканностью купеческих особняков. В ходе экскурсии вы увидите и узнаете:
- почему Ярославль был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- основные направления русского зодчества четырёх столетий, сложившие мозаику ярославской архитектуры;
- о смелой градостроительной реформе Ярославля, предпринятой Екатериной II;
- о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых горожанах, среди которых было немало чудаков и оригиналов;
- в каком фильме «снялась» беседка-ротонда на Волжской набережной;
- как Ярославль стал родиной русского театра. Важная информация• Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из документов, удостоверяющих личность.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Возьмите с собой наличные средства, перекус и воду. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
Согласно расписанию в календаре
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 970 ₽
|Детский
|3 920 ₽
|Пенсионный
|3 920 ₽
|Обед
|600 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные улицы и площади города
- Торговые ряды XIX века
- Волжская набережная
- Церковь Ильи Пророка, осмотр фресковой живописи
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Обед в кафе (600 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- ВАЖНО
- В связи с усилением контроля органами государственной власти за перевозкой пассажиров и перемещением граждан между субъектами Российской Федерации, при пересечении Московской области, необходимо предоставить заранее следующие данные (ФИО, номер паспорта, дата рождения)
- Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из следующих документов, удостоверяющих личность:
- Паспорт Гражданина РФ - Загранпаспорт Гражданина РФ
- Паспорт иностранного гражданина
- Свидетельство о рождении гражданина РФ до 14 лет
- Вид на жительство на территории РФ
- Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями
- В праздничные даты отмена тура без удержаний возможна за 7 суток до тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 июл 2024
Тур очень понравился, замечательные экскурсоводы, очень интересно рассказывают.
Единственное пожелание организаторам, как в музее раздавать всем наушники, когда ходишь по городу плохо слышно экскурсовода.
В остальном все замечательно 👍
Единственное пожелание организаторам, как в музее раздавать всем наушники, когда ходишь по городу плохо слышно экскурсовода.
В остальном все замечательно 👍
С
Салянкина
2 июл 2024
А
Алиса
10 июн 2024
Т
Татьяна
9 июн 2024
Город прекрасный, заслуживает того, чтобы туда ездить, и ездить неоднократно. Формат однодневной экскурсии дает лишь самое беглое, поверхностное впечатление. Но это изначально ясно. Что касается конкретной экскурсии. Дорога в один
Я
Язева
25 сен 2023
Н
Наталья
30 авг 2023
Хорошая организация. На сколько это было возможно в рамках одного дня, удалось посмотреть основные достопримечательности и погулять по городу.
М
Марина
27 авг 2023
S
Serezha_
27 авг 2023
П
Пихо
27 авг 2023
Так как это однодневная экскурсия, то мало чего удалось увидеть. Да ещё и центр города был закрыт для транспорта, из-за праздника. Получилось всё урывками, то центр, то на обед, то на пристань. Но вобщем-то город оставил не плохое впечатление, чистый, компактный, приветливый.
Т
Татьяна
2 июл 2023
Все понравилось
С
Сергей
27 сен 2022
М
Маркелова
7 авг 2022
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