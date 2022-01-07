03.01. 2022

Программа тура:

Обзорная экскурсия по г. Угличу

Обзорная экскурсия по г. Мышкин

Посещение туристического комплекса «Мышиные палаты»

Дворец Мыши

Мельница купца Чистова

Экспозиция «Русские валенки»

Театрализованная программа «Новогодние потехи в Мышином Царстве»

9:00 отправление группы от ДК Железнодорожник Ярославль Главный. Путевая экскурсия

11:00 Обзорная экскурсия по г. Углич

12:00 - 13:00 Свободное время

14:00 Прибытие в Мышкин

Посещение туристического комплекса «Мышиные палаты» (Дворец Мыши) Приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни: учтите, что стражники спросят пароль, дворовые девки с удовольствием выболтают все дворцовые тайны и проведут Вас по мышиным тропам, гостеприимные царь с царицей поведают как тяжела корона, и научат, как уберечься от кошачьих напастей

Императорский зал удивит Вас изобилием подарков, а в темноте царского зверинца Вы увидите экзотических живых мышей

Вы сможете запустить руку в царские закрома

Сделайте фото на память на «Поцелуевом мостике» и вернитесь к нам еще раз

Мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов пути превращения зерна в муку, экспозиция "Амбарные мыши". Эта мельница работала вплоть до 70-х годов XX века, и сейчас её механизмы хорошо сохранились. Посетив мельницу, можно увидеть все этапы превращения зерна в муку, узнать об особенностях работы мельника, познакомиться с интерактивной экспозицией "Амбарные мыши", посмотреть, чем торговали в "купеческих лавках" города, узнать практически всё о роли дерева в жизни русских крестьян в экспозиции "Древо жизни"

Экспозиция "Русские валенки" с выставкой "Сестры и братья валенка". В здании старого флигеля расположился музей русские валенки. Открыт он в нашем городе неслучайно, уже больше ста лет в Мышкине работает валено - катальный цех, в котором трудится 13 человек. В 2000 году была создана выставка-продажа, а затем музей "Русские Валенки". Музей пользуется огромной популярностью

Этнографическая экспозиция "Лен" с выставкой "Куколка-дружочек мой". Узнаете о том как из маленького льняного семечка вырастает лен, из стебелька делают нити, ткут льняное полотно и шьют одежу. Какими куклами играли наши прабабушки, как куколок мастерили и для чего они служили

Театрализованная программа "Новогодние потехи в Мышином Царстве". В Дворце Мыши Вас ждет приём в тронном зале, осмотр владений, царский зверинец (мышиный зоопарк) , а так же придворный театр, сказочное представление "Отпуск Деда Мороза", весёлые превращения, - мышиный хоровод

17:00 Отправление в Ярославль

20:00 прибытие в Ярославль