03.01. 2022

Углич-Мышкин - Новогодние потехи в Мышином царстве

Приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни в туристическом комплексе "Мышиные палаты": учтите,...

Приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни в туристическом комплексе "Мышиные палаты": учтите, что стражники спросят пароль, дворовые девки с удовольствием выболтают все дворцовые тайны, гостеприимные царь с царицей поведают как тяжела корона, и научат, как уберечься от кошачьих напастей.

У купца Чистова вы посетите мельницу, где увидите все этапы превращения зерна в муку и узнаете об особенностях работы мельника.

В этнографической экспозиции "Лен" узнаете как из маленького льняного семечка вырастает лен, из стебелька делают нити, ткут льняное полотно и шьют одежу.

Какими куклами играли наши прабабушки, как куколок мастерили и для чего они служили.

И это ещё не всё
Углич-Мышкин - Новогодние потехи в Мышином царстве
Углич-Мышкин - Новогодние потехи в Мышином царстве
Углич-Мышкин - Новогодние потехи в Мышином царстве
Углич-Мышкин - Новогодние потехи в Мышином царстве
Углич-Мышкин - Новогодние потехи в Мышином царстве
Углич-Мышкин - Новогодние потехи в Мышином царстве

Программа тура:

  • Обзорная экскурсия по г. Угличу
  • Обзорная экскурсия по г. Мышкин
  • Посещение туристического комплекса «Мышиные палаты»
  • Дворец Мыши
  • Мельница купца Чистова
  • Экспозиция «Русские валенки»
  • Театрализованная программа «Новогодние потехи в Мышином Царстве»
9:00 отправление группы от ДК Железнодорожник Ярославль Главный. Путевая экскурсия
11:00 Обзорная экскурсия по г. Углич
12:00 - 13:00 Свободное время

14:00 Прибытие в Мышкин

Посещение туристического комплекса «Мышиные палаты» (Дворец Мыши) Приглашаем окунуться в атмосферу царской жизни: учтите, что стражники спросят пароль, дворовые девки с удовольствием выболтают все дворцовые тайны и проведут Вас по мышиным тропам, гостеприимные царь с царицей поведают как тяжела корона, и научат, как уберечься от кошачьих напастей
Императорский зал удивит Вас изобилием подарков, а в темноте царского зверинца Вы увидите экзотических живых мышей
Вы сможете запустить руку в царские закрома
Сделайте фото на память на «Поцелуевом мостике» и вернитесь к нам еще раз
Мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов пути превращения зерна в муку, экспозиция "Амбарные мыши". Эта мельница работала вплоть до 70-х годов XX века, и сейчас её механизмы хорошо сохранились. Посетив мельницу, можно увидеть все этапы превращения зерна в муку, узнать об особенностях работы мельника, познакомиться с интерактивной экспозицией "Амбарные мыши", посмотреть, чем торговали в "купеческих лавках" города, узнать практически всё о роли дерева в жизни русских крестьян в экспозиции "Древо жизни"
Экспозиция "Русские валенки" с выставкой "Сестры и братья валенка". В здании старого флигеля расположился музей русские валенки. Открыт он в нашем городе неслучайно, уже больше ста лет в Мышкине работает валено - катальный цех, в котором трудится 13 человек. В 2000 году была создана выставка-продажа, а затем музей "Русские Валенки". Музей пользуется огромной популярностью
Этнографическая экспозиция "Лен" с выставкой "Куколка-дружочек мой". Узнаете о том как из маленького льняного семечка вырастает лен, из стебелька делают нити, ткут льняное полотно и шьют одежу. Какими куклами играли наши прабабушки, как куколок мастерили и для чего они служили
Театрализованная программа "Новогодние потехи в Мышином Царстве". В Дворце Мыши Вас ждет приём в тронном зале, осмотр владений, царский зверинец (мышиный зоопарк) , а так же придворный театр, сказочное представление "Отпуск Деда Мороза", весёлые превращения, - мышиный хоровод
17:00 Отправление в Ярославль
20:00 прибытие в Ярославль

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослые
2 700 ₽
Дети до 16 лет
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание комфортабельным автобусом
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка от несчастного случая
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: 9:00 от ДК Железнодорожник Ярославль
Завершение: ДК Железнодорожник Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: 03.01. 2022
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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03.01. 2022

Ярославскиепутешествия
Ярославскиепутешествия
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