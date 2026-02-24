Утренняя экскурсия в Толгский монастырь

Из Ярославля - в старинную обитель за светлыми и глубокими впечатлениями
Утренняя поездка в прославленную Толгу — идеальный способ начать новый день.

Ухоженная территория обители, архитектурная гармония и особая атмосфера покоя восхитят и очаруют вас. А рассказы гида о местных чудесах наполнят душу светом, миром и тихой радостью.
Описание экскурсии

Во время экскурсии вы:

  • услышите историю чудесного обретения Толгской иконы и легенды о её помощи.
  • познакомитесь с судьбой монастыря — от щедрых царских визитов до трагических лет запустения и чудесного возрождения.
  • увидите архитектурный ансамбль 18–20 вв: нарядные храмы, старинные келейные корпуса, мощные крепостные стены с башнями.
  • прогуляетесь по Толгской кедровой роще, которую сравнивают с райским садом.
  • посетите древние действующие храмы, где и сегодня пребывает главная святыня — чудотворная Толгская икона Божией Матери.
  • выйдете на берег Волги, чтобы подышать свежим воздухом и увидеть монастырь с самого живописного ракурса.

Вам откроются ответы на неожиданные вопросы:

  • какой дар оставил обители Иван Грозный.
  • какая связь существует между монастырём и романом Льва Толстого «Война и мир».
  • какой известный масон нашёл здесь последнее пристанище.
  • какая реликвия общехристианского значения, помимо иконы и мощей, хранится в алтаре собора.

После насыщенной экскурсии у вас будет возможность:

  • посетить уютную монастырскую трапезную «Архондарик» и попробовать свежую выпечку или согреться чаем.
  • купить сувениры, иконы или натуральные продукты местного хозяйства.
  • неспешно погулять по территории, вернуться в понравившийся храм или просто побыть в тишине.

Организационные детали

  • Одевайтесь сообразно с погодой: большая часть экскурсии по монастырю проходит на улице.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды.

В стоимость включено

  • Транспортное обслуживание — микроавтобус.
  • Пожертвование монастырю за экскурсию.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3200 ₽
Дети до 18 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 235 туристов
Являюсь аккредитованным гидом по Ярославлю. Вместе с командой с удовольствием познакомлю вас с одним из интереснейших городов мира! Ярославль — это переплетение бесконечных улочек и историй, это множеств пластов истории
и смешение культур. Город слишком сложен, чтобы его можно было посмотреть, узнать за один раз. Предлагаем вам присоединиться к экскурсиям по разным улицам и районам старого и современного Ярославля! Также можем организовать и провести экскурсии из Москвы в Ярославль, Кострому, Ростов, Переславль-Залесский, Тутаев, Рыбинск.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Виталия за интересную познавательную экскурсию. Поездка в монастырь замечательно организована.
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за Ваш отзыв! Буду рад снова видеть Вас на моих экскурсиях!
Инна
Хорошая экскурсия в большой и красивый Толгский монастырь. Спасибо Виталию! По дороге и туда и, что особенно важно, обратно рассказал много интересного про город. В самом монастыре проводит экскурсию монахиня. Конкретно у той, которая проводила нам, есть, видимо, сложности с общей историей России и это несколько омрачало восприятие экскурсии.
Ответ организатора:
Инна, спасибо за Ваш отзыв и замечание! К сожалению, в монастыре назначают монахинь на послушание вести экскурсию сами, без моего
участия в выборе. С другой стороны, когда экскурсию проводит монахиня, это возможность соприкоснуться с культурой и жизнью монастыря через её непосредственного участника, что само по себе ценно, хотя какие-то пробелы в знании истории действительно у них могут быть.

Ю
Все понравилось, рекомендую!
Ответ организатора:
Юлия, большое спасибо за отзыв! Приезжайте к нам ещё!
