Утренняя поездка в прославленную Толгу — идеальный способ начать новый день.
Ухоженная территория обители, архитектурная гармония и особая атмосфера покоя восхитят и очаруют вас. А рассказы гида о местных чудесах наполнят душу светом, миром и тихой радостью.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- услышите историю чудесного обретения Толгской иконы и легенды о её помощи.
- познакомитесь с судьбой монастыря — от щедрых царских визитов до трагических лет запустения и чудесного возрождения.
- увидите архитектурный ансамбль 18–20 вв: нарядные храмы, старинные келейные корпуса, мощные крепостные стены с башнями.
- прогуляетесь по Толгской кедровой роще, которую сравнивают с райским садом.
- посетите древние действующие храмы, где и сегодня пребывает главная святыня — чудотворная Толгская икона Божией Матери.
- выйдете на берег Волги, чтобы подышать свежим воздухом и увидеть монастырь с самого живописного ракурса.
Вам откроются ответы на неожиданные вопросы:
- какой дар оставил обители Иван Грозный.
- какая связь существует между монастырём и романом Льва Толстого «Война и мир».
- какой известный масон нашёл здесь последнее пристанище.
- какая реликвия общехристианского значения, помимо иконы и мощей, хранится в алтаре собора.
После насыщенной экскурсии у вас будет возможность:
- посетить уютную монастырскую трапезную «Архондарик» и попробовать свежую выпечку или согреться чаем.
- купить сувениры, иконы или натуральные продукты местного хозяйства.
- неспешно погулять по территории, вернуться в понравившийся храм или просто побыть в тишине.
Организационные детали
- Одевайтесь сообразно с погодой: большая часть экскурсии по монастырю проходит на улице.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
В стоимость включено
- Транспортное обслуживание — микроавтобус.
- Пожертвование монастырю за экскурсию.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3200 ₽
|Дети до 18 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 235 туристов
Являюсь аккредитованным гидом по Ярославлю. Вместе с командой с удовольствием познакомлю вас с одним из интереснейших городов мира! Ярославль — это переплетение бесконечных улочек и историй, это множеств пластов истории
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
О
Благодарю Виталия за интересную познавательную экскурсию. Поездка в монастырь замечательно организована.
Виталий
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за Ваш отзыв! Буду рад снова видеть Вас на моих экскурсиях!
Хорошая экскурсия в большой и красивый Толгский монастырь. Спасибо Виталию! По дороге и туда и, что особенно важно, обратно рассказал много интересного про город. В самом монастыре проводит экскурсию монахиня. Конкретно у той, которая проводила нам, есть, видимо, сложности с общей историей России и это несколько омрачало восприятие экскурсии.
Виталий
Ответ организатора:
Инна, спасибо за Ваш отзыв и замечание! К сожалению, в монастыре назначают монахинь на послушание вести экскурсию сами, без моего
Ю
Все понравилось, рекомендую!
Виталий
Ответ организатора:
Юлия, большое спасибо за отзыв! Приезжайте к нам ещё!
