Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс

Проникнуть в тайны Ярославского кремля и сшить медвежонка в самом необычном музее города

Ирина
Ирина – Гид из Ярославля
Древнему Ярославлю несомненно повезло с символом — не каждый город 🏙️ охраняет могучий медведь! Наша прогулка 👣 приведет вас в уникальный музей 🖼, где собрано несколько сотен игрушечных медвежат.

Вы познакомитесь с обаятельными экспонатами коллекции и поучаствуете в мастер-классе.

А после прогуляетесь по колоритному Рубленому городу, слушая ярославские истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс
В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс

Что вас ожидает

Музей медвежат: в гости к символу Ярославля
Первая часть нашей теплой прогулки пройдет в музее «Мой любимый мишка», который расположился на краю Медведицкого оврага и существует уже 11 лет. Это частная коллекция, в экспозиции которой собралось более 600 игрушечных медвежат. Здесь вы поймете, как медведь стал символом Ярославля, услышите историю 📖 создания знаменитого плюшевого мишки и ближе познакомитесь с некоторыми любопытными экспонатами музея. Заглянете в медвежью квартиру, где звери пьют чай и принимают гостей, и даже заберетесь в уютную берлогу.

Кроме того, при желании вы поучаствуете в увлекательных мастер-классах: распишете красками гипсового мишку или же сошьете миниатюрную мягкую игрушку. И уйдете из музея в компании нового косолапого друга!

Колорит Рубленого города
Затем мы прогуляемся по территории бывшего Рубленого города — древнейшей части исторического центра Ярославля. Внимательно рассмотрим дома и храмы, которые отделяют друг от друга насколько метров — и одновременно сотни лет. Я познакомлю вас с древними и новыми памятниками на территории бывшего Ярославского кремля, расскажу яркие детали из ранней истории Ярославля и покажу старейшие здания города, которые дополняют его современный облик.

Кому подойдет прогулка

Семьям с детьми, а также всем, кто хочет совместить обзорную прогулку 👣 с нестандартным уголком города.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата за каждого последующего участника составит 150 рублей
  • Отдельно по желанию оплачивается мастер-класс в музее «Мой любимый мишка». Вы сможете разрисовать гипсового мишку (подойдет детям от 4 лет, стоимость — 150 руб. с человека) или сшить мягкого медвежонка (для детей от 7 лет, стоимость — 250 руб. с человека).
  • После окончания экскурсии 🧭 время посещения музея не регламентируется
Начало и место завершения
🚩 в центре Ярославля
В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс
В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс
В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс
В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс
В гости к мишкам Ярославля: прогулка и мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии по Ярославлю для взрослых и детей. Люблю свой город и с удовольствием познакомлю вас с его историей и современной жизнью.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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