Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Музей медвежат: в гости к символу Ярославля

Первая часть нашей теплой прогулки пройдет в музее «Мой любимый мишка», который расположился на краю Медведицкого оврага и существует уже 11 лет. Это частная коллекция, в экспозиции которой собралось более 600 игрушечных медвежат. Здесь вы поймете, как медведь стал символом Ярославля, услышите историю 📖 создания знаменитого плюшевого мишки и ближе познакомитесь с некоторыми любопытными экспонатами музея. Заглянете в медвежью квартиру, где звери пьют чай и принимают гостей, и даже заберетесь в уютную берлогу.

Кроме того, при желании вы поучаствуете в увлекательных мастер-классах: распишете красками гипсового мишку или же сошьете миниатюрную мягкую игрушку. И уйдете из музея в компании нового косолапого друга!

Колорит Рубленого города

Затем мы прогуляемся по территории бывшего Рубленого города — древнейшей части исторического центра Ярославля. Внимательно рассмотрим дома и храмы, которые отделяют друг от друга насколько метров — и одновременно сотни лет. Я познакомлю вас с древними и новыми памятниками на территории бывшего Ярославского кремля, расскажу яркие детали из ранней истории Ярославля и покажу старейшие здания города, которые дополняют его современный облик.

Кому подойдет прогулка

Семьям с детьми, а также всем, кто хочет совместить обзорную прогулку 👣 с нестандартным уголком города.

Организационные детали