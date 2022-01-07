В гости к Снегурочке - Кострома и Лосеферма

Обзорная экскурсия по городу с осмотром Богоявленского кафедрального собора, центральной площади с...

Обзорная экскурсия по городу с осмотром Богоявленского кафедрального собора, центральной площади с уникальной планировкой улиц, комплекса торговых рядов и с посещение терема Снегурочки.

Во Светлице вас ждет кукольное представление про снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр»
В гости к Снегурочке - Кострома и Лосеферма
В гости к Снегурочке - Кострома и Лосеферма
В гости к Снегурочке - Кострома и Лосеферма
В гости к Снегурочке - Кострома и Лосеферма
В гости к Снегурочке - Кострома и Лосеферма

Что вы увидите 🤩

  • Обзорная экскурсия по г. Кострома
  • Посещение Сумароковской лосефермы
  • Посещение Терема Снегурочки
  • Посещение «Музея сыра»

Программа тура:

  • Обзорная экскурсия по г. Кострома
  • Посещение Сумароковской лосефермы
  • Посещение Терема Снегурочки
  • Посещение «Музея сыра»

Что вас ждет:

    08:00 Отправление группы от ДК Железнодорожник Ярославль Главный
    10:30 Посещение Сумароковской лосефермы, где Вы не только прослушаете интересную экскурсию, но и сами сможете покормить животных, сфотографироваться
    Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по городу с осмотром Богоявленского кафедрального собора, центральной площади с уникальной планировкой улиц, комплекса торговых рядов и с посещение терема Снегурочки
    13:00 Посещение Терема Снегурочки. Во Светлице вас ждет кукольное представление про снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами
    За дополнительную плату: Посещение Ледяной комнаты с угощением. Это уникальная зала, где круглый год - минус 14 градусов. Сделана она из настоящего льда. Дети испробуют волшебный коктейль из снега и талой воды с волшебными пузырьками, а взрослые исконные русские напитки из ледяных стопок
    15:00 Посещение "Музея сыра". Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях. Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием "Сыр". Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты
    В маленьком магазинчике можно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов
    За дополнительную плату: попав в Дегустационный «подвал» Вы можете попробовать сыр и не только, узнавая новые и новые факты… Всё по правилам и непререкаемым сырным законам. Под обязательный комментарий специалиста. Как пробовать, с чем, когда, подо что… Для взрослых приготовлен не только сыр, как полагается
    Свободное время в центре города
    Отправление группы в Ярославль ориентировочно в 16:30 - 17:00

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-30 человек
    Взрослые
    2 400 ₽
    Дети до 16 лет
    2 100 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное обслуживание
    • услуги гида-экскурсовода
    • экскурсионная программа
    Что не входит
    • Обед
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: 08:00 ДК Железнодорожник Ярославль Главный
    Завершение: ДК Железнодорожник Ярославль Главный
    Когда и сколько длится?
    Когда: 08.01. 2022
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    08.01. 2022

    Ярославскиепутешествия
    Ярославскиепутешествия
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