Программа тура:

Обзорная экскурсия по г. Кострома

Посещение Сумароковской лосефермы

Посещение Терема Снегурочки

Посещение «Музея сыра»

Что вас ждет:

08:00 Отправление группы от ДК Железнодорожник Ярославль Главный

10:30 Посещение Сумароковской лосефермы, где Вы не только прослушаете интересную экскурсию, но и сами сможете покормить животных, сфотографироваться

Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по городу с осмотром Богоявленского кафедрального собора, центральной площади с уникальной планировкой улиц, комплекса торговых рядов и с посещение терема Снегурочки

13:00 Посещение Терема Снегурочки. Во Светлице вас ждет кукольное представление про снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами

За дополнительную плату: Посещение Ледяной комнаты с угощением. Это уникальная зала, где круглый год - минус 14 градусов. Сделана она из настоящего льда. Дети испробуют волшебный коктейль из снега и талой воды с волшебными пузырьками, а взрослые исконные русские напитки из ледяных стопок

15:00 Посещение "Музея сыра". Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях. Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием "Сыр". Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты

В маленьком магазинчике можно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов

За дополнительную плату: попав в Дегустационный «подвал» Вы можете попробовать сыр и не только, узнавая новые и новые факты… Всё по правилам и непререкаемым сырным законам. Под обязательный комментарий специалиста. Как пробовать, с чем, когда, подо что… Для взрослых приготовлен не только сыр, как полагается

Свободное время в центре города

Отправление группы в Ярославль ориентировочно в 16:30 - 17:00