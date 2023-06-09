Устроить себе настоящие европейские выходные, не выезжая за пределы страны? Легко! Будем разглядывать старинные немецкие особняки и здания в готическом стиле, заглянем в Художественный музей им. Радищева и познакомимся с полотнами голландских, итальянских, английских и французских мастеров, побываем в «волжской Швейцарии» и «волжской Венеции». Вы узнаете, как проверить свежесть калача, сфотографируете Саратов с самой живописной точки, узнаете о знаменитых уроженцах области и насладитесь атмосферой уютных купеческих городков.

Описание

Организационные детали

Заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна), составленного в свободной форме.

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Старт возможен из следующих городов за доплату:

Заволжье, Привокзальная ул., 9 (автостанция) в 06:30

Балахна, Советская площадь, 30 (Автостанция) в 06:30

Кинешма, ж. -д. Вокзал, 07:00

Шексна, от автовокзала (ул. Октябрьская, 128), в 07:00

Вичуга, Привокзальная площадь (магазин Купец), в 07:30

Шуя, ж/д вокзал (ул. Вокзальная, 6), в 08:00

Нижний Новгород, Московское шоссе, 30В (Парковка перед входом в ТЦ Лента), в 08:00

Дзержинск, Северный ворота (центр Ниссан), в 08:00

Вологда, ТЦ РИО, в 08:00

Иваново, ул. Лежневская 164 (ТЦ Лента), в 09:00

Грязовец, на кольце у кафе «Баранка», в 09:00

Пречистое, кафе Пиковая дама (Вологодская ул., 25Б), в 09:30

Гороховец, автовокзал, в 09:30

Рыбинск, ул. Пушкина 63 (парковка справа от ТЦ Европа) в 09:30

Углич, от автостанции (ул. Ольги Берггольц, 15А), в 09:30

Ковров, ул. Комсомольская 157 (магазин Ассорти), в 10:00

Кострома,ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа, в 10:00

Данилов, магазин Дикси на ул. Володарского, 81, в 10:00

Тутаев, остановка напротив МЦ «Галактика», в 10:15

Владимир, гипермаркет Globus (под вывеской Ресторан) в 11:30

Тверь, пл. Ленина (от ТЮЗа), в 12:00

Ярославль, Парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д. 2), в 12:00

Дубна, пр. Боголюбова, 54 (ж/д вокзал Большая Волга), в 12:30

Талдом, Московское шоссе, 12 (автостанция Талдом), в 12:30

Кимры, Театральная пл. (памятник Ленину), в 12:30

Запрудня, ж/д станция, в 13:00

Ростов Великий, ж. -д. вокзал, в 13:00

Клин, ул. Первомайская, 2 (Макдональдс по Ленинградскому шоссе), в 13:30

Дмитров, ул. Профессиональная, 1а (Торгово-промышленная палата), в 14:00

Александров, от Пожарной части (Красный Переулок 4а), в 14:00

Переславль-Залесский, автовокзал, в 14:00

Солнечногорск, ул. Красная. 118 (Макдональдс по Ленинградскому шоссе), в 14:00

Обнинск, автостанция, в 14:30

Наро-Фоминск, авт. ост. за постом ГАИ на трассе, в 14:30

Зеленоград, монумент Штыки, в 14:30

Голицыно, Виндавский просп., 16А (парковка у ТЦ Проспект), в 15:00

Долгопрудный, ул. Первомайская, 42, в 15:00

Сергиев Посад, ул. Птицеградская, 2Б (парковка Ашан), в 15:00

Орехово-Зуево, автовокзал ул. Вокзальная, 1, в 15:00

Лобня (станция Лобня), в 15:00

Сходня (станция Сходня), в 15:00

Чехов, Советская площадь (от памятника танкистам Чехова, Танк Т-34), в 15:00

Подольск, ж. -д. вокзал, в 15:00

Павловский Посад, ул. Привокзальная, д. 19 («Любимый город»), в 15:00

Краснознаменск, ул. Минская (КПП), в 15:00

Химки (станция Химки), в 15:00

Электросталь (Ногинск), Ногинское шоссе, 28 (KFC-авто), в 15:30

Пушкино, пересечение Ярославского ш. с Красноармейским ш. (гипермаркет Globus под вывеской Ресторан), в 15:30

Одинцово, ТЦ Пикник, пос. Новоивановское, ул. Западная д. 4, в 15:30

Троицк, микрорайон В, 42 (ТЦ «Плаза»), в 16:00

Елец, ул. Коммунаров, 143Г – Макдональдс, в 16:00

Железнодорожный, станция Железнодорожная, в 16:00

Домодедово, Каширское ш., 100А (ДК «Мир»), в 16:00

Раменское, ул. Вокзальная, 4Б (ТЦ Солнечный), в 16:00

Селятино, ул. Спортивная, 1. (на площадке перед магазином Емеля), в 16:00

Калуга, ул. К. Маркса,6 (Дворец Пионеров), в 16:00

Апрелевка (станция Апрелевка), в 16:00

Мытищи и Королев, Макдональдс на Ярославском шоссе, 101, в 16:15

Лыткарино, ул. Спортивная 26, в 16:30

Балашиха, ш. Энтузиастов, 1, к. 9 (ТЦ Светофор от вывески Макдональдс), в 16:30

Жуковский, ул. Фрунзе, 28 (ДК Ленина), в 16:30

Липецк, автовокзал, в 17:00

Серпухов, пл. Революции, 2 (от автостанции), в 17:00

Тамбов, ул. Октябрьская 38/172 (ТЦ Линия), в 17:30

Москва, ст. м. «Котельники» кафе МакБургер (АЗС Нефтьмагистраль) пос. Котельники, 19-й км Новорязанского шоссе, стр. 2, в 16:30

Тула, пр. Ленина, 34А (Драмтеатр им. Горького), в 18:00

Воскресенск, трасса М5 бывший Пост ГАИ, в 19:30

Коломна, Мемориальный парк, Музей боевой славы, в 20:00