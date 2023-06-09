Увидеть родину Петрова-Водкина, побывать на органном концерте и взойти на высшую точку Саратова
Радищева и познакомимся с полотнами голландских, итальянских, английских и французских мастеров, побываем в «волжской Швейцарии» и «волжской Венеции».
Вы узнаете, как проверить свежесть калача, сфотографируете Саратов с самой живописной точки, узнаете о знаменитых уроженцах области и насладитесь атмосферой уютных купеческих городков.
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Описание
Организационные детали
Заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна), составленного в свободной форме.
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.
Старт возможен из следующих городов за доплату:
Заволжье, Привокзальная ул., 9 (автостанция) в 06:30
Балахна, Советская площадь, 30 (Автостанция) в 06:30
Кинешма, ж. -д. Вокзал, 07:00
Шексна, от автовокзала (ул. Октябрьская, 128), в 07:00
Вичуга, Привокзальная площадь (магазин Купец), в 07:30
Шуя, ж/д вокзал (ул. Вокзальная, 6), в 08:00
Нижний Новгород, Московское шоссе, 30В (Парковка перед входом в ТЦ Лента), в 08:00
Дзержинск, Северный ворота (центр Ниссан), в 08:00
Вологда, ТЦ РИО, в 08:00
Иваново, ул. Лежневская 164 (ТЦ Лента), в 09:00
Грязовец, на кольце у кафе «Баранка», в 09:00
Пречистое, кафе Пиковая дама (Вологодская ул., 25Б), в 09:30
Гороховец, автовокзал, в 09:30
Рыбинск, ул. Пушкина 63 (парковка справа от ТЦ Европа) в 09:30
Углич, от автостанции (ул. Ольги Берггольц, 15А), в 09:30
Ковров, ул. Комсомольская 157 (магазин Ассорти), в 10:00
Кострома,ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа, в 10:00
Данилов, магазин Дикси на ул. Володарского, 81, в 10:00
Тутаев, остановка напротив МЦ «Галактика», в 10:15
Владимир, гипермаркет Globus (под вывеской Ресторан) в 11:30
Тверь, пл. Ленина (от ТЮЗа), в 12:00
Ярославль, Парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д. 2), в 12:00
Дубна, пр. Боголюбова, 54 (ж/д вокзал Большая Волга), в 12:30
Талдом, Московское шоссе, 12 (автостанция Талдом), в 12:30
Кимры, Театральная пл. (памятник Ленину), в 12:30
Запрудня, ж/д станция, в 13:00
Ростов Великий, ж. -д. вокзал, в 13:00
Клин, ул. Первомайская, 2 (Макдональдс по Ленинградскому шоссе), в 13:30
Дмитров, ул. Профессиональная, 1а (Торгово-промышленная палата), в 14:00
Александров, от Пожарной части (Красный Переулок 4а), в 14:00
Переславль-Залесский, автовокзал, в 14:00
Солнечногорск, ул. Красная. 118 (Макдональдс по Ленинградскому шоссе), в 14:00
Обнинск, автостанция, в 14:30
Наро-Фоминск, авт. ост. за постом ГАИ на трассе, в 14:30
Зеленоград, монумент Штыки, в 14:30
Голицыно, Виндавский просп., 16А (парковка у ТЦ Проспект), в 15:00
Долгопрудный, ул. Первомайская, 42, в 15:00
Сергиев Посад, ул. Птицеградская, 2Б (парковка Ашан), в 15:00
Орехово-Зуево, автовокзал ул. Вокзальная, 1, в 15:00
Лобня (станция Лобня), в 15:00
Сходня (станция Сходня), в 15:00
Чехов, Советская площадь (от памятника танкистам Чехова, Танк Т-34), в 15:00
Подольск, ж. -д. вокзал, в 15:00
Павловский Посад, ул. Привокзальная, д. 19 («Любимый город»), в 15:00
Краснознаменск, ул. Минская (КПП), в 15:00
Химки (станция Химки), в 15:00
Электросталь (Ногинск), Ногинское шоссе, 28 (KFC-авто), в 15:30
Пушкино, пересечение Ярославского ш. с Красноармейским ш. (гипермаркет Globus под вывеской Ресторан), в 15:30
Одинцово, ТЦ Пикник, пос. Новоивановское, ул. Западная д. 4, в 15:30
Троицк, микрорайон В, 42 (ТЦ «Плаза»), в 16:00
Елец, ул. Коммунаров, 143Г – Макдональдс, в 16:00
Железнодорожный, станция Железнодорожная, в 16:00
Домодедово, Каширское ш., 100А (ДК «Мир»), в 16:00
Раменское, ул. Вокзальная, 4Б (ТЦ Солнечный), в 16:00
Селятино, ул. Спортивная, 1. (на площадке перед магазином Емеля), в 16:00
Калуга, ул. К. Маркса,6 (Дворец Пионеров), в 16:00
Апрелевка (станция Апрелевка), в 16:00
Мытищи и Королев, Макдональдс на Ярославском шоссе, 101, в 16:15
Лыткарино, ул. Спортивная 26, в 16:30
Балашиха, ш. Энтузиастов, 1, к. 9 (ТЦ Светофор от вывески Макдональдс), в 16:30
Жуковский, ул. Фрунзе, 28 (ДК Ленина), в 16:30
Липецк, автовокзал, в 17:00
Серпухов, пл. Революции, 2 (от автостанции), в 17:00
Тамбов, ул. Октябрьская 38/172 (ТЦ Линия), в 17:30
Москва, ст. м. «Котельники» кафе МакБургер (АЗС Нефтьмагистраль) пос. Котельники, 19-й км Новорязанского шоссе, стр. 2, в 16:30
Тула, пр. Ленина, 34А (Драмтеатр им. Горького), в 18:00
Воскресенск, трасса М5 бывший Пост ГАИ, в 19:30
Коломна, Мемориальный парк, Музей боевой славы, в 20:00
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль, Парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д. 2), 12:00. Возможно отправление из вашего города за доплатуЗавершение: Ярославль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 34 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.