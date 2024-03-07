Начнётся программа с заселения на базу отдыха в 12:00. Для желающих организуем дополнительный трансфер от вокзала Ярославля в 11:30, куда регулярно ходят электрички из Москвы (3,5 часа пути). В отель возможно доехать и на собственном автомобиле (около 4 часов из Москвы), на территории есть охраняемая парковка. Рекомендуем не опаздывать, так как уже в 13:00 повара ресторана при отеле приготовят для нас обед. Далее будет время отдохнуть после дороги.

Соберёмся вместе в 14:30, чтобы познакомиться и приступить к насыщенной программе. Ведь Пеппи уже заждалась своих друзей! Но для начала нужно пройти квест и найти её. Взрослые, не спешите расходиться, скоро понадобится ваша помощь — будем делать почтовые ящики для игры «Тайный друг», которая будет разыгрываться все семейные каникулы. Участвуют и дети, и родители!

В 18:30 каждый день будем собираться на ужин. Но спать ещё рано — подкрепившись, проведём активности, которые помогут познакомиться друг с другом поближе и быстрее стать одной командой.

Ежедневный отбой для детей в 22:00. После 23:00 для всех желающих взрослых будет организовано чаепитие.