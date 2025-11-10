К Константин читать дальше нам, благодаря Елизавете, открыли для осмотра. Видно, что девушка любит и прекрасно знает Ярославль. Она, с радостью, делилась с нами этими знаниями и своей любовью. Лиза - прекрасный гид. Экскурсия - великолепна! Отличная экскурсия! Экскурсовод Елизавета, за три часа, сумела показать нам все примечательные места Ярославля. Благодаря её личным связям, нам удалось побывать в старообрядческой церкви, которую, уже, законсервировали на зиму. Но

Е Елена Очень понравилась экскурсия по городу на автобусе и пешком. 3 часа прошли очень быстро. Экскурсовод Ольга рассказывала очень интересно. Была очень внимательна к гостям. Большое спасибо)))

Б Борисова Экскурсия отличная, увидели основные достопримечательности города, кафедральный собор, стрелку. Экскурсовод Елизавета очень интересно рассказывала

О Ольга Все чудесно, очень рекомендую!

Ю Юлия Очень хорошая экскурсия, три часа интересной информации, экскурсовод Елизавета отлично рассказывает, рекомендует,что еще посмотреть, ведь три часа для такого чудесного города, действительно, мало. Очень красивый город, с экскурсией ещё больше проникаешься его красотой и значимостью. Спасибо большое Елизавете!

Т Татьяна Великолепное впечатление и от самой экскурсии, и от интересной информации, предоставленной высокопрофессиональным экскурсоводом Елизаветой!!! Предложенный формат автобусно-пешеходного путешествия - отличное решение! Совершенно не утомляет. Полезный отдых.

Е Евгения Экскурсия очень познавательная, довольно обширная и какая-то уютная. .)) Информация донесена с юмором и интересно, настолько, что я даже забывала фотографировать. Гид очень увлеченная и любящая свой прекрасный город! Спасибо за подаренные эмоции!)

Т Татьяна Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была Ольга. Очень интересно было её слушать. Экскурсия прошла на одном дыхании. рекомендую.

Е Елена Все очень было интересно

Е Елена Были на автобусной экскурсии по городу Ярославлю. Экскурсию проводила Елизавета. Было несколько выходов из автобуса. Очень интересно рассказала об истории города. Посетили все главные достопримечательности. Рекомендую 100%

О Ольга Восхитительная экскурсия, очень интересно, подробно. Олечка умничка. Экскурсия прошла на одном дыхании.

С Сергей Спасибо за хорошую экскурсию!

Немного не хватило исторической составляющей о Ярославле.

В целом всё на высоком уровне.

Е Екатерина Экскурсия шикарная! А особенно благодарим Елизавету❤️ настолько приятно слушать было, такая сквозила любовь к городу, что просто нет слов! 10 из 10. А легенда про солдата и его девушку, про их общее фото не могла не вызвать слезы. Мы благодарим вас за прекрасное впечатление о городе

О Ольга Очень интересная, объемная, познавательная экскурсия Благодарю нашего экскурсовода Елизавету за прекрасную экскурсию