Комфортные обзорные экскурсии по Ярославлю на транспорте покажут вам все главные достопримечательности города.
Вы увидите исторический центр, набережные Волги и уникальные храмы, включая объекты из списка ЮНЕСКО.
Описание экскурсии
Ярославль:
- обзорные экскурсии на комфортабельном транспорте.
- Откройте для себя Ярославль — жемчужину Золотого кольца России, через комфортные обзорные экскурсии на транспорте. Автобус будет подвозить вас к основным достопримечательностям, что позволит увидеть максимум интересных мест без усталости. Вы познакомитесь с главными символами города, включая объекты из списка ЮНЕСКО и храмы, изображенные на российской валюте.
- Исторический центр и набережные.
- Вы увидите сердце Ярославля — Волжскую набережную и «Стрелку» — живописное место слияния Волги и Которосли. Посетите Успенский собор, памятник 1000-летия Ярославля и Медвежий овраг — легендарное место основания города.
- Архитектурные шедевры.
- В программе — уникальные храмы Ярославля: церковь Ильи Пророка под охраной ЮНЕСКО, храм Иоанна Предтечи, изображенный на 1000-рублевой купюре, а также Спасо-Преображенский монастырь и другие архитектурные памятники.
По графику. Группа от 10 до 40 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волжская набережная
- Стрелка (слияние Волги и Которосли)
- Успенский собор
- Храм Ильи Пророка (ЮНЕСКО)
- Храм Иоанна Предтечи (на 1000-рублевой купюре)
- Спасо-Преображенский монастырь
- Памятник 1000-летия Ярославля
- Медвежий овраг
- Богоявленская площадь
- Памятник Ярославу Мудрому
- Которосльная набережная
- Парк 1000-летия
- Старинные слободы
- Казанский монастырь
- Федоровский храм
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По графику. Группа от 10 до 40 человек.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 752 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
10 ноя 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Елизавета, за три часа, сумела показать нам все примечательные места Ярославля. Благодаря её личным связям, нам удалось побывать в старообрядческой церкви, которую, уже, законсервировали на зиму. Но
Е
Елена
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия по городу на автобусе и пешком. 3 часа прошли очень быстро. Экскурсовод Ольга рассказывала очень интересно. Была очень внимательна к гостям. Большое спасибо)))
Б
Борисова
9 ноя 2025
Экскурсия отличная, увидели основные достопримечательности города, кафедральный собор, стрелку. Экскурсовод Елизавета очень интересно рассказывала
О
Ольга
7 ноя 2025
Все чудесно, очень рекомендую!
Ю
Юлия
7 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия, три часа интересной информации, экскурсовод Елизавета отлично рассказывает, рекомендует,что еще посмотреть, ведь три часа для такого чудесного города, действительно, мало. Очень красивый город, с экскурсией ещё больше проникаешься его красотой и значимостью. Спасибо большое Елизавете!
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Великолепное впечатление и от самой экскурсии, и от интересной информации, предоставленной высокопрофессиональным экскурсоводом Елизаветой!!! Предложенный формат автобусно-пешеходного путешествия - отличное решение! Совершенно не утомляет. Полезный отдых.
Е
Евгения
6 ноя 2025
Экскурсия очень познавательная, довольно обширная и какая-то уютная. .)) Информация донесена с юмором и интересно, настолько, что я даже забывала фотографировать. Гид очень увлеченная и любящая свой прекрасный город! Спасибо за подаренные эмоции!)
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была Ольга. Очень интересно было её слушать. Экскурсия прошла на одном дыхании. рекомендую.
Е
Елена
6 ноя 2025
Все очень было интересно
Е
Елена
5 ноя 2025
Были на автобусной экскурсии по городу Ярославлю. Экскурсию проводила Елизавета. Было несколько выходов из автобуса. Очень интересно рассказала об истории города. Посетили все главные достопримечательности. Рекомендую 100%
О
Ольга
5 ноя 2025
Восхитительная экскурсия, очень интересно, подробно. Олечка умничка. Экскурсия прошла на одном дыхании.
С
Сергей
5 ноя 2025
Спасибо за хорошую экскурсию!
Немного не хватило исторической составляющей о Ярославле.
В целом всё на высоком уровне.
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Экскурсия шикарная! А особенно благодарим Елизавету❤️ настолько приятно слушать было, такая сквозила любовь к городу, что просто нет слов! 10 из 10. А легенда про солдата и его девушку, про их общее фото не могла не вызвать слезы. Мы благодарим вас за прекрасное впечатление о городе
О
Ольга
4 ноя 2025
Очень интересная, объемная, познавательная экскурсия Благодарю нашего экскурсовода Елизавету за прекрасную экскурсию
С
Семенова
4 ноя 2025
Все очень понравилось, огромное спасибо гиду Елизавете
Входит в следующие категории Ярославля
