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Ярославль — столица русского купечества

Ольга М.
Ольга М. – Гид из Ярославля
На нашей экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с эстетикой купеческой столицы ⭐️, увидите главные достопримечательности 🏛️ Ярославля, объекты ЮНЕСКО, ансамбли гражданского и церковного зодчества, а также многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Ярославль — столица русского купечества
Ярославль — столица русского купечества

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности Ярославля
Эстетика купеческой столицы
До XVI века Ярославль мало выделялся на экономической карте страны. Оживление города связано с открытием торгового пути в Европу через только что отстроенный порт Архангельск. А в 1630 году в городе уже насчитывалось 29 постоянных представительств только европейских торговых домов.
Для обеспечения потребностей торговли в Ярославле поставили судостроительную верфь, которая делала суда, вполне пригодные для плавания как по Волге, так и по Каспию. Всё это привело к резкому росту городской жизни — ширился посад, вокруг города кольцом встали многочисленные слободы. Бурное строительство храмов — город 🏙️ преобразился за считанные десятилетия — отражает избыточность купеческих капиталов.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (аренда авто/минибаса) или на вашем транспорте
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Ярославль — столица русского купечества
Ярославль — столица русского купечества
Ярославль — столица русского купечества
Ярославль — столица русского купечества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга М.
Ольга М.
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