Эстетика купеческой столицы

До XVI века Ярославль мало выделялся на экономической карте страны. Оживление города связано с открытием торгового пути в Европу через только что отстроенный порт Архангельск. А в 1630 году в городе уже насчитывалось 29 постоянных представительств только европейских торговых домов.

Для обеспечения потребностей торговли в Ярославле поставили судостроительную верфь, которая делала суда, вполне пригодные для плавания как по Волге, так и по Каспию. Всё это привело к резкому росту городской жизни — ширился посад, вокруг города кольцом встали многочисленные слободы. Бурное строительство храмов — город 🏙️ преобразился за считанные десятилетия — отражает избыточность купеческих капиталов.