До XVI века Ярославль мало выделялся на экономической карте страны. Оживление города связано с открытием торгового пути в Европу через только что отстроенный порт Архангельск. А в 1630 году в городе уже насчитывалось 29 постоянных представительств только европейских торговых домов.
Для обеспечения потребностей торговли в Ярославле поставили судостроительную верфь, которая делала суда, вполне пригодные для плавания как по Волге, так и по Каспию. Всё это привело к резкому росту городской жизни — ширился посад, вокруг города кольцом встали многочисленные слободы. Бурное строительство храмов — город 🏙️ преобразился за считанные десятилетия — отражает избыточность купеческих капиталов.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспортное обслуживание (аренда авто/минибаса) или на вашем транспорте
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.