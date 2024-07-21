Приглашаем вас на автобусную прогулку по Ярославлю.
Вы увидите все визитные карточки города — Волжскую набережную и «Стрелку» — место слияния рек Волга и Которосль, храм Иоанна Предтечи (изображен на 1000
Вы увидите все визитные карточки города — Волжскую набережную и «Стрелку» — место слияния рек Волга и Которосль, храм Иоанна Предтечи (изображен на 1000
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:00
Описание экскурсии
На обзорной экскурсии Вы увидите: - Стрелку (место слияния двух рек Которосли и Волги), памятник 1000-летия Ярославля - Успенский собор (вновь построенный к 1000-летию города) - Храм Иоанна Предтечи – единственный в древнерусской архитектуре 15-главый храм, построенный в XVII веке. Этот храм изображен на тысячной купюре. Внешний осмотр - «Рычащий» памятник медведю - Первый русский театр им. Ф. Волкова - Парк 1000-летия - Медвежий овраг – место, где по преданию был основан город Ярославль Памятник «Ярославу Мудрому» - Храм Ильи Пророка, который находится под охраной ЮНЕСКО (уникальные фрески XVII века) Внешний осмотр - Нулевой километр Золотого кольца - Богоявленскую площадь - Красную площадь - Вечный огонь - Спасо-Преображенский монастырь (музей-заповедник) (без посещения)
По графику. Группа от 10 до 40 человек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1 400 ₽
|Дети (до 14 лет)
|950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка (место слияния Которосли и Волги)
- Памятник 1000-летию Ярославля
- Успенский собор
- Храм Иоанна Предтечи
- «Рычащий» памятник медведю
- Театр ИМ.Ф. Волкова
- Парк 1000-летия Ярославля
- Медвежий овраг
- Памятник «Ярославу Мудрому»
- Храм Ильи Пророка
- Нулевой километр Золотого кольца
- Богоявленская площадь
- Красная площадь
- Вечный огонь
- Спасо-Преображенский монастырь
Что включено
- Услуги гида,
- Автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Завершение: Пл. Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 июл 2024
Все было на высшем уровне!!! Экскурсия интересная,все было комфортно и хорошо организованно!! Экскурсовод Лиза прям специалист своего дела!! С ней была экскурсия очень насыщенной,захватывающей,хотелось слушать и слушать,так все было интересно и грамотно изложенно. Экскурсия очень понравилась. .
А
Александра
10 мар 2024
Н
Наталья
13 фев 2024
Были на экскурсии с экскурсоводом Ириной. Прекрасный оратор и большой патриот своего города! Экскурсия очень понравилась!!
i
inna
25 ноя 2023
Приезжали компанией из 4 человек из Вологды. Были на обзорной 25.11.23г. Получили огромное удовольствие от работы гида Ирины: подача материала, чувство юмора, ответы на наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию!
Л
Лариса
16 ноя 2023
Не смотря на то, что нам не повезло с погодой, было очень здорово. Думала, что за 3,5 часа устанем от информации и передвижений. Но, нам оочень повезло с гидом! Ирина, огромное спасибо! Хорошо поставленный голос и интересный рассказ: о городе, истории и жителях, а не просто примитивное перечисление фактов. Экскурсия автобусно-пешая. очень удобный формат для первого знакомства с городом.
А
Александра
14 ноя 2023
Отличная экскурсия с подробным экскурсом в историю Ярославля. Посетили много исторических мест. Спасибо Ирине за интересные рассказы и увлекательное времяпровождение.
М
Марина
8 ноя 2023
Прекрасная экскурсия: посетили много интересных мест, посмотрели все самое-самое. Экскурсовод просто чудо. Елизавета, любящая свой город, за три часа экскурсии сумела передать нам не только историческую информацию, но и привить любовь к Ярославлю. Рассказывала с юмором, интересно.
О
Ольга
2 ноя 2023
Спасибо гиду Елизавете за интересную и увлекательную экскурсию! Познавательная прогулка по историческому центру города нам очень понравилась.
Е
Елена
22 окт 2023
Невероятно классная экскурсия! Ирина потрясающий экскурсовод. Мы с мужем в восторге. Интересно, увлекательно, познавательно! Здорово, что пешеходно-автобусная: всегда успевали погреться, пока переезжали на другую локацию. А как Ирина с детьми работает! Супер!
С
Сергей
22 окт 2023
Отличная экскурсия! Гид Ирина, вела профессионально. Узнали много интересного про Ярославль. Всем рекомендую. Экскурсия 3-часовая. Теперь хочется приехать еще раз и посетить оставшиеся локации!
В
Валерия
15 сен 2023
Побывали на интересной обзорной экскурсии по городу Ярославлю. Экскурсовод провёл по основным достопримечательностям, рассказал увлекательные факты. Было приятно провести время!
А
Андрей
13 сен 2023
Посетили обзорную экскурсию по Ярославлю. Рекомендую! Экскурсовод Ирина очень грамотно, познавательно и с юмором познакомила нас с достопримечательностями города, его историей, современностью. Было интересно! Ирине - отдельная благодарность! Спасибо большое!
Л
Лукашова
3 сен 2023
В Ярославле впервые. Очень понравилась экскурсия, сами мы столько за три часа посмотреть не успели бы. Экскурсоводу спасибо, очень интересно и легко рассказана история города. Отдельное спасибо за совет подняться на звонницу в Ярославском музее - заповеднике. Вид на город головокружительный!
Н
Наталья
30 авг 2023
Экскурсия очень качественная, экскурсовод выше всех похвал! Жаль погода подкачала, но даже сильный дождь не смог разрушить очарование прекрасного Ярославля))
Г
Галина
4 июл 2023
Экскурсия понравилась. Ездили на один день, лучшее, что можно посмотреть за такой небольшой промежуток времени. Экскурсовод Ирина - молодец: много информации подает, интересно рассказывает, грамотно распределяет время. Все успели, все увидели)
Входит в следующие категории Ярославля
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