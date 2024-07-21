С Светлана Все было на высшем уровне!!! Экскурсия интересная,все было комфортно и хорошо организованно!! Экскурсовод Лиза прям специалист своего дела!! С ней была экскурсия очень насыщенной,захватывающей,хотелось слушать и слушать,так все было интересно и грамотно изложенно. Экскурсия очень понравилась. .

А Александра

Н Наталья Были на экскурсии с экскурсоводом Ириной. Прекрасный оратор и большой патриот своего города! Экскурсия очень понравилась!!

i inna Приезжали компанией из 4 человек из Вологды. Были на обзорной 25.11.23г. Получили огромное удовольствие от работы гида Ирины: подача материала, чувство юмора, ответы на наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию!

Л Лариса Не смотря на то, что нам не повезло с погодой, было очень здорово. Думала, что за 3,5 часа устанем от информации и передвижений. Но, нам оочень повезло с гидом! Ирина, огромное спасибо! Хорошо поставленный голос и интересный рассказ: о городе, истории и жителях, а не просто примитивное перечисление фактов. Экскурсия автобусно-пешая. очень удобный формат для первого знакомства с городом.

А Александра Отличная экскурсия с подробным экскурсом в историю Ярославля. Посетили много исторических мест. Спасибо Ирине за интересные рассказы и увлекательное времяпровождение.

М Марина Прекрасная экскурсия: посетили много интересных мест, посмотрели все самое-самое. Экскурсовод просто чудо. Елизавета, любящая свой город, за три часа экскурсии сумела передать нам не только историческую информацию, но и привить любовь к Ярославлю. Рассказывала с юмором, интересно.

О Ольга Спасибо гиду Елизавете за интересную и увлекательную экскурсию! Познавательная прогулка по историческому центру города нам очень понравилась.

Е Елена Невероятно классная экскурсия! Ирина потрясающий экскурсовод. Мы с мужем в восторге. Интересно, увлекательно, познавательно! Здорово, что пешеходно-автобусная: всегда успевали погреться, пока переезжали на другую локацию. А как Ирина с детьми работает! Супер!

С Сергей Отличная экскурсия! Гид Ирина, вела профессионально. Узнали много интересного про Ярославль. Всем рекомендую. Экскурсия 3-часовая. Теперь хочется приехать еще раз и посетить оставшиеся локации!

В Валерия Побывали на интересной обзорной экскурсии по городу Ярославлю. Экскурсовод провёл по основным достопримечательностям, рассказал увлекательные факты. Было приятно провести время!

А Андрей Посетили обзорную экскурсию по Ярославлю. Рекомендую! Экскурсовод Ирина очень грамотно, познавательно и с юмором познакомила нас с достопримечательностями города, его историей, современностью. Было интересно! Ирине - отдельная благодарность! Спасибо большое!

Л Лукашова В Ярославле впервые. Очень понравилась экскурсия, сами мы столько за три часа посмотреть не успели бы. Экскурсоводу спасибо, очень интересно и легко рассказана история города. Отдельное спасибо за совет подняться на звонницу в Ярославском музее - заповеднике. Вид на город головокружительный!

Н Наталья Экскурсия очень качественная, экскурсовод выше всех похвал! Жаль погода подкачала, но даже сильный дождь не смог разрушить очарование прекрасного Ярославля))