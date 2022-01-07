Что вас ждет

Программа

10:00 - Сбор группы, встреча с гидом-экскурсоводом

Обзорная экскурсия по новогоднему Ярославлю. Вы увидите красивые и празднично украшенные площади и улицы зимнего города. На набережных, площадях и бульварах сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв. , остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн. Вы полюбуетесь подсвеченными Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» - богато декорированными, нарядными, весёлыми. Парадная Волжская набережная Ярославля, украшенная беседками-ротондами, имеет совершенно столичный вид. Отдельная строка - памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку - место встречи двух рек Волги и Которосли. Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром ИМ.Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор. Экскурсовод проведет вас к месту основания города - «Рубленому городу» и расскажет легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город. В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов

Внешний осмотр Церкви Ильи Пророка - выдающегося памятника русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи

13:00 Посещение Ярославского музея-заповедника. Это один из старейших музеев России, который расположился на заповедной территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря. Более 500 лет назад вознеслись над топкими речными берегами самые древние из ныне сохранившихся каменных построек Ярославля. Среди них - Спасо-Преображенский собор (XVI век) , Святые ворота (XVII век) , Трапезная палата, Звонница (нижний ярус) . Именно здесь, на территории музея-заповедника, была найдена рукопись «Слово о полку Игореве». Экскурсия по территории, знакомство с архитектурой. В свободное время у вас будет возможность подняться на колокольню и осмотреть город с высоты или познакомиться с живым символом города - медведицей Машей (когда медведица не в спячке)

15:00 Обед в кафе города (за доп. плату - 450 руб. / чел.)

Окончание программы. Свободное время

Краткая программа тура:

1 день - Ярославль