Ярославль - Зима в столице Золотого Кольца

Вы увидите красивые и празднично украшенные площади и улицы зимнего города

Вы увидите красивые и празднично украшенные площади и улицы зимнего города.

На набережных, площадях и бульварах сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв.

, остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь подсвеченными Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» - богато декорированными, нарядными, весёлыми
Ярославль - Зима в столице Золотого Кольца
Ярославль - Зима в столице Золотого Кольца
Ярославль - Зима в столице Золотого Кольца
Ярославль - Зима в столице Золотого Кольца

Что вы увидите 🤩

  • Волжская набережная
  • театр ИМ.Ф. Волкова
  • Успенский собор
  • Церковь Ильи Пророка
  • Ярославский музей-заповедник
Что вас ждет
Программа
10:00 - Сбор группы, встреча с гидом-экскурсоводом
Обзорная экскурсия по новогоднему Ярославлю. Вы увидите красивые и празднично украшенные площади и улицы зимнего города. На набережных, площадях и бульварах сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв. , остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн. Вы полюбуетесь подсвеченными Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» - богато декорированными, нарядными, весёлыми. Парадная Волжская набережная Ярославля, украшенная беседками-ротондами, имеет совершенно столичный вид. Отдельная строка - памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю
Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку - место встречи двух рек Волги и Которосли. Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром ИМ.Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор. Экскурсовод проведет вас к месту основания города - «Рубленому городу» и расскажет легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город. В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов
Внешний осмотр Церкви Ильи Пророка - выдающегося памятника русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи
13:00 Посещение Ярославского музея-заповедника. Это один из старейших музеев России, который расположился на заповедной территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря. Более 500 лет назад вознеслись над топкими речными берегами самые древние из ныне сохранившихся каменных построек Ярославля. Среди них - Спасо-Преображенский собор (XVI век) , Святые ворота (XVII век) , Трапезная палата, Звонница (нижний ярус) . Именно здесь, на территории музея-заповедника, была найдена рукопись «Слово о полку Игореве». Экскурсия по территории, знакомство с архитектурой. В свободное время у вас будет возможность подняться на колокольню и осмотреть город с высоты или познакомиться с живым символом города - медведицей Машей (когда медведица не в спячке)
15:00 Обед в кафе города (за доп. плату - 450 руб. / чел.)
Окончание программы. Свободное время

Краткая программа тура:

    1 день - Ярославль
    • Волжская набережная
    • театр ИМ.Ф. Волкова
    • Успенский собор
    • Церковь Ильи Пророка
    • Ярославский музей-заповедник

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-30 человек
    Взрослые
    1 300 ₽
    Льготная категория
    1 200 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионная программа
    • Входные билеты в музеи
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит
    • Обед
    • Транспортное обслуживание
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: 10:00 Ярославль, пл. Волкова
    Завершение: Ярославль, пл. Волкова
    Когда и сколько длится?
    Когда: 07.01. 22 в 10:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    07.01. 22 в 10:00

    Ярославскиепутешествия
    Ярославскиепутешествия
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