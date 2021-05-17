Ярославские слободы (на а / м заказчика)

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

5
2 отзыва
Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

На транспорте заказчика, в котором есть свободное место для гида.

Храм Иоанна Предтечи: с октября по май только внешний осмотр; с мая по октябрь возможно посещение (за дополнительную плату 100-150 рублей с чел., по желанию).

Посещение музеев и кафе в маске, по QR-кодам, пцр и медотводам (многие заведения выбрали вариант загрузки в 30%, поэтому советуем путешественникам заранее бронировать заведения для обедов, ужинов и культурного отдыха, особенно в выходные и праздники).

Правила распространяются и на то, чтобы зайти за сувенирами/кофе/чаем, согреться, посетить санузел.
Ярославские слободы (на а / м заказчика)
Ярославские слободы (на а / м заказчика)
Ярославские слободы (на а / м заказчика)
Ярославские слободы (на а / м заказчика)
Ярославские слободы (на а / м заказчика)
Ярославские слободы (на а / м заказчика)

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Иоанна Предтечи
  • Храм Иоанна Златоуста
  • Фёдоровский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Приглашаем в путешествие по слободам за рекой Которослью, где жили ремесленники, свободные от уплаты налогов. Нам предстоит изучить памятники ярославской архитектуры 17 века. Увидим храм Иоанна Предтечи, изображенный на купюре в 1000 рублей, всегда открытый Федоровский собор и храм Иоанна Златоуста с крупнейшим в мире изразцовым наличником.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание. Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
17 мая 2021
Всё супер!
Сначала немного смутил молодой возраст экскурсовода, но когда она открыла рот…
Интересная была экскурсия, мы были по акции со скидкой, буквально вот позавчера. Теперь хотим еще в Кострому с вами!
Привет из Королёва!
Л
4 апр 2021
Брали две разные экскурсии по отзывам друзей. Нашими гидами были Ольга и Кирилл. Очень доброжелательное отношение, на пятёрку!! Порекомендовали интересные места и смогли начать на час раньше, как мы попросили.
Стиль преподношения разный у гидов, но это все авторское дело. Нам понравилось, спасибо, ребята!

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