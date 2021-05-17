Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Приглашаем в путешествие по слободам за рекой Которослью, где жили ремесленники, свободные от уплаты налогов. Нам предстоит изучить памятники ярославской архитектуры 17 века. Увидим храм Иоанна Предтечи, изображенный на купюре в 1000 рублей, всегда открытый Федоровский собор и храм Иоанна Златоуста с крупнейшим в мире изразцовым наличником.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортное обслуживание. Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ежедневно в 10:00
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена А.
17 мая 2021
Всё супер! Сначала немного смутил молодой возраст экскурсовода, но когда она открыла рот… Интересная была экскурсия, мы были по акции со скидкой, буквально вот позавчера. Теперь хотим еще в Кострому с вами! Привет из Королёва!
Л
Лена и Гена П.
4 апр 2021
Брали две разные экскурсии по отзывам друзей. Нашими гидами были Ольга и Кирилл. Очень доброжелательное отношение, на пятёрку!! Порекомендовали интересные места и смогли начать на час раньше, как мы попросили. Стиль преподношения разный у гидов, но это все авторское дело. Нам понравилось, спасибо, ребята!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля