Закулисье первого русского театра

Вместе с гидом-актером посетить ярославский театр и узнать, что прячется за занавесом

5
1 отзыв
Мини-группа
Эта экскурсия — наш совместный проект с театром им. Ф. Г. Волкова: его сотрудник покажет вам изнанку театральной жизни, познакомит с бытом актеров и расскажет, как зарождалось драматическое искусство в России.

Вы проникните в гримерные и костюмерные, подниметесь к софитам и рассмотрите старые декорации.

И конечно, сможете «выступить» со сцены и сделать необычные снимки!
Закулисье первого русского театра
Закулисье первого русского театра
Закулисье первого русского театра
Закулисье первого русского театра
Закулисье первого русского театра
Закулисье первого русского театра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Театр от вешалки до оркестровой ямы

Первым делом вы познакомитесь с основателем русского театра — Федором Григорьевичем Волковым: его бюст вы увидите в фойе. Пройдем к театральному гардеробу и обсудим, почему театр начинается с вешалки. В большом главном зале заглянем в ложу, а после исследуем закулисную сторону театра. Вы посетите костюмерную и гримёрные комнаты, подниметесь в осветительскую и побываете на складе декораций. А еще у вас будет возможность спуститься в оркестровую яму — и сделать фото на память, стоя на главной сцене!

Закулисные сюжеты

Вас ждет знакомство с историей русского театра и особенностями отечественной сценической школы. Вы разберетесь в в устройстве театра, услышите о том, что такое «театральные цеха», что они «производят» и какой из них самый волшебный. Узнаете, откуда взялось слово «кулуары», поймете, как творится сценическая магия. Рассказ щедро приправим актерскими байками и приметами — это будет полное погружение в мир искусства!

Как бонус вы получите авторский шоколадный сувенир — «Ярославский изразец». Для этого предъявите свой билет в нашей кондитерской Mr. Desertus.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из актеров ярославского театра
  • После внесения предоплаты необходимо заранее оплатить оставшуюся сумму, ссылку для оплаты мы вышлем вам с переписке
  • В стоимость входит: экскурсия по театру, авторский шоколадный сувенир (молочный шоколад 35%, 120 г.) — получить его можно в день проведения, до или после экскурсии (и позже), предъявив свой билет в нашей кондитерской Mr. Desertus, по адресу: ул. Андропова, 25/9
  • Экскурсия длится от 1:15 до 1:30 часа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у театра имени Ф.Г. Волкова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
7 фев 2022
Очень интересно и познавательно. Экскурсию проводят профессионалы. Это актеры, которые любят свою работу, свой театр, могут увлекательно, красиво, грамотно рассказать об основателе театра, архитекторе здания, о работе своих коллег (не только актеров, но и гримеров, художников по костюму, постижеров, осветителей и т. д.). Мы увидели театр изнутри: побывали в гримерной; на сцене; на разных уровнях зрительного зала; в помещении, где актеры ожидают выход на сцену. Отдельные впечатления получили от примерки костюма. Приятный бонус - сладкий сюрприз от кондитерской.

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