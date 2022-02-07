Что вас ожидает

Театр от вешалки до оркестровой ямы

Первым делом вы познакомитесь с основателем русского театра — Федором Григорьевичем Волковым: его бюст вы увидите в фойе. Пройдем к театральному гардеробу и обсудим, почему театр начинается с вешалки. В большом главном зале заглянем в ложу, а после исследуем закулисную сторону театра. Вы посетите костюмерную и гримёрные комнаты, подниметесь в осветительскую и побываете на складе декораций. А еще у вас будет возможность спуститься в оркестровую яму — и сделать фото на память, стоя на главной сцене!

Закулисные сюжеты

Вас ждет знакомство с историей русского театра и особенностями отечественной сценической школы. Вы разберетесь в в устройстве театра, услышите о том, что такое «театральные цеха», что они «производят» и какой из них самый волшебный. Узнаете, откуда взялось слово «кулуары», поймете, как творится сценическая магия. Рассказ щедро приправим актерскими байками и приметами — это будет полное погружение в мир искусства!

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Организационные детали