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Золотой век Ярославля в коллекциях наших музеев и образцах зодчества

Ольга М.
Ольга М. – Гид из Ярославля
Ярославль — это город 🏙️ с тысячелетней историей 📖.

Он был основан князем Ярославом Мудрым на Волге и пережил свой расцвет в XVII веке.

Так XVII век стал золотым веком в истории Ярославля.

Он стал вторым после Москвы по количеству жителей и каменных церквей.

К тому времени в Ярославле уже существовали прекрасные памятники архитектуры, такие как Спасо-Преображенский монастырь, церковь ⛪ Ильи Пророка и церковь Иоанна Предтечи в Толчкове.

К концу XVII века в Ярославле было более 50 каменных храмов.

Самые интересные из них вы увидите на нашей экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Золотой век Ярославля в коллекциях наших музеев и образцах зодчества
Золотой век Ярославля в коллекциях наших музеев и образцах зодчества

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Ильи Пророка
  • Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове
  • Ярославский художественный музей
Ярославль – город 🏙️ с тысячелетней историей
Основанный князем Ярославом Мудрым на Волге, пережил свой расцвет в XVII веке. Семнадцатый век – золотой век в истории 📖 Ярославля. Он становится вторым после Москвы по количеству жителей и каменных церквей. К этому времени в Ярославле уже существовали прекрасные памятники архитектуры, как Спасо-Преображенский монастырь, церковь ⛪ Ильи Пророка и церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, которые Вы увидите на нашей экскурсии 🧭 1620-х гг. в городе началось строительство каменных приходских храмов на средства ярославских купцов и посадских людей. К концу XVII века в Ярославле было более 50 каменных храмов.
Собрание иконописи
Иконы для них писали как местные, так и приглашенные из других городов мастера. В XVIII веке достижения ярославских иконописцев бережно сохранялись новым поколением художников, старые иконописные традиции обогащались приемами стиля барокко. Их усилиями было создано первое собрание иконописи, вошедшее в состав Ярославского областного музея искусств, а позднее – Ярославского художественного музея.
Важная информация!
Экскурсия проводиться на вашем транспорте или арендуется машина/минибас и оплачивается отдельно. Цена указана за группу и делится между участниками.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (аренда авто/минибаса) или на вашем транспорте
  • Входные билеты в культурные объекты.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Золотой век Ярославля в коллекциях наших музеев и образцах зодчества
Золотой век Ярославля в коллекциях наших музеев и образцах зодчества
Золотой век Ярославля в коллекциях наших музеев и образцах зодчества
Золотой век Ярославля в коллекциях наших музеев и образцах зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга М.
Ольга М.
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