Ярославль – город 🏙️ с тысячелетней историей

Основанный князем Ярославом Мудрым на Волге, пережил свой расцвет в XVII веке. Семнадцатый век – золотой век в истории 📖 Ярославля. Он становится вторым после Москвы по количеству жителей и каменных церквей. К этому времени в Ярославле уже существовали прекрасные памятники архитектуры, как Спасо-Преображенский монастырь, церковь ⛪ Ильи Пророка и церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, которые Вы увидите на нашей экскурсии 🧭 1620-х гг. в городе началось строительство каменных приходских храмов на средства ярославских купцов и посадских людей. К концу XVII века в Ярославле было более 50 каменных храмов.

Собрание иконописи

Иконы для них писали как местные, так и приглашенные из других городов мастера. В XVIII веке достижения ярославских иконописцев бережно сохранялись новым поколением художников, старые иконописные традиции обогащались приемами стиля барокко. Их усилиями было создано первое собрание иконописи, вошедшее в состав Ярославского областного музея искусств, а позднее – Ярославского художественного музея.

Важная информация!

Экскурсия проводиться на вашем транспорте или арендуется машина/минибас и оплачивается отдельно. Цена указана за группу и делится между участниками.