1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
6 авг в 18:30
1 200₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Завтра в 08:15
6 авг в 20:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
7 авг в 08:30
9 авг в 08:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
6 авг в 10:45
7 авг в 10:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 августа 2024Спасибо за прогулку! Очень довольны!
- ЕЕлена2 августа 2024Интересная, содержательная экскурсия. Маршрут не повторяет, а дополняет экскурсии по знаковым и медийным достопримечательностям, раскрывая и показывая менее известные, но от этого не менее любопытные места и объекты. Отлично подходит, как дополнение к стандартной обзорной экскурсии.
- ААнастасия1 августа 2024Огромное спасибо, Елене за экскурсию. Мы получили огромное количество информации и ответы на все вопросы. Посетили тайные уголки города, о которых и не слышали ранее. Елена прекрасный экскурсовод, а маршрут очень продуманный. Сюда точно стоит вернуться.
- ДДмитрий31 июля 2024Евгений интересно и с юмором рассказывает. Спасибо
- ЕЕлена29 июля 2024Чудесная вечерняя экскурсия с увлекающим содержанием сказаний, тайн, легенд, которые Евгений с азартом рассказывал. Захватывающее содержание в вечернее время. Мастерская работа экскурсовода: и содержание, заинтересованное взаимодействие со всем участниками экскурсии! Обязательно послушайте этого чудесного Мастера слова и патриота красивого города!
- ЕЕлена29 июля 2024В Национальном музее им. Евсеева нам понравилась. Очень содержательная экскурсия, обстоятельный рассказ, при этом без сухого пересказа, а именно живое
- ААнтон24 июля 2024Удивительная экскурсия, как и все в этом прекрасном городе.
- ААнна13 июля 2024Спасибо Евгению за интересный рассказ о жизни и традициях мари
- ММария25 июня 2024Отличная экскурсия, включает в себя много достопримечательностей города. Елена очень интересно и познавательно рассказывает, всем рекомендую!
- ИИнна11 июня 2024Нам с мужем всё понравилось. Дочери 15-ти лет было скучно и монотонно. Елена, ещё раз благодарим вас за прекрасную экскурсию по вашему чудесному городу!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Что ещё посмотреть»
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