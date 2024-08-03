М Мария Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Спасибо за прогулку! Очень довольны!

Е Елена Секреты вечерней Йошкар-Олы Интересная, содержательная экскурсия. Маршрут не повторяет, а дополняет экскурсии по знаковым и медийным достопримечательностям, раскрывая и показывая менее известные, но от этого не менее любопытные места и объекты. Отлично подходит, как дополнение к стандартной обзорной экскурсии.

А Анастасия По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Огромное спасибо, Елене за экскурсию. Мы получили огромное количество информации и ответы на все вопросы. Посетили тайные уголки города, о которых и не слышали ранее. Елена прекрасный экскурсовод, а маршрут очень продуманный. Сюда точно стоит вернуться.

Д Дмитрий Секреты вечерней Йошкар-Олы Евгений интересно и с юмором рассказывает. Спасибо

Е Елена Секреты вечерней Йошкар-Олы Чудесная вечерняя экскурсия с увлекающим содержанием сказаний, тайн, легенд, которые Евгений с азартом рассказывал. Захватывающее содержание в вечернее время. Мастерская работа экскурсовода: и содержание, заинтересованное взаимодействие со всем участниками экскурсии! Обязательно послушайте этого чудесного Мастера слова и патриота красивого города!

Е Елена Хранители священных рощ: обряды и традиции мари читать дальше взаимодействие экскурсовода со слушателями. Здорово, что начался рассказ с карты, на которой отражено расположение республики Марий Эл. Поскольку это был первый день нашего пребывания в Йошкар-Оле, то нам подробно объясняли отличия разных групп марийцев друг от друга, знакомили с традициями и особенностями национальной культуры. Дополнительным бонусом стало посещение отдела музея, связанного с природой республики. В Национальном музее им. Евсеева нам понравилась. Очень содержательная экскурсия, обстоятельный рассказ, при этом без сухого пересказа, а именно живое

А Антон Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Удивительная экскурсия, как и все в этом прекрасном городе.

А Анна Хранители священных рощ: обряды и традиции мари Спасибо Евгению за интересный рассказ о жизни и традициях мари

М Мария По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Отличная экскурсия, включает в себя много достопримечательностей города. Елена очень интересно и познавательно рассказывает, всем рекомендую!