Что ещё посмотреть – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Пешая
117 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
6 авг в 18:30
1 200 за человека
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
Пешая
17 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Завтра в 08:15
6 авг в 20:00
4 000 за всё до 8 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Пешая
50 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
7 авг в 08:30
9 авг в 08:30
3 500 за всё до 8 чел.
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
32 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
6 авг в 10:45
7 авг в 10:00
от 3 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 августа 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Спасибо за прогулку! Очень довольны!
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Интересная, содержательная экскурсия. Маршрут не повторяет, а дополняет экскурсии по знаковым и медийным достопримечательностям, раскрывая и показывая менее известные, но от этого не менее любопытные места и объекты. Отлично подходит, как дополнение к стандартной обзорной экскурсии.
  • А
    Анастасия
    1 августа 2024
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Огромное спасибо, Елене за экскурсию. Мы получили огромное количество информации и ответы на все вопросы. Посетили тайные уголки города, о которых и не слышали ранее. Елена прекрасный экскурсовод, а маршрут очень продуманный. Сюда точно стоит вернуться.
  • Д
    Дмитрий
    31 июля 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Евгений интересно и с юмором рассказывает. Спасибо
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Чудесная вечерняя экскурсия с увлекающим содержанием сказаний, тайн, легенд, которые Евгений с азартом рассказывал. Захватывающее содержание в вечернее время. Мастерская работа экскурсовода: и содержание, заинтересованное взаимодействие со всем участниками экскурсии! Обязательно послушайте этого чудесного Мастера слова и патриота красивого города!
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    В Национальном музее им. Евсеева нам понравилась. Очень содержательная экскурсия, обстоятельный рассказ, при этом без сухого пересказа, а именно живое
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    взаимодействие экскурсовода со слушателями. Здорово, что начался рассказ с карты, на которой отражено расположение республики Марий Эл. Поскольку это был первый день нашего пребывания в Йошкар-Оле, то нам подробно объясняли отличия разных групп марийцев друг от друга, знакомили с традициями и особенностями национальной культуры. Дополнительным бонусом стало посещение отдела музея, связанного с природой республики.

  • А
    Антон
    24 июля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Удивительная экскурсия, как и все в этом прекрасном городе.
  • А
    Анна
    13 июля 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Спасибо Евгению за интересный рассказ о жизни и традициях мари
  • М
    Мария
    25 июня 2024
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Отличная экскурсия, включает в себя много достопримечательностей города. Елена очень интересно и познавательно рассказывает, всем рекомендую!
  • И
    Инна
    11 июня 2024
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Нам с мужем всё понравилось. Дочери 15-ти лет было скучно и монотонно. Елена, ещё раз благодарим вас за прекрасную экскурсию по вашему чудесному городу!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Секреты вечерней Йошкар-Олы
  2. Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
  3. По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
  4. Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Патриаршая площадь
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в августе 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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