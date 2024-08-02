Е Елена Секреты вечерней Йошкар-Олы Интересная, содержательная экскурсия. Маршрут не повторяет, а дополняет экскурсии по знаковым и медийным достопримечательностям, раскрывая и показывая менее известные, но от этого не менее любопытные места и объекты. Отлично подходит, как дополнение к стандартной обзорной экскурсии.

А Андрей Салам, Йошкар-Ола Спасибо Марии за экскурсию! Узнали много интересного из истории города, время пролетело незаметно. Рекомендую посетить Йошкар-Олу - красивый, уютный город!

Д Дмитрий Секреты вечерней Йошкар-Олы Евгений интересно и с юмором рассказывает. Спасибо

Е Елена Секреты вечерней Йошкар-Олы Чудесная вечерняя экскурсия с увлекающим содержанием сказаний, тайн, легенд, которые Евгений с азартом рассказывал. Захватывающее содержание в вечернее время. Мастерская работа экскурсовода: и содержание, заинтересованное взаимодействие со всем участниками экскурсии! Обязательно послушайте этого чудесного Мастера слова и патриота красивого города!

Е Елена Красивая и вкусная Йошкар-Ола читать дальше Иван -экскурсовод и официант Алексей очень интересно и "вкусно" рассказали о национальных блюдах. Очень удачное сочетание пешей экскурсии и знакомства с национальными вкусностями! Желаем стабильности! Новых идей и процветания! Экскурсия происходила ближе к вечеру! Красивые виды с профессиональным сопровождением экскурсовода! Экскурсия завершилась вечерним ужином в ресторанчике с национальными блюдами.

И Ирина Красивая и вкусная Йошкар-Ола Очень легко и интересно даже в дождливую погоду, даже после самостоятельных прогулок, посмотрели ещё раз на тоже, но уже с другой "стороны". И очень удачно завершилась экскурсия в уютном ресторане, где откушали национальные блюда, приготовленные профессионально!

О Ольга Красивая и вкусная Йошкар-Ола Все отлично ❤️

А Алсу Салам, Йошкар-Ола Спасибо Ксении за интересную экскурсию по Йошар- Оле! Маршрут чётко продуман, рассказ интересно составлен и обагащен старыми фотографиями. Время пролетело незаметно!))