Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Пешая
117 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1 200 за человека
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Пешая
скидка
10%
49 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
7 авг в 11:45
9 авг в 14:45
25002 250 за человека
Салам, Йошкар-Ола
Пешая
195 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
7 авг в 16:00
9 авг в 12:30
3 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Интересная, содержательная экскурсия. Маршрут не повторяет, а дополняет экскурсии по знаковым и медийным достопримечательностям, раскрывая и показывая менее известные, но от этого не менее любопытные места и объекты. Отлично подходит, как дополнение к стандартной обзорной экскурсии.
  • А
    Андрей
    1 августа 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Марии за экскурсию! Узнали много интересного из истории города, время пролетело незаметно. Рекомендую посетить Йошкар-Олу - красивый, уютный город!
  • Д
    Дмитрий
    31 июля 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Евгений интересно и с юмором рассказывает. Спасибо
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Чудесная вечерняя экскурсия с увлекающим содержанием сказаний, тайн, легенд, которые Евгений с азартом рассказывал. Захватывающее содержание в вечернее время. Мастерская работа экскурсовода: и содержание, заинтересованное взаимодействие со всем участниками экскурсии! Обязательно послушайте этого чудесного Мастера слова и патриота красивого города!
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Экскурсия происходила ближе к вечеру! Красивые виды с профессиональным сопровождением экскурсовода! Экскурсия завершилась вечерним ужином в ресторанчике с национальными блюдами.
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    Иван -экскурсовод и официант Алексей очень интересно и "вкусно" рассказали о национальных блюдах. Очень удачное сочетание пешей экскурсии и знакомства с национальными вкусностями! Желаем стабильности! Новых идей и процветания!

  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Очень легко и интересно даже в дождливую погоду, даже после самостоятельных прогулок, посмотрели ещё раз на тоже, но уже с другой "стороны". И очень удачно завершилась экскурсия в уютном ресторане, где откушали национальные блюда, приготовленные профессионально!
  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Все отлично ❤️
  • А
    Алсу
    28 июля 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Ксении за интересную экскурсию по Йошар- Оле! Маршрут чётко продуман, рассказ интересно составлен и обагащен старыми фотографиями. Время пролетело незаметно!))
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большое спасибо Ксении, что открыла для нас еще один город России - самобытный, красивый, ни на один другой не похожий😍 Особенно впечатлили часы🕰️ Экскурсия очень понравилась и взрослым, и подростку! ⭐️
    Большое спасибо Ксении, что открыла для нас еще один город России - самобытный, красивый, ни наБольшое спасибо Ксении, что открыла для нас еще один город России - самобытный, красивый, ни наБольшое спасибо Ксении, что открыла для нас еще один город России - самобытный, красивый, ни на

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты вечерней Йошкар-Олы
  2. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
  3. Салам, Йошкар-Ола
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Патриаршая площадь
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в августе 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 3 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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