1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеСекреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 сен в 18:30
1 200₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
Завтра в 10:30
9 сен в 08:30
3 700₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
14 сен в 11:45
25002 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 сентября 2024Очень грамотный экскурсовод, влюбленный в свой край и в свой город. Огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо!
- AAnna3 сентября 2024Гид потрясающий! Ооочень интересная экскурсия. Без гида было бы ничего не понятно) самой сути! обязательно берите экскурсию, прям настоятельно рекомендую
- DDarya27 августа 2024Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий.
- ААнастасия27 августа 2024Очень интересная экскурсия. Мы весь день были в дороге и на экскурсию приехали уставшие и голодные. Но Ольга нас даже таких сумела увлечь и влюбить в этот город. Очень здорово и огромное ей спасибо.
- ИИгорь25 августа 2024Экскурсия хороша. Экскурсовод Евгений мастер. Только зачем было в аннотации экскурсии писать столько про мистику? К счастью, Евгений на ходу адаптировался к интересам аудитории.
- ГГалина22 августа 2024Эту обзорную экскурсию по Йошкар-Оле рекомендуем для турситов, которые впервые приехали в этот интересные красивый город. Она дает возможность знакомства с основными знаковыми местами города. Завершается экскурсия в ресторане Омар, где вам будет предложено попробовать несколько марийский национальных блюд.
- ООксана22 августа 2024Прекрасный гид Евгений! Изумительная подача и знание материала!
- ТТатьяна21 августа 2024Вчера были на экскурсии, все очень понравилось. Иван интересно рассказывал. Если приедем еще в Йошкар-Олу, обязательно пойдем на экскурсию с ним.
- ААнастасия19 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Иван - интересный рассказчик, благодаря ему сложилось цельное общее впечатление о Йошкар-Оле. Совместить экскурсию с дегустацией блюд национальной кухни - очень удачная идея. Вкусный необычный обед - то, что нужно после прекрасной прогулки)
- ТТатьяна19 августа 2024Ольга, прекрасный рассказчик. Подгрузила в историю города. Маршрут интересный, 2,5 часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в сентябре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 608 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Йошкар-Оле на 2024 год на рождество, 608 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь