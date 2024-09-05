А Анна Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Очень грамотный экскурсовод, влюбленный в свой край и в свой город. Огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо!

A Anna Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Гид потрясающий! Ооочень интересная экскурсия. Без гида было бы ничего не понятно) самой сути! обязательно берите экскурсию, прям настоятельно рекомендую

D Darya Секреты вечерней Йошкар-Олы Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий.

А Анастасия Йошкар-Ола: первое свидание Очень интересная экскурсия. Мы весь день были в дороге и на экскурсию приехали уставшие и голодные. Но Ольга нас даже таких сумела увлечь и влюбить в этот город. Очень здорово и огромное ей спасибо.

И Игорь Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия хороша. Экскурсовод Евгений мастер. Только зачем было в аннотации экскурсии писать столько про мистику? К счастью, Евгений на ходу адаптировался к интересам аудитории.

Г Галина Красивая и вкусная Йошкар-Ола Эту обзорную экскурсию по Йошкар-Оле рекомендуем для турситов, которые впервые приехали в этот интересные красивый город. Она дает возможность знакомства с основными знаковыми местами города. Завершается экскурсия в ресторане Омар, где вам будет предложено попробовать несколько марийский национальных блюд.

О Оксана Секреты вечерней Йошкар-Олы Прекрасный гид Евгений! Изумительная подача и знание материала!

Т Татьяна Красивая и вкусная Йошкар-Ола Вчера были на экскурсии, все очень понравилось. Иван интересно рассказывал. Если приедем еще в Йошкар-Олу, обязательно пойдем на экскурсию с ним.

А Анастасия Красивая и вкусная Йошкар-Ола Экскурсия очень понравилась. Иван - интересный рассказчик, благодаря ему сложилось цельное общее впечатление о Йошкар-Оле. Совместить экскурсию с дегустацией блюд национальной кухни - очень удачная идея. Вкусный необычный обед - то, что нужно после прекрасной прогулки)