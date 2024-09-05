На Рождество – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Пешая
124 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
В тренде
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 сен в 18:30
1 200 за человека
Йошкар-Ола: первое свидание
Пешая
37 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
Завтра в 10:30
9 сен в 08:30
3 700 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Пешая
393 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Пешая
скидка
10%
54 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
14 сен в 11:45
25002 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 сентября 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Очень грамотный экскурсовод, влюбленный в свой край и в свой город. Огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо!
  • A
    Anna
    3 сентября 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Гид потрясающий! Ооочень интересная экскурсия. Без гида было бы ничего не понятно) самой сути! обязательно берите экскурсию, прям настоятельно рекомендую
  • D
    Darya
    27 августа 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий.
    Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланийБыстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланийБыстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланийБыстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий
  • А
    Анастасия
    27 августа 2024
    Йошкар-Ола: первое свидание
    Очень интересная экскурсия. Мы весь день были в дороге и на экскурсию приехали уставшие и голодные. Но Ольга нас даже таких сумела увлечь и влюбить в этот город. Очень здорово и огромное ей спасибо.
  • И
    Игорь
    25 августа 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия хороша. Экскурсовод Евгений мастер. Только зачем было в аннотации экскурсии писать столько про мистику? К счастью, Евгений на ходу адаптировался к интересам аудитории.
  • Г
    Галина
    22 августа 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Эту обзорную экскурсию по Йошкар-Оле рекомендуем для турситов, которые впервые приехали в этот интересные красивый город. Она дает возможность знакомства с основными знаковыми местами города. Завершается экскурсия в ресторане Омар, где вам будет предложено попробовать несколько марийский национальных блюд.
  • О
    Оксана
    22 августа 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Прекрасный гид Евгений! Изумительная подача и знание материала!
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Вчера были на экскурсии, все очень понравилось. Иван интересно рассказывал. Если приедем еще в Йошкар-Олу, обязательно пойдем на экскурсию с ним.
  • А
    Анастасия
    19 августа 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Экскурсия очень понравилась. Иван - интересный рассказчик, благодаря ему сложилось цельное общее впечатление о Йошкар-Оле. Совместить экскурсию с дегустацией блюд национальной кухни - очень удачная идея. Вкусный необычный обед - то, что нужно после прекрасной прогулки)
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2024
    Йошкар-Ола: первое свидание
    Ольга, прекрасный рассказчик. Подгрузила в историю города. Маршрут интересный, 2,5 часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Секреты вечерней Йошкар-Олы
  2. Йошкар-Ола: первое свидание
  3. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
  4. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Патриаршая площадь
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в сентябре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 608 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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