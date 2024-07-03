читать дальше удивил своей красотой и необычностью, а гид своими интересными рассказами и фактами из истории! Отдельное спасибо Руслану за фото, которые будут памятью из этого путешествия! Благодарю от всей души!!!

Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город