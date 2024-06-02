Экскурсии на 1 день в Йошкар-Оле

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Йошкар-Оле, цены от 5 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по местам силы Марий Эл
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
42 отзыва
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340 за всё до 4 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Замок Шереметьева
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замок Шереметьева в Йошкар-Оле: архитектурное чудо Поволжья
Откройте для себя замок Шереметьева, где история оживает среди великолепных архитектурных стилей
Начало: Отель Rgard, ул. Карла Либкнехта, 102к1
Расписание: Ежедневно в 8:50 и 11:50
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
27 000 за всё до 7 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
    Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
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    удивил своей красотой и необычностью, а гид своими интересными рассказами и фактами из истории! Отдельное спасибо Руслану за фото, которые будут памятью из этого путешествия! Благодарю от всей души!!!

  • Л
    Лилия
    20 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!! Великолепное путешествие, благодарю от всего сердца Константина, который очень интересно построил
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    наш маршрут и увлекательно посвятил в историю марийцев! Душевный взгляд на прекрасных марийцев, было интересно познакомиться с их культурой и бытом, марийской кухней с гостевыми традициями и кусочком марийской свадьбы, мы познакомились с удивительно интересными и добрыми хозяевами этой марийской усадьбы Алексеем, Людмилой, Мариной и Зинаидой. Надеюсь, удастся съездить и на другие экскурсии! удачи всем и добра! Всем рекомендую!

    Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!!Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!!
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Прекрасный вариант для знакомства с Марий Эл. Красивые места, очень много интересной информации об истории и культуре марийцев. Спасибо Константину за отлично организованную поездку!
    Прекрасный вариант для знакомства с Марий ЭлПрекрасный вариант для знакомства с Марий ЭлПрекрасный вариант для знакомства с Марий Эл
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
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    быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Добрый день! Путешествовали целый день с Константином по выбранному маршруту. Поездка была просто супер! Совершили подъем и спуск практически с Эвереста)) заглянули в бездну и не раз, испили целебной воды, пообщались, посмеялись, поели! Константин, спасибо огромное!! Привет от Овды!
  • Т
    Таисия
    9 мая 2024
    Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
    Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!
    Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень
  • П
    Павел
    10 января 2024
    Замок Шереметьева
    Иван, супер экскурсовод. Нисколько не пожалели, что выбрали именно его. Все очень интересно и с комфортом. Рекомендуем!
  • В
    Вадим
    23 ноября 2023
    Замок Шереметьева
    Очень интересная и познавательная экскурсия
  • О
    Оксана
    24 июля 2023
    По местам силы Марий Эл
    Экскурсия отличная, на своей машине гид провела по интересным местам Марий Эл, рассказала о приметах и национальных традициях марийцев, в родниках набрали очень вкусной и целебной воды. Мы увидели великолепную природу республики. Всё очень понравилось. Спасибо огромное!
  • М
    Мария
    27 мая 2023
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Великолепное путешествие, спасибо! Душевный, увлекательный, разносторонний взгляд на прекрасных марийцев, их культуру, историю и природу. Надеюсь, удастся съездить с Константином и на другие экскурсии. Благодарю сердечно! 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Путешествие по местам силы Марий Эл
  2. Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
  3. Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
  4. Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
  5. Замок Шереметьева
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 340 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Йошкар-Олу на 1 день, гиды Йошкар-Олы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Йошкар-Олу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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