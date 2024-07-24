Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Йошкар-Оле, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Над вечерней Кокшагой мосты…
Пешая
24 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 18:00
8 авг в 18:00
2 500 за всё до 8 чел.
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Пешая
9 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
7 авг в 11:00
2 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Трофимова
    24 июля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    Спасибо экскурсоводу Татьяне за замечательный рассказ о достопримечательностях г. Йошкар -Ола. Очень интересно было и послушать и посмотреть! Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    19 июля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    Добрый день 🌞 Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Татьяной, прекрасно адаптированная под разную публику, с нами были подростки. Очень динамичная,
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    увидите сразу несколько основных локаций: и кота, и часы с выдвижными механизмами, и новую набережную, и старые постройки. Рекомендуем. Не скучно можно познакомиться с городом и его историей.

  • О
    Ольга
    14 июля 2024
    Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
    Экскурсия прошла замечательно. узнали много об истории города и о том,как и чем сейчас живут город и Республика. Были в
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    Йошкар-Оле всего несколько часов,но город успел нас влюбить в себя. во многом благодаря нашему экскурсоводу Наталье. обязательно еще приедем. постараемся совместить экскурсию и гастрономический экскурс с мастер классом по приготовлению национальных блюд. Спасибо большое!!! до новых встречь.

  • Г
    Гульназ
    13 июля 2024
    Над вечерней Кокшагой мосты…
    Отлично!
  • М
    Марина
    13 июля 2024
    Над вечерней Кокшагой мосты…
    Отлично погуляли вечером, слушая интересные рассказы о городе. Наталья порекомендовала куда сходить на следующий день, и мы с удовольствием посетили магазин шоколада, где нам предоставилась возможность продегустировать шоколад перед покупкой!
  • Н
    Наталья
    2 января 2024
    Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
    Экскурсия понравилась,достаточно познавательно,кратко и интересно. Чувствуется,что Наталья любит свой город и с удовольствием о нем рассказывает.
  • О
    Ольга
    7 ноября 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. Интересно рассказывает, показала нам все значимые места в Йошкар-Оле. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Над вечерней Кокшагой мосты…
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  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Патриаршая площадь
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в августе 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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