1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 18:00
8 авг в 18:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
7 авг в 11:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТрофимова24 июля 2024Спасибо экскурсоводу Татьяне за замечательный рассказ о достопримечательностях г. Йошкар -Ола. Очень интересно было и послушать и посмотреть! Всем рекомендую!
- ТТатьяна19 июля 2024Добрый день 🌞 Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Татьяной, прекрасно адаптированная под разную публику, с нами были подростки. Очень динамичная,
- ООльга14 июля 2024Экскурсия прошла замечательно. узнали много об истории города и о том,как и чем сейчас живут город и Республика. Были в
- ГГульназ13 июля 2024Отлично!
- ММарина13 июля 2024Отлично погуляли вечером, слушая интересные рассказы о городе. Наталья порекомендовала куда сходить на следующий день, и мы с удовольствием посетили магазин шоколада, где нам предоставилась возможность продегустировать шоколад перед покупкой!
- ННаталья2 января 2024Экскурсия понравилась,достаточно познавательно,кратко и интересно. Чувствуется,что Наталья любит свой город и с удовольствием о нем рассказывает.
- ООльга7 ноября 2023Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. Интересно рассказывает, показала нам все значимые места в Йошкар-Оле. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Популярные экскурсии»
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