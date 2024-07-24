читать дальше Йошкар-Оле всего несколько часов,но город успел нас влюбить в себя. во многом благодаря нашему экскурсоводу Наталье. обязательно еще приедем. постараемся совместить экскурсию и гастрономический экскурс с мастер классом по приготовлению национальных блюд. Спасибо большое!!! до новых встречь.

Экскурсия прошла замечательно. узнали много об истории города и о том,как и чем сейчас живут город и Республика. Были в