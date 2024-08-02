1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
7 авг в 11:45
9 авг в 14:45
25002 250₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
7 авг в 16:00
9 авг в 12:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Интересная, содержательная экскурсия. Маршрут не повторяет, а дополняет экскурсии по знаковым и медийным достопримечательностям, раскрывая и показывая менее известные, но от этого не менее любопытные места и объекты. Отлично подходит, как дополнение к стандартной обзорной экскурсии.
- ААндрей1 августа 2024Спасибо Марии за экскурсию! Узнали много интересного из истории города, время пролетело незаметно. Рекомендую посетить Йошкар-Олу - красивый, уютный город!
- ДДмитрий31 июля 2024Евгений интересно и с юмором рассказывает. Спасибо
- ЕЕлена29 июля 2024Чудесная вечерняя экскурсия с увлекающим содержанием сказаний, тайн, легенд, которые Евгений с азартом рассказывал. Захватывающее содержание в вечернее время. Мастерская работа экскурсовода: и содержание, заинтересованное взаимодействие со всем участниками экскурсии! Обязательно послушайте этого чудесного Мастера слова и патриота красивого города!
- ЕЕлена29 июля 2024Экскурсия происходила ближе к вечеру! Красивые виды с профессиональным сопровождением экскурсовода! Экскурсия завершилась вечерним ужином в ресторанчике с национальными блюдами.
- ИИрина29 июля 2024Очень легко и интересно даже в дождливую погоду, даже после самостоятельных прогулок, посмотрели ещё раз на тоже, но уже с другой "стороны". И очень удачно завершилась экскурсия в уютном ресторане, где откушали национальные блюда, приготовленные профессионально!
- ООльга28 июля 2024Все отлично ❤️
- ААлсу28 июля 2024Спасибо Ксении за интересную экскурсию по Йошар- Оле! Маршрут чётко продуман, рассказ интересно составлен и обагащен старыми фотографиями. Время пролетело незаметно!))
- ЕЕкатерина25 июля 2024Большое спасибо Ксении, что открыла для нас еще один город России - самобытный, красивый, ни на один другой не похожий😍 Особенно впечатлили часы🕰️ Экскурсия очень понравилась и взрослым, и подростку! ⭐️
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Все»
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