На этот праздник непременно устраивали катания с горы – уярня курык, причем старались прокатиться как можно дальше, чтобы вырос длиннее лён.

Пока женщины с утра пекли блины, пироги, ватрушки и готовились встречать гостей, мужчины участвовали в подготовке особой горы — Уярня вара, откуда скатывались по двое — парень с девушкой, стоя и держась за руки. В день проводов масленицы «Изи ÿй арня» (Маленькая масленица) собирали хлам: солому, доски, приспособления для катания — и разводили костры. Наряженное чучело провожали шествием и в конце деревни сжигали.

Что вас ожидает:

Игры и забавы на свежем воздухе с марийским домовым Кудо-Водыжем,(«Базар лаптей», «Биляша», «Петушиные бои» и др.).

Рассказ про праздник «Уярня» и традиции, связанные с ним.

Угощение в тёплой избе: чай на травах с марийскими двухслойными блинами, домашнее варенье и другие вкусняшки.

Знакомство с марийскими песнями и танцами, а также с национальными музыкальными инструментами (гусли, волынка, барабан, гармошка, девичья труба).

Мастер-класс по изготовлению сувенира.

Марийские качели.

Катание с горок.

Ленточная карусель, зазывание весны, сжигание чучела «Масленицы».

Фотосессия в национальных костюмах и множество фотозон.

Важная информация: