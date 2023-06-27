Интерактивная программа «Уярня» (Масленица)

Интерактивные экскурсии в Йошкар-Оле: празднование Масленицы по-марийски

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Отпразднуйте Масленицу по-марийски, ведь марийцы отмечают её со своим колоритом, соблюдая традиционные обряды и обычаи.

Прежде чем отмечать этот праздник, делали уборку в избе, готовили праздничные кибитки, дугу, украшенную яркими лентами. Кормили лошадей овсом, варили пиво.
Интерактивная программа «Уярня» (Масленица)
Интерактивная программа «Уярня» (Масленица)
Интерактивная программа «Уярня» (Масленица)
Интерактивная программа «Уярня» (Масленица)
Интерактивная программа «Уярня» (Масленица)
Интерактивная программа «Уярня» (Масленица)
Ближайшие даты:
27
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июн
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июн
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Описание

На этот праздник непременно устраивали катания с горы – уярня курык, причем старались прокатиться как можно дальше, чтобы вырос длиннее лён.
Пока женщины с утра пекли блины, пироги, ватрушки и готовились встречать гостей, мужчины участвовали в подготовке особой горы — Уярня вара, откуда скатывались по двое — парень с девушкой, стоя и держась за руки. В день проводов масленицы «Изи ÿй арня» (Маленькая масленица) собирали хлам: солому, доски, приспособления для катания — и разводили костры. Наряженное чучело провожали шествием и в конце деревни сжигали.

Что вас ожидает:

  • Игры и забавы на свежем воздухе с марийским домовым Кудо-Водыжем,(«Базар лаптей», «Биляша», «Петушиные бои» и др.).
  • Рассказ про праздник «Уярня» и традиции, связанные с ним.
  • Угощение в тёплой избе: чай на травах с марийскими двухслойными блинами, домашнее варенье и другие вкусняшки.
  • Знакомство с марийскими песнями и танцами, а также с национальными музыкальными инструментами (гусли, волынка, барабан, гармошка, девичья труба).
  • Мастер-класс по изготовлению сувенира.
  • Марийские качели.
  • Катание с горок.
  • Ленточная карусель, зазывание весны, сжигание чучела «Масленицы».
  • Фотосессия в национальных костюмах и множество фотозон.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги по программе
  • Забавы на свежем воздухе
  • Вход на интерактивную площадку
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Уна Кудо
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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