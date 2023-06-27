Интерактивные экскурсии в Йошкар-Оле: празднование Масленицы по-марийски
Отпразднуйте Масленицу по-марийски, ведь марийцы отмечают её со своим колоритом, соблюдая традиционные обряды и обычаи.
Прежде чем отмечать этот праздник, делали уборку в избе, готовили праздничные кибитки, дугу, украшенную яркими лентами. Кормили лошадей овсом, варили пиво.
Прежде чем отмечать этот праздник, делали уборку в избе, готовили праздничные кибитки, дугу, украшенную яркими лентами. Кормили лошадей овсом, варили пиво.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На этот праздник непременно устраивали катания с горы – уярня курык, причем старались прокатиться как можно дальше, чтобы вырос длиннее лён.
Пока женщины с утра пекли блины, пироги, ватрушки и готовились встречать гостей, мужчины участвовали в подготовке особой горы — Уярня вара, откуда скатывались по двое — парень с девушкой, стоя и держась за руки. В день проводов масленицы «Изи ÿй арня» (Маленькая масленица) собирали хлам: солому, доски, приспособления для катания — и разводили костры. Наряженное чучело провожали шествием и в конце деревни сжигали.
Что вас ожидает:
- Игры и забавы на свежем воздухе с марийским домовым Кудо-Водыжем,(«Базар лаптей», «Биляша», «Петушиные бои» и др.).
- Рассказ про праздник «Уярня» и традиции, связанные с ним.
- Угощение в тёплой избе: чай на травах с марийскими двухслойными блинами, домашнее варенье и другие вкусняшки.
- Знакомство с марийскими песнями и танцами, а также с национальными музыкальными инструментами (гусли, волынка, барабан, гармошка, девичья труба).
- Мастер-класс по изготовлению сувенира.
- Марийские качели.
- Катание с горок.
- Ленточная карусель, зазывание весны, сжигание чучела «Масленицы».
- Фотосессия в национальных костюмах и множество фотозон.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.
согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги по программе
- Забавы на свежем воздухе
- Вход на интерактивную площадку
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Уна Кудо
- Когда и сколько длится?
- Когда: согласно календарюЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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