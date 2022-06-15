Казань и Йошкар-Ола: две столицы

Большой экскурсионный тур с посещением столиц республик Татарстана и Марий-Эл - Казани и Йошкар-Ола

4.7
3 отзыва
Большой экскурсионный тур с посещением столиц республик Татарстана и Марий-Эл – Казани и Йошкар-Ола.

Эти города имеют длинную и сложную историю, большое количество интереснейших исторических памятников, с которыми мы познакомимся во время нашего путешествия.
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Казань и Йошкар-Ола: две столицы
Ближайшие даты:
15
сен

Что вас ожидает 🤩

Единение двух миров и религий
Единение двух миров и религий
Увидим уникальные объекты Казани, которые составляют единый ансамбль, поражающий воображение
Йошкин кот
Йошкин кот
Нас ждет знакомство и фотосессия с символом города
Уникальная крепость Ивана Грозного
Уникальная крепость Ивана Грозного
Услышим захватывающую историю создания острова-града Свияжска
Набережная Брюгге
Набережная Брюгге
Увидим один из самых необычных архитектурных ансамблей в российской провинции

Программа тура по дням

1 день

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади до 14:00.

Обед (доп. плата).

Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.

Кремль по праву называют сердцем города.

Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.

Автобусная обзорная экскурсия по Казани.

В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.

Посещение Старо-Татарской слободы.

В центре города есть озеро, которое называется Кабан.

На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.

Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода
2 день

Остров-град Свияжск. Раифский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

Переезд на остров-град Свияжск.

Экскурсия по Свияжску.

Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.

В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.

Она была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге, и не имеет аналогов в мировой истории.

Все помнят строки из произведения А. С. Пушкина: «… остров на море лежит, град на острове стоит».

Поэт писал их Свияжске, где побывал летом 1833 года.

Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.

Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.

Обед (доп. плата).

Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.

Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».

Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.

Возвращение в отель в Казани.

Остров-град Свияжск. Раифский Богородицкий мужской монастырьОстров-град Свияжск. Раифский Богородицкий мужской монастырьОстров-град Свияжск. Раифский Богородицкий мужской монастырьОстров-град Свияжск. Раифский Богородицкий мужской монастырьОстров-град Свияжск. Раифский Богородицкий мужской монастырь
3 день

Йошкар-Ола

Завтрак в отеле.

Переезд в Йошкар-Олу.

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Столица республики Марий Эл – город с 400-летней историей.

Еще при Иване Грозном на отвоеванных у татар землях на берегу реки Малая Кокшага была заложена крепость Царёвококшайск.

Со временем, утратив свое стратегическое положение, она превратилась в тихий уездный городок, в контексте русской литературы упоминаемый как медвежий угол.

В советское время город получил имя Йошкар-Ола, а вместе с ним – и столичный статус.

За последние десятилетия Йошкар-Ола похорошела, застроилась, у нее появился собственный яркий стиль, за который ее прозвали столицей архитектурных подделок.

Как по взмаху волшебной палочки здесь возникли новенький кремль, свои баварские замки, Дворец дожей и Набережная Брюгге – маленький уголок Северной Европы в Среднем Поволжье.

А еще тут самое большое количество памятников на душу населения – царям, императорам, писателям, счастливой семье и даже Йошкиному коту.

Экскурсия-прогулка по Набережной Брюгге.

Набережная Брюгге, названная в честь бельгийского города, – один из самых необычных архитектурных ансамблей в российской провинции.

Все дома на ней построены во фламандском стиле, характерном для Севера Европы: сомкнутые фасады, декоративные башенки и шпили, орнаменты, скульптуры и арочное обрамление окон.

Среди «бельгийских» домиков есть постройки в духе римской и византийской архитектуры, а также Спасская и Благовещенская башни в псевдорусском стиле.

Все здания построены из кирпича с отделкой из серого и зеленого мрамора.

Кроме зданий во фламандском стиле, Набережная Брюгге украшена множеством скульптур.

Все их создал местный скульптор Андрей Ковальчук.

Перед йошкар-олинским Театром кукол находится скульптура Петра и Февронии, у Дворца бракосочетаний – памятник актрисе Грейс Келли и принцу Монако Ренье III.

Неподалёку можно увидеть бронзовую фигуру российской императрицы Елизаветы Петровны: в годы ее царствования город развивался и отстраивался.

Обед (доп. плата)

Посещение Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева.

Основная ценность музея – Евсеевские коллекции (предметы марийского быта, костюмные комплексы, коллекции художественных произведений первых марийских художников 1920–30-х годов), археологические коллекции по древнемарийской культуре VI?XIII вв.

Большой интерес представляет коллекция текстиля, включающая в себя национальные наряды марийцев, проживающих на территории Марийского края и соседних регионов, а также современные костюмы уральских, пермских, башкирских, кировских, свердловских марийцев.

Возвращение в отель в Казани.

Йошкар-ОлаЙошкар-ОлаЙошкар-ОлаЙошкар-Ола
4 день

Казанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Завтрак.

Пешеходная прогулка по улице Баумана.

В ходе пешеходной экскурсии по «Казанскому Арбату» мы сделаем несколько фото-пауз: у памятника Фёдору Шаляпину, у кареты Екатерины Великой, у Национального банка, в котором некогда хранился весь золотой запас царской России, у Богоявленской церкви и у ряда других интересных памятников.

Посещение Национального музея республики Татарстан.

Музей освещает историю Татарстана с древнейших времен до наших дней, рассказывает о татарской национальной культуре и природе региона.

Кроме того, музей располагается в интересном здании – он занимает часть исторического комплекса Гостиного двора.

Входные билеты дополнительно.

Трансфер на вокзал к 12.30 (примерно).

Отправление в С. –Петербург: на поезде №133Г.

Отправление в Москву: на поезде № 075Э или любым поездом после 13:00.

Казанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Казани.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-хместное1-номестное
22 60026 100

Варианты проживания

Отель «Булак»

3 ночи

Отель "Булак" находится в историческом центре Казани, этот небольшой отель предлагает гостям комфортабельные номера.

В отеле "Булак" имеется 26 просторных номеров. В номерах имеется либо двуспальная кровать, либо 2 односпальные кровати и, конечно, отдельные ванные комнаты. Многие номера выходят на реку Булак, название которой носит отель.

Отель "Булак" превосходно расположен относительно деловых, торговых и развлекательных центров города. Множество популярных достопримечательностей, таких, как Казанский Кремль, Богоявленский собор и Казанский государственный университет в пределах легкой досягаемости.

Отель находится приблизительно в 600-метрах от железнодорожного вокзала и менее чем в 2 км от автовокзала.

Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»Отель «Булак»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего на всём маршруте
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Размещение в гостинице в комфортабельных номерах с удобствами
  • 3 завтрака в отеле
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Питание
  • Входные билеты в музеи по программе (оплачиваются на месте)
  • 3 комплексных обеда – 1 620 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • накануне на поезде №133А.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • накануне на поезде №112М.

ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа и жд билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные турыНабережная Брюгге🗽Популярные места

Похожие туры в Йошкар-Оле

По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
8 отзывов
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
Познакомиться с эко-средой города, проследить его путь и полюбоваться центром
недалеко от Спасской башни
Завтра
8 июля
9 июля
10 июля
2 600 за всё до 10 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
5
6 отзывов
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
30 июля
2 авг
5 сен
7 сен
12 990 за всё до 4 чел.
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск - это путешествие
Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
1 500 за всё до 10 чел.
Йошкар-Ола - Европа в центре России
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
1 отзыв
Йошкар-Ола - Европа в центре России
Еще 15 лет назад Йошкар-Ола из обычного провинциального городка начала превращаться
По договоренности
2 500 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Йошкар-Ола или вся Европа за один день
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
Нет отзывов
Йошкар-Ола или вся Европа за один день
Объехать всю Европу за 1 день, возможно ли
Ташаяк, д. 2
от 14 000 за всё до 4 чел.
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
5
265 отзывов
Часто заказывают
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту
в районе Царевококшайского кремля
Сегодня
Завтра
7 июля
8 июля
35003 150 за всё до 10 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
5
9 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
у Вознесенского моста
Сегодня
Завтра
7 июля
8 июля
2 600 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола, что в имени твоём?
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Йошкар-Ола, что в имени твоём?
Мы увидим исторический центр и Йошкар-Олу советской эпохи. Рассмотрим набережные с именами Брюгге
площадь им. Ленина
2 500 за всё до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мария, Ксения и Юлия
Мария, Ксения и Юлия
5
77 отзывов
Салам, Йошкар-Ола
Душевная прогулка по красочной столице Марий Эл в компании городских легенд и нескучных историй
Завтра
7 июля
13 июля
15 июля
3 000 за всё до 5 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.5
31 отзыв
Невероятная Йошкар-Ола
Исследовать знаковые современные места марийской столицы и услышать о них интересные факты
Сегодня
Завтра
7 июля
8 июля
от 3 400 за всё до 2 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4
1 отзыв
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
на набережной Кокшаги
8 июля
9 июля
10 июля
11 июля
1 830 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Йошкар-Оле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Йошкар-Оле
ХОРОШО
🧭
ТАМ