2 день

Остров-град Свияжск. Раифский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

Переезд на остров-град Свияжск.

Экскурсия по Свияжску.

Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.

В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.

Она была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге, и не имеет аналогов в мировой истории.

Все помнят строки из произведения А. С. Пушкина: «… остров на море лежит, град на острове стоит».

Поэт писал их Свияжске, где побывал летом 1833 года.

Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.

Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.

Обед (доп. плата).

Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.

Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».

Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.

Возвращение в отель в Казани.