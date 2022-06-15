Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади до 14:00.
Обед (доп. плата).
Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.
Кремль по праву называют сердцем города.
Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.
Автобусная обзорная экскурсия по Казани.
В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.
Посещение Старо-Татарской слободы.
В центре города есть озеро, которое называется Кабан.
На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.
Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд на остров-град Свияжск.
Экскурсия по Свияжску.
Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.
В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.
Она была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге, и не имеет аналогов в мировой истории.
Все помнят строки из произведения А. С. Пушкина: «… остров на море лежит, град на острове стоит».
Поэт писал их Свияжске, где побывал летом 1833 года.
Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.
Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.
Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.
Обед (доп. плата).
Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Экскурсия по монастырю.
В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.
Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».
Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.
Возвращение в отель в Казани.
Завтрак в отеле.
Переезд в Йошкар-Олу.
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.
Столица республики Марий Эл – город с 400-летней историей.
Еще при Иване Грозном на отвоеванных у татар землях на берегу реки Малая Кокшага была заложена крепость Царёвококшайск.
Со временем, утратив свое стратегическое положение, она превратилась в тихий уездный городок, в контексте русской литературы упоминаемый как медвежий угол.
В советское время город получил имя Йошкар-Ола, а вместе с ним – и столичный статус.
За последние десятилетия Йошкар-Ола похорошела, застроилась, у нее появился собственный яркий стиль, за который ее прозвали столицей архитектурных подделок.
Как по взмаху волшебной палочки здесь возникли новенький кремль, свои баварские замки, Дворец дожей и Набережная Брюгге – маленький уголок Северной Европы в Среднем Поволжье.
А еще тут самое большое количество памятников на душу населения – царям, императорам, писателям, счастливой семье и даже Йошкиному коту.
Экскурсия-прогулка по Набережной Брюгге.
Набережная Брюгге, названная в честь бельгийского города, – один из самых необычных архитектурных ансамблей в российской провинции.
Все дома на ней построены во фламандском стиле, характерном для Севера Европы: сомкнутые фасады, декоративные башенки и шпили, орнаменты, скульптуры и арочное обрамление окон.
Среди «бельгийских» домиков есть постройки в духе римской и византийской архитектуры, а также Спасская и Благовещенская башни в псевдорусском стиле.
Все здания построены из кирпича с отделкой из серого и зеленого мрамора.
Кроме зданий во фламандском стиле, Набережная Брюгге украшена множеством скульптур.
Все их создал местный скульптор Андрей Ковальчук.
Перед йошкар-олинским Театром кукол находится скульптура Петра и Февронии, у Дворца бракосочетаний – памятник актрисе Грейс Келли и принцу Монако Ренье III.
Неподалёку можно увидеть бронзовую фигуру российской императрицы Елизаветы Петровны: в годы ее царствования город развивался и отстраивался.
Обед (доп. плата)
Посещение Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева.
Основная ценность музея – Евсеевские коллекции (предметы марийского быта, костюмные комплексы, коллекции художественных произведений первых марийских художников 1920–30-х годов), археологические коллекции по древнемарийской культуре VI?XIII вв.
Большой интерес представляет коллекция текстиля, включающая в себя национальные наряды марийцев, проживающих на территории Марийского края и соседних регионов, а также современные костюмы уральских, пермских, башкирских, кировских, свердловских марийцев.
Возвращение в отель в Казани.
Завтрак.
Пешеходная прогулка по улице Баумана.
В ходе пешеходной экскурсии по «Казанскому Арбату» мы сделаем несколько фото-пауз: у памятника Фёдору Шаляпину, у кареты Екатерины Великой, у Национального банка, в котором некогда хранился весь золотой запас царской России, у Богоявленской церкви и у ряда других интересных памятников.
Посещение Национального музея республики Татарстан.
Музей освещает историю Татарстана с древнейших времен до наших дней, рассказывает о татарской национальной культуре и природе региона.
Кроме того, музей располагается в интересном здании – он занимает часть исторического комплекса Гостиного двора.
Входные билеты дополнительно.
Трансфер на вокзал к 12.30 (примерно).
Отправление в С. –Петербург: на поезде №133Г.
Отправление в Москву: на поезде № 075Э или любым поездом после 13:00.
Тур предусматривает проживание в отеле в Казани.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-хместное
|1-номестное
|22 600
|26 100
Отель "Булак" находится в историческом центре Казани, этот небольшой отель предлагает гостям комфортабельные номера.
В отеле "Булак" имеется 26 просторных номеров. В номерах имеется либо двуспальная кровать, либо 2 односпальные кровати и, конечно, отдельные ванные комнаты. Многие номера выходят на реку Булак, название которой носит отель.
Отель "Булак" превосходно расположен относительно деловых, торговых и развлекательных центров города. Множество популярных достопримечательностей, таких, как Казанский Кремль, Богоявленский собор и Казанский государственный университет в пределах легкой досягаемости.
Отель находится приблизительно в 600-метрах от железнодорожного вокзала и менее чем в 2 км от автовокзала.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ
ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа и жд билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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