Погуляем по дивным улицам, полюбуемся старинными мечетями, познакомимся с выдающимися памятниками архитектуры. Как обычно, у нас будет тёплая и душевная компания. Присоединяйся!
мар
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июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Казань
Встреча на вокзале!
Экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.
Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы.
Сначала будет обзорная экскурсия на 3-4 часа, после — обед в кафе, а дальше экскурсия-прогулка по казанскому Арбату. И это всё до вечера!
Нас ждут:
- мечеть Кул-Шариф;
- Казанский Кремль;
- Кремлевская набережная;
- Храм всех религий;
- Башня Сююмбике;
- Колокольня Богоявленского собора;
- Дворец земледельцев (он, наверное, самый красивый дворец, который я видел);
- достопримечательности Старо-татарской слободы.
Потом едем в домик.
Ужин, игры, песни и спать, ведь завтра очень насыщенный день!
Йошкар-Ола
Едем в Йошкар-Олу и там обзорная экскурсия по городу,
Наш маршрут начинается с сердца столицы республики Мэрий Эл.
Сначала Патриаршая площадь — мы увидим архитектурный комплекс из «12 апостолов». Каждые три часа там появляются фигурки 12-ти апостолов и Иисуса Христа. Мы обязательно на нее успеем!
Кстати, вся эта композиция весит примерно 3 тонны. Больше такого в России нет.
Далее мы отправимся вдоль знаменитой набережной Брюгге, где стоят уютные домики высотой в 3–4 этажа. Они чем-то напоминают Европу во времена великих Медичи, одному из них там стоит памятник.
Погуляем в Царевококшайском Кремле и по бульвару Чавайн.
А после пойдем в музей Йошкин Кот с мастер-классом по приготовлению сыра с дегустацией. А, ну конечно, мы потрем пузико Йошкиному коту — он там тоже есть, как и редкий памятник — Ленин в Кепке))
Мы много что еще увидим, пусть это будет сюрпризом!
Вечером едем в наш домик и планируем баньку.
Свияжск - Раифа
Едем на остров Свияжск, гуляем по острову.
Свияжск – очень маленькое поселение. Но несмотря на то, что в длину остров составляет 1,2 км, а в ширину – 0,8, на нем разместилось очень много исторических сооружений, превращающих Свияжск в музей под открытым небом.
Конечно, всех их перечислять я не буду, но главное там стоит очень красивый Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь, также там много старинных домиков и музее.
Там даже проводят кинофестивали, так что остров живет очень активной и интересной жизнью.
А какие там ярмарки… Очень советую поесть там пирожки и выпить чай из самовара.
Потом у нас по плану в Раифский монастырь, надеюсь, что мы в него успеем!
Обычно так все задерживаются в прекрасном Свияжске, что один раз не успели, каюсь. Но, если успеем, будет хорошо!
И после рванем в Казань, на прощальный ужин в кафе.
Проживание
Наша задача — сделать ваш отдых комфортным, поэтому мы подберём уютный дом или апартаменты. Ничего доплачивать не нужно.
Варианты проживания
Гостевой дом или апартаменты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсии
- Транспорт
- Жилье
- Питание в доме
- Что не входит
- Билеты
- Питание в кафе
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Татарстан, Казань
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Будем перемещаться на автомобилях, но удобную и тёплую одежду для прогулок всё же взять советую.
- Как подобрать билеты?
Рекомендую следующие рейсы:
Москва 08:00 — 09:35 Казань.
Казань 18:50 — 20:30 Москва (VKO).
СПБ 05:25 — 09:35 Казань.
Казань 20:55 — 23:10 СПБ.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору