2 день

Йошкар-Ола

Едем в Йошкар-Олу и там обзорная экскурсия по городу,

Наш маршрут начинается с сердца столицы республики Мэрий Эл.

Сначала Патриаршая площадь — мы увидим архитектурный комплекс из «12 апостолов». Каждые три часа там появляются фигурки 12-ти апостолов и Иисуса Христа. Мы обязательно на нее успеем!

Кстати, вся эта композиция весит примерно 3 тонны. Больше такого в России нет.

Далее мы отправимся вдоль знаменитой набережной Брюгге, где стоят уютные домики высотой в 3–4 этажа. Они чем-то напоминают Европу во времена великих Медичи, одному из них там стоит памятник.

Погуляем в Царевококшайском Кремле и по бульвару Чавайн.

А после пойдем в музей Йошкин Кот с мастер-классом по приготовлению сыра с дегустацией. А, ну конечно, мы потрем пузико Йошкиному коту — он там тоже есть, как и редкий памятник — Ленин в Кепке))

Мы много что еще увидим, пусть это будет сюрпризом!

Вечером едем в наш домик и планируем баньку.