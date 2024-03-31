Казань, Йошкар-Ола, Свияжск

Групповой тур в Йошкар-Оле
Мы отправляемся в увлекательное путешествие в новые для нас города. Это величественная Казань и удивительная Йошкар-Ола – столица республики Марий Эл. Также заглянем на остров-град Свияжск.

Погуляем по дивным улицам, полюбуемся старинными мечетями, познакомимся с выдающимися памятниками архитектуры. Как обычно, у нас будет тёплая и душевная компания. Присоединяйся!
Казань, Йошкар-Ола, Свияжск
Казань, Йошкар-Ола, Свияжск
Казань, Йошкар-Ола, Свияжск
Казань, Йошкар-Ола, Свияжск
Казань, Йошкар-Ола, Свияжск
Казань, Йошкар-Ола, Свияжск
Казань, Йошкар-Ола, Свияжск
Ближайшие даты:
31
мар
31
мая
8
июн
10
июн

Что вас ожидает:

Удивительная Казань
Удивительная Казань
Увидим как старинные улочки, так и современный мегаполис со всеми его важными локациями
Романтика Йошкар-Олы
Романтика Йошкар-Олы
Стоит хотя бы однажды попасть на набережную Брюгге, чтобы проникнуться атмосферой. Что мы и сделаем!
Мастер-класс с дегустацией
Мастер-класс с дегустацией
Научимся делать сыр и попробуем его в музее Йошкин Кот
Свияжск исторический
Свияжск исторический
В городе большая концентрация исторических сооружений, что превращает его в музей под открытым небом
Дух ярмарки
Дух ярмарки
В Свияжске часто проводят кинофестивали и ярмарки. Если повезёт — можно поучаствовать и отведать пирогов с чаем из самовара
Тёплая атмосфера
Тёплая атмосфера
По вечерам мы отправляемся в баню, играем и отлично проводим время. Поэтому в наших турах можно найти новых друзей!

Программа тура по дням

1 день

Казань

Встреча на вокзале!

Экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.

Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешеном ритме столицы.

Сначала будет обзорная экскурсия на 3-4 часа, после — обед в кафе, а дальше экскурсия-прогулка по казанскому Арбату. И это всё до вечера!

Нас ждут:

  • мечеть Кул-Шариф;
  • Казанский Кремль;
  • Кремлевская набережная;
  • Храм всех религий;
  • Башня Сююмбике;
  • Колокольня Богоявленского собора;
  • Дворец земледельцев (он, наверное, самый красивый дворец, который я видел);
  • достопримечательности Старо-татарской слободы.

Потом едем в домик.

Ужин, игры, песни и спать, ведь завтра очень насыщенный день!

КазаньКазаньКазань
2 день

Йошкар-Ола

Едем в Йошкар-Олу и там обзорная экскурсия по городу,

Наш маршрут начинается с сердца столицы республики Мэрий Эл.

Сначала Патриаршая площадь — мы увидим архитектурный комплекс из «12 апостолов». Каждые три часа там появляются фигурки 12-ти апостолов и Иисуса Христа. Мы обязательно на нее успеем!

Кстати, вся эта композиция весит примерно 3 тонны. Больше такого в России нет.

Далее мы отправимся вдоль знаменитой набережной Брюгге, где стоят уютные домики высотой в 3–4 этажа. Они чем-то напоминают Европу во времена великих Медичи, одному из них там стоит памятник.

Погуляем в Царевококшайском Кремле и по бульвару Чавайн.

А после пойдем в музей Йошкин Кот с мастер-классом по приготовлению сыра с дегустацией. А, ну конечно, мы потрем пузико Йошкиному коту — он там тоже есть, как и редкий памятник — Ленин в Кепке))

Мы много что еще увидим, пусть это будет сюрпризом!

Вечером едем в наш домик и планируем баньку.

Йошкар-ОлаЙошкар-ОлаЙошкар-Ола
3 день

Свияжск - Раифа

Едем на остров Свияжск, гуляем по острову.

Свияжск – очень маленькое поселение. Но несмотря на то, что в длину остров составляет 1,2 км, а в ширину – 0,8, на нем разместилось очень много исторических сооружений, превращающих Свияжск в музей под открытым небом.

Конечно, всех их перечислять я не буду, но главное там стоит очень красивый Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь, также там много старинных домиков и музее.

Там даже проводят кинофестивали, так что остров живет очень активной и интересной жизнью.

А какие там ярмарки… Очень советую поесть там пирожки и выпить чай из самовара.

Потом у нас по плану в Раифский монастырь, надеюсь, что мы в него успеем!

Обычно так все задерживаются в прекрасном Свияжске, что один раз не успели, каюсь. Но, если успеем, будет хорошо!

И после рванем в Казань, на прощальный ужин в кафе.

Свияжск - РаифаСвияжск - РаифаСвияжск - Раифа

Проживание

Наша задача — сделать ваш отдых комфортным, поэтому мы подберём уютный дом или апартаменты. Ничего доплачивать не нужно.

Варианты проживания

Гостевой дом или апартаменты

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии
  • Транспорт
  • Жилье
  • Питание в доме
Что не входит
  • Билеты
  • Питание в кафе
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Будем перемещаться на автомобилях, но удобную и тёплую одежду для прогулок всё же взять советую.

Как подобрать билеты?

Рекомендую следующие рейсы:

Москва 08:00 — 09:35 Казань.

Казань 18:50 — 20:30 Москва (VKO).

СПБ 05:25 — 09:35 Казань.

Казань 20:55 — 23:10 СПБ.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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