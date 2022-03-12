Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы

Поразиться столице мистической республики Марий Эл и духовным традициям марийцев

Индивидуальная
Венецианские и византийские фасады, фламандские домики и баварский Нойшванштайн, Спасская башня и Царь-пушка… Невероятно, но факт: все эти здания — и отнюдь не в парке миниатюр — вы встретите в марийской столице! Я расскажу, как город обрел свой яркий облик, а отдельное внимание уделим коренным жителям региона, сохранившим исконные верования вопреки влиянию мировых религий.
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
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Что вас ожидает

Языческие марийские земли

Путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республики, вы узнаете историю создания города на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного, и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим о колдовстве, магии, легендах, загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места… И о том, как в здешних краях, в тесном соседстве с мировыми религиями, за много веков не рассеились древние языческие традиции.

Пестрая архитектура Йошкар-Олы

На прогулке по городу я расскажу, как столица республики совсем недавно обзавелась столь неожиданными фасадами и сооружениями, копирующими главные визитные карточки мира.

  • Вы увидите единственные в Европе часы с оживающими скульптурами Иисуса Христа, входящего в Иерусалим с 12 апостолами, и ослика, везущего икону Богоматери в Афон.
  • Пройдете по набережной Брюгге с пряничными домиками и осмотрите ее необычные статуи: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем Христом, Йошкиным кошке и коту.
  • На главной площади Республики посетите кафедральный собор благовещения с мозаичными фресками, прообразом которого является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
  • Познакомитесь с историей строительства самого молодого кремля России — Царевококшайского.
  • Осмотрите нетривиальный памятник «Свадьба века» и сможете загадать желание возле дерева любви.
  • А в завершение посетите музей «Сказки» под открытом небом и в одном из местных кафе познакомитесь с национальной кухней, известной старинными и очень вкусными блюдами.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается отдельно — 1500 руб.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в любом удобном для вас месте

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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