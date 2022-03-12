Что вас ожидает

Языческие марийские земли

Путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республики, вы узнаете историю создания города на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного, и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим о колдовстве, магии, легендах, загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места… И о том, как в здешних краях, в тесном соседстве с мировыми религиями, за много веков не рассеились древние языческие традиции.

Пестрая архитектура Йошкар-Олы

На прогулке по городу я расскажу, как столица республики совсем недавно обзавелась столь неожиданными фасадами и сооружениями, копирующими главные визитные карточки мира.

Вы увидите единственные в Европе часы с оживающими скульптурами Иисуса Христа, входящего в Иерусалим с 12 апостолами, и ослика, везущего икону Богоматери в Афон.

Иисуса Христа, входящего в Иерусалим с 12 апостолами, и ослика, везущего икону Богоматери в Афон. Пройдете по набережной Брюгге с пряничными домиками и осмотрите ее необычные статуи: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем Христом, Йошкиным кошке и коту.

с пряничными домиками и осмотрите ее необычные статуи: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем Христом, Йошкиным кошке и коту. На главной площади Республики посетите кафедральный собор благовещения с мозаичными фресками, прообразом которого является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

посетите кафедральный собор благовещения с мозаичными фресками, прообразом которого является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Познакомитесь с историей строительства самого молодого кремля России — Царевококшайского .

. Осмотрите нетривиальный памятник «Свадьба века» и сможете загадать желание возле дерева любви.

и сможете загадать желание возле дерева любви. А в завершение посетите музей «Сказки» под открытом небом и в одном из местных кафе познакомитесь с национальной кухней, известной старинными и очень вкусными блюдами.

Организационные детали