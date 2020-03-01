Обзорные экскурсии в Йошкар-Оле

Что вас ожидает

Языческие марийские земли

Путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республики, вы узнаете историю создания города на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного, и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим о колдовстве, магии, легендах, загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места… И о том, как в здешних краях, в тесном соседстве с мировыми религиями, за много веков не рассеились древние языческие традиции.

Пестрая архитектура Йошкар-Олы

На прогулке по городу я расскажу, как столица республики совсем недавно обзавелась столь неожиданными фасадами и сооружениями, копирующими главные визитные карточки мира.