Конструктивизм в Йошкар-Оле

В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями

В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями.

Как конструктивизм проявил себя в нашей стране? А как он проявил себя в Йошкар-Оле? Об этом и не только поговорим в ходе нашей прогулки
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле

Что вы увидите 🤩

  • Дом Советов
  • Дом связи
  • Жилые дома и общежития

В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями. Как конструктивизм проявил себя в нашей стране? А как он проявил себя в Йошкар-Оле? Об этом поговорим на экскурсии и узнаем:

  • Что сохранилось до наших дней;
  • Где искать здания конструктивизма в Йошкар-Оле;
  • Какие особенности конструктивизма в столице Марий Эл;
  • Как отличить его от других стилей;
  • Зачем это знать современному человеку
Присоединяйтесь, будет интересно

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Пушкина, 28, Йошкар-Ола
Завершение: Советская улица, 143, Йошкар-Ола
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По воскресеньям

Евгения И
Евгения И
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Йошкар-Оле

Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой и услышите...
Ежедневно по договоренности
Йошкар-Ола - Европа в центре России
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-6 чел.
Йошкар-Ола - Европа в центре России
Еще 15 лет назад Йошкар-Ола из обычного провинциального городка начала превращаться в яркую,...
По договоренности
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Индивидуальная экскурсия
1 500
за 1-10 чел.
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск - это путешествие во времени
Пн., вт., ср., чт., пт. — 11:40 и 14:40; сб., вс. — 8:50
Салам, Йошкар-Ола
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 500
за 1-9 чел.
Салам, Йошкар-Ола
Наш город - единственный в России на букву «Й»
По договоренности
Салам, Йошкар-Ола
Индивидуальная экскурсия
5
44
2 500
за 1-7 чел.
Салам, Йошкар-Ола
Душевная прогулка по красочной столице Марий Эл в компании городских легенд и нескучных историй
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
Индивидуальная экскурсия
5
7
1ч 30м
2 600
за 1-8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Привет, Йошкар-Ола
5
88
1ч 30м
790
за 1 чел.
Привет, Йошкар-Ола
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:15, 11:15 и 14:15, в субботу в 08... ещё
Йошкар-Ола: первое свидание
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500
за 1 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание
Отыскать маленькую Европу в центре России и познакомиться с историей марийского города
Невероятная Йошкар-Ола
Индивидуальная экскурсия
4.4
27
1ч 30м
1980
1 683
за 1-40 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
Исследовать знаковые современные места марийской столицы и услышать о них интересные факты
Йошкар-Ола - просто космос
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 690
за 1-6 чел.
Йошкар-Ола - просто космос
Открыть историю исследования Вселенной в городской архитектуре
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
Индивидуальная экскурсия
5
3
12 990
за 1-4 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Йошкар-Ола - мозаика старины, современности и эпоса
Индивидуальная экскурсия
5
5
1ч 30м
2350
1 998
за 1-50 чел.
Йошкар-Ола - мозаика старины, современности и эпоса
Перенестись в прошлое города, открыть традиции марийцев и «побывать» в Голландии, Бельгии и Италии

Евгения И проводит ещё 3 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 400
за 1-9 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
По договоренности
Храмы и усадьбы Марий Эл
1 500
за 1 чел.
Храмы и усадьбы Марий Эл
Если вы любите историю так, как любим её мы, эта поездка точно не оставит вас равнодушными
Только по выходным.
Йошкар-Ола настоящая
5
7
600
за 1 чел.
Йошкар-Ола настоящая
Сборные групповые экскурсии проводятся по выходным и праздничным дням.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Йошкар-Оле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Йошкар-Оле
🇷🇺