В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями. Как конструктивизм проявил себя в нашей стране? А как он проявил себя в Йошкар-Оле? Об этом поговорим на экскурсии и узнаем:
Что сохранилось до наших дней;
Где искать здания конструктивизма в Йошкар-Оле;
Какие особенности конструктивизма в столице Марий Эл;
Как отличить его от других стилей;
Зачем это знать современному человеку
Присоединяйтесь, будет интересно
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Общий
500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительные расходы не предусмотрены
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Пушкина, 28, Йошкар-Ола
Завершение: Советская улица, 143, Йошкар-Ола
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.