В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями.



Как конструктивизм проявил себя в нашей стране? А как он проявил себя в Йошкар-Оле? Об этом и не только поговорим в ходе нашей прогулки