Круглый год в Уна Кудо

Описание
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Ответы на вопросы
Стилизованная интерактивная площадка представляет собой пространство с домом для проведения марийских праздников, где у гостей появится возможность поближе познакомиться с самобытной и удивительной национальной культурой народа мари.
Круглый год в Уна Кудо
Круглый год в Уна Кудо
Круглый год в Уна Кудо
Круглый год в Уна Кудо
Круглый год в Уна Кудо
Круглый год в Уна Кудо
Ближайшие даты:
15
апр
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Описание

У ворот вас встретит весёлый хранитель домашнего очага Кудо Водыж (домовой). Под величальные песни проводит на игровую площадку, где расскажет про свой дом и о том, как народ мари отмечал свои праздники; какие традиции, игры, забавы соответствовали тому или иному празднику, какой смысл и мудрость вкладывались в них.

Что вас ожидает:

  • Знакомство с традициями и обычаями народа мари.
  • Марийские игры и забавы на свежем воздухе.
  • Угощение в тёплом доме: чай на травах, двухслойные марийские блины со сметаной и домашним вареньем и другими сладостями.
  • Мастер–класс по выпечке марийских блинов в дровяной печке (4-5 человек от группы).
  • Старинные марийские загадки.
  • Знакомство с марийскими песнями и танцами, а так же с марийскими национальными инструментами (волынка, барабан, гусли, гармошка, девичья труба).
  • Разнообразные мастер-классы на любой вкус и возраст (изготовление оберега для дома или сувенира на память).
  • Любителей фотографироваться ждёт множество фотозон и национальные костюмы и украшения для переодевания.
  • «Музыкальная стена», где можно от души пошуметь.
  • Катание с горок (в зимнее время).
  • Стрельба из лука (весной, летом и осенью).
  • Марийские традиционные качели.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Примечание: если количество участников меньше 15 человек, то оплачивается минимальная стоимость программы — 16 500 рублей.

выходные дни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги по программе
  • Забавы на свежем воздухе
  • Вход на интерактивную площадку
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: РМЭ, Медведевский район, дер. Ким, ул Фабричная д. 33
Завершение: Уна Кудо
Когда и сколько длится?
Когда: выходные дни
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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