Стилизованная интерактивная площадка представляет собой пространство с домом для проведения марийских праздников, где у гостей появится возможность поближе познакомиться с самобытной и удивительной национальной культурой народа мари.
Ближайшие даты:
15
апр
апр
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
У ворот вас встретит весёлый хранитель домашнего очага Кудо Водыж (домовой). Под величальные песни проводит на игровую площадку, где расскажет про свой дом и о том, как народ мари отмечал свои праздники; какие традиции, игры, забавы соответствовали тому или иному празднику, какой смысл и мудрость вкладывались в них.
Что вас ожидает:
- Знакомство с традициями и обычаями народа мари.
- Марийские игры и забавы на свежем воздухе.
- Угощение в тёплом доме: чай на травах, двухслойные марийские блины со сметаной и домашним вареньем и другими сладостями.
- Мастер–класс по выпечке марийских блинов в дровяной печке (4-5 человек от группы).
- Старинные марийские загадки.
- Знакомство с марийскими песнями и танцами, а так же с марийскими национальными инструментами (волынка, барабан, гусли, гармошка, девичья труба).
- Разнообразные мастер-классы на любой вкус и возраст (изготовление оберега для дома или сувенира на память).
- Любителей фотографироваться ждёт множество фотозон и национальные костюмы и украшения для переодевания.
- «Музыкальная стена», где можно от души пошуметь.
- Катание с горок (в зимнее время).
- Стрельба из лука (весной, летом и осенью).
- Марийские традиционные качели.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Примечание: если количество участников меньше 15 человек, то оплачивается минимальная стоимость программы — 16 500 рублей.
выходные дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги по программе
- Забавы на свежем воздухе
- Вход на интерактивную площадку
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: РМЭ, Медведевский район, дер. Ким, ул Фабричная д. 33Завершение: Уна Кудо
- Когда и сколько длится?
- Когда: выходные дниЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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